Все подступы к Тёткино завалены "трехсотыми": Алехин рассказал, почему Украины не вывозит раненых
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Попытки ВСУ прорваться в районе Тёткино терпят крах — российские войска уничтожают штурмовые группы ещё на подступах к границе. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Украинские штурмовые группы, усиленные бойцами из других бригад, продолжают безуспешные атаки в районе Тёткино. "Наши огневые средства методично уничтожают врага ещё на подступах к границе", — заявил Алехин.
Ярким примером стал разгром группы ВСУ у села Бессаловка. После обнаружения разведкой российская авиация нанесла точный бомбовый удар, а затем десантники довершили разгром в стрелковом бою.
"Все подступы к Тёткино и Новому Пути завалены "трехсотыми", но украинские командиры не горят желанием отправлять своих подчиненных собрать и эвакуировать раненых", — констатировал эксперт.
Такие действия демонстрируют пренебрежение командования ВСУ к жизни личного состава, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
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