https://ukraina.ru/20250708/instruktor-shkoly-bpla-arkhangel-s-pozyvnym-klinika-rasskazala-kak-prokhodit-obuchenie-operatorov-1064810395.html

Инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов

Инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов - 08.07.2025 Украина.ру

Инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов

"После пяти дней занятий сдают обязательные упражнения, в том числе на микромоторику, после чего допускаются к живым полётам", - инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов БПЛА.

2025-07-08T06:00

2025-07-08T06:00

2025-07-08T06:00

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Инструктор школы БПЛА «Архангел» с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов Инструктор школы БПЛА «Архангел» с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов 2025-07-08T06:00 true PT2M46S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

вс рф, сво, в десятку, видео, видео