https://ukraina.ru/20250708/instruktor-shkoly-bpla-arkhangel-s-pozyvnym-klinika-rasskazala-kak-prokhodit-obuchenie-operatorov-1064810395.html
Инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов
Инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов - 08.07.2025 Украина.ру
Инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов
"После пяти дней занятий сдают обязательные упражнения, в том числе на микромоторику, после чего допускаются к живым полётам", - инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов БПЛА.
2025-07-08T06:00
2025-07-08T06:00
2025-07-08T06:00
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Инструктор школы БПЛА «Архангел» с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов
Инструктор школы БПЛА «Архангел» с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов
2025-07-08T06:00
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PT2M46S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
вс рф, сво, в десятку, видео, видео
ВС РФ, СВО, В десятку, Видео
Инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов
"После пяти дней занятий сдают обязательные упражнения, в том числе на микромоторику, после чего допускаются к живым полётам", - инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов БПЛА.
2025-07-08T06:00
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PT2M46S
Инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов
"После пяти дней занятий сдают обязательные упражнения, в том числе на микромоторику, после чего допускаются к живым полётам", - инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов БПЛА.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.