Все подступы к Тёткино завалены "трехсотыми": Алехин рассказал, почему Украины не вывозит раненых - 07.07.2025 Украина.ру
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Все подступы к Тёткино завалены "трехсотыми": Алехин рассказал, почему Украины не вывозит раненых
Все подступы к Тёткино завалены "трехсотыми": Алехин рассказал, почему Украины не вывозит раненых - 07.07.2025 Украина.ру
Все подступы к Тёткино завалены "трехсотыми": Алехин рассказал, почему Украины не вывозит раненых
Попытки ВСУ прорваться в районе Тёткино терпят крах — российские войска уничтожают штурмовые группы ещё на подступах к границе. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-07T05:45
2025-07-07T05:45
новости
теткино
украина
сумы
геннадий алехин
всу
потери всу
разгром всу
крах всу
сво
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Украинские штурмовые группы, усиленные бойцами из других бригад, продолжают безуспешные атаки в районе Тёткино. "Наши огневые средства методично уничтожают врага ещё на подступах к границе", — заявил Алехин.Ярким примером стал разгром группы ВСУ у села Бессаловка. После обнаружения разведкой российская авиация нанесла точный бомбовый удар, а затем десантники довершили разгром в стрелковом бою."Все подступы к Тёткино и Новому Пути завалены "трехсотыми", но украинские командиры не горят желанием отправлять своих подчиненных собрать и эвакуировать раненых", — констатировал эксперт.Такие действия демонстрируют пренебрежение командования ВСУ к жизни личного состава, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.Также на тему украинской армии: "Закопанные миллиарды и оружейный голод. Эксперты и политики Украины обсуждают мрачную реальность страны" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20250704/novye-gerani-protiv-pvo-knutov-rasskazal-o-preimuschestvakh-modernizirovannykh-dronov-1064703591.html
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новости, теткино, украина, сумы, геннадий алехин, всу, потери всу, разгром всу, крах всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, раненые, спецоперация, курская область
Новости, Теткино, Украина, Сумы, Геннадий Алехин, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, крах ВСУ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, раненые, Спецоперация, Курская область

Все подступы к Тёткино завалены "трехсотыми": Алехин рассказал, почему Украины не вывозит раненых

05:45 07.07.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Попытки ВСУ прорваться в районе Тёткино терпят крах — российские войска уничтожают штурмовые группы ещё на подступах к границе. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Украинские штурмовые группы, усиленные бойцами из других бригад, продолжают безуспешные атаки в районе Тёткино. "Наши огневые средства методично уничтожают врага ещё на подступах к границе", — заявил Алехин.
Ярким примером стал разгром группы ВСУ у села Бессаловка. После обнаружения разведкой российская авиация нанесла точный бомбовый удар, а затем десантники довершили разгром в стрелковом бою.
"Все подступы к Тёткино и Новому Пути завалены "трехсотыми", но украинские командиры не горят желанием отправлять своих подчиненных собрать и эвакуировать раненых", — констатировал эксперт.
Такие действия демонстрируют пренебрежение командования ВСУ к жизни личного состава, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинской армии: "Закопанные миллиарды и оружейный голод. Эксперты и политики Украины обсуждают мрачную реальность страны" на сайте Украина.ру
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