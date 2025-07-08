https://ukraina.ru/20250708/kak-sderzhivat-rossiyu-poka-mobilizuetsya-evropa-i-budet-li-bunt-na-ukraine--ischenko-1064892363.html
Как сдерживать Россию, пока мобилизуется Европа, и будет ли бунт на Украине — Ищенко
Как сдерживать Россию, пока мобилизуется Европа, и будет ли бунт на Украине — Ищенко - 08.07.2025 Украина.ру
Как сдерживать Россию, пока мобилизуется Европа, и будет ли бунт на Украине — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальных... Украина.ру, 08.07.2025
2025-07-08T18:16
2025-07-08T18:16
2025-07-08T18:16
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украина
россия
европа
ростислав ищенко
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международная политика
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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальных целях Трампа по украинскому конфликту, а также объяснил, почему бунт на Украине маловероятен: 00:23 - Глобальная цель Трампа по вопросу Украины; 23:24 - Будет ли бунт на Украине? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, европа, ростислав ищенко, дональд трамп, сво, прогнозы сво, международные отношения, международная политика, сша, видео
Видео, Украина, Россия, Европа, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, СВО, прогнозы СВО, международные отношения, Международная политика, США
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальных целях Трампа по украинскому конфликту, а также объяснил, почему бунт на Украине маловероятен:
00:23 - Глобальная цель Трампа по вопросу Украины;
23:24 - Будет ли бунт на Украине?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko