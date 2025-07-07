Количество "двухсотых" перевалило за миллион: Крапивник раскрыл, когда Украины исчерпает свой ресурс - 07.07.2025 Украина.ру
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Количество "двухсотых" перевалило за миллион: Крапивник раскрыл, когда Украины исчерпает свой ресурс
Количество "двухсотых" перевалило за миллион: Крапивник раскрыл, когда Украины исчерпает свой ресурс - 07.07.2025 Украина.ру
Количество "двухсотых" перевалило за миллион: Крапивник раскрыл, когда Украины исчерпает свой ресурс
Украина столкнулась с необратимыми демографическими последствиями непрекращающейся мобилизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-07-07T23:30
2025-07-07T23:30
новости
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красный крест
вооруженные силы украины
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"Красный Крест уже получил 400 тысяч обращений от семей, которые ищут пропавших без вести близких. Количество погибших, по разным источникам, перевалило за миллион. И инвалидов уже больше миллиона", — сказал Крапивник.Эксперт обратил внимание на планы Киева по тотальной мобилизации: "Уже рассматривают призыв 18-летних и 60-летних. Скоро могут запретить выезд женщинам 18-27 лет — это признак отчаяния".Особую тревогу вызывает рост числа инвалидов. "Даже по заниженным оценкам, сотни тысяч украинцев получили тяжелые ранения. Эти люди не смогут восстановить здоровье", — добавил аналитик.Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250707/pavel-svyatenkov-voyna-rossii-i-evropy-mozhet-zakonchitsya-vstrechey-soyuznikov-na-elbe-a-to-i-na-temze-1064834396.html
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новости, украина, россия, сша, станислав крапивник, украина.ру, красный крест, вооруженные силы украины, всу, потери всу, разгром всу, мобилизация, раненые, убитые, женщины, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, главные новости, новости россии
Новости, Украина, Россия, США, Станислав Крапивник, Украина.ру, Красный Крест, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, мобилизация, раненые, убитые, женщины, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Главные новости, новости России

Количество "двухсотых" перевалило за миллион: Крапивник раскрыл, когда Украины исчерпает свой ресурс

23:30 07.07.2025
 
© Фото : David Young/Global Look Press
- РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : David Young/Global Look Press
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Украина столкнулась с необратимыми демографическими последствиями непрекращающейся мобилизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Красный Крест уже получил 400 тысяч обращений от семей, которые ищут пропавших без вести близких. Количество погибших, по разным источникам, перевалило за миллион. И инвалидов уже больше миллиона", — сказал Крапивник.
Эксперт обратил внимание на планы Киева по тотальной мобилизации: "Уже рассматривают призыв 18-летних и 60-летних. Скоро могут запретить выезд женщинам 18-27 лет — это признак отчаяния".
Особую тревогу вызывает рост числа инвалидов. "Даже по заниженным оценкам, сотни тысяч украинцев получили тяжелые ранения. Эти люди не смогут восстановить здоровье", — добавил аналитик.
"Через 2-3 года Украина физически исчерпает мобилизационный ресурс", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
Павел Святенков - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
19:30
Павел Святенков: Война России и Европы может закончиться встречей союзников на Эльбе, а то и на ТемзеВ условиях назревающей Третьей мировой войны Трамп исходит из национальных интересов США. Если Россия будет брать Берлин или Париж, как при Александре I, то американцы помогут, будут нашими верными союзниками. Будет новая встреча на Эльбе, или на Сене. А кто знает, может быть, и встреча на Темзе. Это шутка, но в ней есть доля истины.
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Заголовок открываемого материала
23:30Количество "двухсотых" перевалило за миллион: Крапивник раскрыл, когда Украины исчерпает свой ресурс
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