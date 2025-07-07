Количество "двухсотых" перевалило за миллион: Крапивник раскрыл, когда Украины исчерпает свой ресурс

Павел Святенков: Война России и Европы может закончиться встречей союзников на Эльбе, а то и на Темзе

В условиях назревающей Третьей мировой войны Трамп исходит из национальных интересов США. Если Россия будет брать Берлин или Париж, как при Александре I, то американцы помогут, будут нашими верными союзниками. Будет новая встреча на Эльбе, или на Сене. А кто знает, может быть, и встреча на Темзе. Это шутка, но в ней есть доля истины.