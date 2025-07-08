Инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов - 08.07.2025 Украина.ру
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Инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов
Инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов - 08.07.2025 Украина.ру
Инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов
"После пяти дней занятий сдают обязательные упражнения, в том числе на микромоторику, после чего допускаются к живым полётам", - инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов БПЛА.
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Инструктор школы БПЛА «Архангел» с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов
Инструктор школы БПЛА «Архангел» с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов
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вс рф, сво, в десятку, видео, видео
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Инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов
"После пяти дней занятий сдают обязательные упражнения, в том числе на микромоторику, после чего допускаются к живым полётам", - инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов БПЛА.
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Инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов

06:00 08.07.2025
 
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"После пяти дней занятий сдают обязательные упражнения, в том числе на микромоторику, после чего допускаются к живым полётам", - инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов БПЛА.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника
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