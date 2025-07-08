Как сдерживать Россию, пока мобилизуется Европа, и будет ли бунт на Украине — Ищенко - 08.07.2025 Украина.ру
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Как сдерживать Россию, пока мобилизуется Европа, и будет ли бунт на Украине — Ищенко
Как сдерживать Россию, пока мобилизуется Европа, и будет ли бунт на Украине — Ищенко - 08.07.2025 Украина.ру
Как сдерживать Россию, пока мобилизуется Европа, и будет ли бунт на Украине — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальных... Украина.ру, 08.07.2025
2025-07-08T18:16
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видео
украина
россия
европа
ростислав ищенко
дональд трамп
сво
прогнозы сво
международные отношения
международная политика
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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальных целях Трампа по украинскому конфликту, а также объяснил, почему бунт на Украине маловероятен: 00:23 - Глобальная цель Трампа по вопросу Украины; 23:24 - Будет ли бунт на Украине? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Видео, Украина, Россия, Европа, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, СВО, прогнозы СВО, международные отношения, Международная политика, США

Как сдерживать Россию, пока мобилизуется Европа, и будет ли бунт на Украине — Ищенко

18:16 08.07.2025
 
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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальных целях Трампа по украинскому конфликту, а также объяснил, почему бунт на Украине маловероятен:
00:23 - Глобальная цель Трампа по вопросу Украины;
23:24 - Будет ли бунт на Украине?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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