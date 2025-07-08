https://ukraina.ru/20250708/kak-sderzhivat-rossiyu-poka-mobilizuetsya-evropa-i-budet-li-bunt-na-ukraine--ischenko-1064892363.html

Как сдерживать Россию, пока мобилизуется Европа, и будет ли бунт на Украине — Ищенко

Как сдерживать Россию, пока мобилизуется Европа, и будет ли бунт на Украине — Ищенко - 08.07.2025 Украина.ру

Как сдерживать Россию, пока мобилизуется Европа, и будет ли бунт на Украине — Ищенко

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальных... Украина.ру, 08.07.2025

2025-07-08T18:16

2025-07-08T18:16

2025-07-08T18:16

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международная политика

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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальных целях Трампа по украинскому конфликту, а также объяснил, почему бунт на Украине маловероятен: 00:23 - Глобальная цель Трампа по вопросу Украины; 23:24 - Будет ли бунт на Украине? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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