https://ukraina.ru/20250707/vse-podstupy-k-ttkino-zavaleny-trekhsotymi-alekhin-rasskazal-pochemu-ukrainy-ne-vyvozit-ranenykh-1064769392.html

Все подступы к Тёткино завалены "трехсотыми": Алехин рассказал, почему Украины не вывозит раненых

Все подступы к Тёткино завалены "трехсотыми": Алехин рассказал, почему Украины не вывозит раненых - 07.07.2025 Украина.ру

Все подступы к Тёткино завалены "трехсотыми": Алехин рассказал, почему Украины не вывозит раненых

Попытки ВСУ прорваться в районе Тёткино терпят крах — российские войска уничтожают штурмовые группы ещё на подступах к границе. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-07T05:45

2025-07-07T05:45

2025-07-07T05:45

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Украинские штурмовые группы, усиленные бойцами из других бригад, продолжают безуспешные атаки в районе Тёткино. "Наши огневые средства методично уничтожают врага ещё на подступах к границе", — заявил Алехин.Ярким примером стал разгром группы ВСУ у села Бессаловка. После обнаружения разведкой российская авиация нанесла точный бомбовый удар, а затем десантники довершили разгром в стрелковом бою."Все подступы к Тёткино и Новому Пути завалены "трехсотыми", но украинские командиры не горят желанием отправлять своих подчиненных собрать и эвакуировать раненых", — констатировал эксперт.Такие действия демонстрируют пренебрежение командования ВСУ к жизни личного состава, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.Также на тему украинской армии: "Закопанные миллиарды и оружейный голод. Эксперты и политики Украины обсуждают мрачную реальность страны" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20250704/novye-gerani-protiv-pvo-knutov-rasskazal-o-preimuschestvakh-modernizirovannykh-dronov-1064703591.html

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