Количество "двухсотых" перевалило за миллион: Крапивник раскрыл, когда Украины исчерпает свой ресурс
© Фото : David Young/Global Look Press
© Фото : David Young/Global Look Press
Украина столкнулась с необратимыми демографическими последствиями непрекращающейся мобилизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Красный Крест уже получил 400 тысяч обращений от семей, которые ищут пропавших без вести близких. Количество погибших, по разным источникам, перевалило за миллион. И инвалидов уже больше миллиона", — сказал Крапивник.
Эксперт обратил внимание на планы Киева по тотальной мобилизации: "Уже рассматривают призыв 18-летних и 60-летних. Скоро могут запретить выезд женщинам 18-27 лет — это признак отчаяния".
Особую тревогу вызывает рост числа инвалидов. "Даже по заниженным оценкам, сотни тысяч украинцев получили тяжелые ранения. Эти люди не смогут восстановить здоровье", — добавил аналитик.
"Через 2-3 года Украина физически исчерпает мобилизационный ресурс", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
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