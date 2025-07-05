Запрет на 50 лет. Московский журналист после командировки не прошел "фильтрацию" в Шереметьево - 05.07.2025 Украина.ру
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Запрет на 50 лет. Московский журналист после командировки не прошел "фильтрацию" в Шереметьево
Запрет на 50 лет. Московский журналист после командировки не прошел "фильтрацию" в Шереметьево - 05.07.2025 Украина.ру
Запрет на 50 лет. Московский журналист после командировки не прошел "фильтрацию" в Шереметьево
Богдан Сащенко, московский режиссер, оператор-постановщик и автор множества детских патриотических фильмов родом из Луганска, поехал со съемочной группой в Баку, а, вернувшись в Москву, не прошел "фильтрацию" как гражданин Украины из-за "вербовочной уязвимости".
2025-07-05T07:39
2025-07-05T07:39
россия
украина
москва
родион мирошник
владимир путин
единая россия
верховная рада
сбу
беженцы
украинские беженцы
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"В июле 2024 года я возвращался в Москву из рабочей командировки со своей съемочной группой телеканала Fashion TV, и должен был обязательно пройти дополнительную проверку, к которой я относился с пониманием".Режиссер и оператор-постановщик Богдан Сащенко совершенно не переживал по этому поводу, поскольку ему нечего было скрывать, последние 10 лет он жил в Москве. 29 июля 2024 года рейс Баку – Москва приземлился в Шереметьево без опозданий. На паспортном контроле пограничник сразу же отвел Богдана в специальную зону, где навскидку находились несколько десятков человек. Он заполнил необходимые бумаги и его пригласили в специальную комнату сделать фотографии в анфас и профиль, а также снять отпечатки пальцев. Далее — многочасовое ожидание."Каждое объявление фамилий по громкой связи отражалось во мне уверенностью, что сейчас назовут и мою, — говорит Богдан, — но, как оказалось позже, ее не прозвучало. Я не мог поверить в происходящее. Сотрудник пограничной службы произнес универсальную и видимо часто применимую фразу: "Вам отказано во въезде в Российскую Федерацию, так как Вы представляете угрозу государственной безопасности".Богдан стоял в аэропорту Шереметьево, сжимая в кулаке билет домой — но "дома" для не него больше не существовало. Второй раз в жизни."Я родилась в Омске, муж и сын — в Луганске, — рассказывает мать Богдана Елена Сащенко. — Я сама прожила в Луганске 18 лет, у нас там квартира осталась. К нынешней Украине мы не имеем никакого отношения. Мой первый муж — морской офицер — служил на крейсере "Слава", который потом станет крейсером "Москва". Вся наша семья воспитана Советским Союзом, русский и украинский народы для нас — это один народ".В 2013-2014 годах семья жила в Киеве, выступала на Антимайдане, сама Елена участвовала в акциях "Матери против войны" под Верховной Радой. Ее мужа Игоря угрожали сдать в СБУ (по всей Украине тогда висели билборды — сдай "сепара" и получи денежное вознаграждение). Богдану тогда было 15-16 лет, он заканчивал школу. Когда Майдан победил и от семьи отвернулись все знакомые и соседи, Сащенко переехали в Россию. Несколько лет подряд их неоднократно приглашали в эфиры передачи "Время покажет" на Первом канале, где они рассказывали о событиях на Украине, предостерегали россиян от того, что можно потерять свою страну."Вся наша семья категорически не поддерживала государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году, — подтверждает слова матери Богдан. — Мы были активными участниками противостояния с незаконными действиями самопровозглашенной власти, и после преследования радикалов, осенью 2014 года, мы покинули Украину навсегда и переехали в Москву".В Луганске, еще ребенком, с 7 до 15 лет, Богдан был ведущим детского телеканала, где работал Родион Мирошник, поэтому в России захотел найти себя в профессиональной журналистике. В 2017 году он получил диплом бакалавра МИТРО (Медиа институт Останкино), в 2020-м окончил магистратуру в МГИМО по международной журналистике, а в 2023-м получил диплом аспиранта РГГУ, где с 2021 года был официально трудоустроен преподавателем на кафедре Журналистики.Параллельно Богдан работал на телеканале Fashion TV. Сначала простым оператором, затем режиссером-постановщиком, руководил большим продакшеном, получал грамоты от муниципальных и государственных органов. У себя в Косино-Ухтомском районе Москвы открыл бесплатную студию журналистики для детей Planeta-TV, где дети учились делать контент для телеканалов Москвы и области. Мать Елена помогала ему, взяв на себя администраторскую функцию."Я снимал видеоролики и фильмы, в том числе в поддержку СВО, участвовал в благотворительных мероприятиях в поддержку ЛНР, вел общественные районные мероприятия в качестве ведущего. Вся моя деятельность была направлена на воспитание в духе патриотизма среди молодежи".За последние годы Богдан Сащенко успел написать сценарии для видеороликов агитбригады им. Руслановой, в которых известные артисты и певцы выступают для раненых солдат в госпиталях Москвы, был автором медиаработ на ТВ и в соцсетях Университета МИТРО ТВ Останкино, где демонстрировал свои авторские стихи в поддержку политики России, работал режиссером-постановщиком и автором видео-роликов совместно с партией "Единая Россия" ("Диалог с Легендой", "Что такое фашизм", "Великий Народ Победитель"), его патриотические фильмы, в том числе о встречах студентов с ветеранами Великой Отечественной войны, получили награды на всероссийских кинофестивалях (например, "9 мая", "Ветераны", "Герои моей страны"), совместно со священнослужителями РПЦ и прихожанами снял патриотический видеоролик в поддержку воинов СВО, который набрал 2 млн просмотров, стал автором фильма, посвященного 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.В сентябре 2024 года он должен был приступить к работе со студентами в Московском Международном Университете в должности преподавателя международной журналистики. Однако сложилось иначе.Как уже было сказано, семья Сащенко попала в Россию в 2014 году. Тогда путь к гражданству был только один, на общих основаниях — через квоту, РВП и т.д. К 2023 году все члены семьи получили вид на жительство в России, мать Елена уже с паспортом, поскольку была прописана в Луганской области. Богдан там прописан не был, поэтому его получение гражданства слегка затянулось. Кроме того, как он утверждает, было очень много работы и общественной нагрузки, вид на жительство совершенно не мешал всем этим заниматься. Тем не менее, в 2024 году он все-таки нашел время съездить в Луганск и получить справку, что он там по факту жил. 19 июля он отдал все необходимые документы в районный МФЦ и через 5 дней должен был получить российский паспорт. Но телеканал отправил его в командировку в Баку, и он договорился, что заберет документы после возвращения."Я все время настаивала, чтобы он не тянул с получением гражданства, но было очень много работы, и никто не думал, что это может стать проблемой, — говорит мать. — ВНЖ ведь есть, в России живем 10 лет, нас тут 9 человек родственников, моя сестра с племянниками еще, все на одной улице. Мы даже предположить не могли, что эта поездка может так закончиться. Мы не читали все эти чаты "отказников" и просто не знали, что такое может быть. Спросите случайного человека на улице, в курсе ли он, как въезжают сейчас в Россию граждане Украины? Почти никто не ответит".Билеты Богдан оформлял на украинский загранпаспорт, потому что другого еще не было. На всякий случай он спросил своего директора — все ли будет нормально? А директор ответил, что он сотрудник СМИ, на этот паспорт есть аккредитация, поэтому успокойся, все будет хорошо. В конце концов, ты же едешь не сам, а с другими сотрудниками телеканала, есть редакционное задание, есть приглашение с азербайджанской стороны. Чего бояться? Но при вылете из Внуково Богдан, чтобы перестраховаться, спросил у пограничников, все ли у него будет в порядке при возвращении. Те ответили: конечно, никаких проблем, это же командировка. Снимали, кстати, большой проект по сотрудничеству России и Азербайджана в культуре и туризме.29 июля 2024 года на "фильтрации" в Шереметьево Богдан спокойно отдал свой телефон и его куда-то унесли. Пока смотрели телефон, он ответил на вопросы по анкете. Через время к нему подошел человек и сказал, что телефон заблокировался — разблокируй."Богдан пытается его разблокировать, сначала через распознавание лица, затем через пароль — ничего не получается. Он взял телефон у кого-то в аэропорту, позвонил мне, — рассказывает мать Елена, — позвонил своей девушке, мы позвонили в техподдержку, ничего не выходит. Не знаю, что там случилось при проверке, может быть сбился пароль. Богдан просит, чтобы подошел какой-нибудь айтишник и помог, а ему уже угрожают, что, если телефон не будет разблокирован, то его отправят обратно в Баку. Айтишника вызывают, но у него тоже ничего не получается".В итоге — депортация без объяснений и запрет на въезд."Я отказывался верить до последнего, умолял назвать хотя бы причину, но в ответ — тишина, — вздыхает Богдан — Следующие несколько недель была тяжелейшая депрессия. Но самое главное, я так и не смог понять, как человека, любящего Россию всем сердцем, могли посчитать угрозой для безопасности страны?"На многочисленные запросы в МВД пришли ответы о том, что никаких ограничений на въезд нет. Семья нашла адвоката и в ответ на его обращение пограничный отряд предложил Богдану попробовать осуществить повторный въезд в РФ после окончания СВО. Однако УФСБ по Москве и МО в официальном письме сообщило, что въезд закрыт на 50 лет. В справке о причинах депортации почему-то написано "гражданка", а не "гражданин", не указано, что у Богдана ВНЖ в России и готовый, но не полученный паспорт, зато указано, что он закончил университет в 2014 году, хотя ему тогда было 16 лет и получал высшее образовании он потом в России. Так же написано, что он самозанятый в сфере видеосъемки и монтажа, хотя он официально работает на телевидении.Также в справке описаны причины запрета на въезд:1. Не оформил гражданство в связи с нежеланием.2. Не оформил гражданство, потому что не хотел идти в армию.3. Выявлена вербовочная уязвимость из-за наличия недвижимости на территории Украины.4. Высказал критику в адрес руководства Украины, но не захотел говорить такое на камеру из-за боязни радикально настроенных граждан Украины.5. Не поддерживает проведение СВО.Мать с удивлением смотрит на эти причины и не понимает их источник. Возможно, случилась бюрократическая ошибка, кто-то не досмотрел или заполнил документ по данным другого человека. Учитывая фактологические ошибки и обращение "гражданка" такое не исключено. Не понятно, что в случае Богдана означает нежелание получать гражданство, если у него было ВНЖ, а документы на гражданство он подал и их приняли?Предположение о боязни попасть в армию Елена отмела как бессмысленное. Дело в том, что у Богдана с 2020 года диагностирована демиелинизирующая патология центральной нервной системы. Это рассеянный склероз, подтвержденный МРТ-диагностикой.Это заболевание требует регулярного наблюдения у невролога, специализированного лечения и постоянного контроля динамики с использованием MPT-мониторинга, что делает службу в армии невозможной. То есть, даже, если бы Богдан категорически не хотел служить, гражданство не стало бы проблемой. Сейчас Елена находится в Баку с сыном, потому что у него на нервной почве обострение болезни и требуется поддержка. Получить ту медицинскую помощь, которую Богдан получал в России, а Азербайджане он не может."Вербовочная уязвимость из-за какой недвижимости на Украине? — комментирует Елена третий пункт. — У нас в Луганске квартира. Луганск — это Украина?"Указанная в четвертом пункте боязнь радикально настроенных граждан Украины (из-за чего Богдан, как написано, отказался критиковать украинские власти на камеру) тоже выглядит странно, учитывая, что семья выступала с критикой Украины на Первом канале."А как он снимал сюжеты о российских военных в госпиталях? — Елена удивлена, что Богдан, оказывается, противник СВО. — А как он снимал обращения детей к российским солдатам? Он приходит на фильтрацию в Шереметьево и заявляет, что не поддерживает СВО? Это же абсурд".В конце справки написано, что перечисленные пункты могут свидетельствовать о лояльном отношении к политике неофашизма на Украине и вербовочной уязвимости в связи с радикальными взглядами.А почему к человеку с радикальными взглядами и лояльным отношением к неофашизму 10 лет не было никаких вопросов ни в университетах, ни на телевидении? Каким образом такому человеку подписывали благодарственные грамоты депутаты и чиновники от "Единой России"? Как ему позволили работать с детьми в сфере патриотического воспитания? Иначе как ошибкой произошедшее не назовешь."Мы обращались в соответствующие органы, с нами говорили и даже согласились с тем, что ошибка не исключена, — подтверждает предположение мать Елена. — Но дело в том, что не существует процедуры оспаривания. Нет законных средств для исправления ошибки. Представляете, как сейчас хлопают в ладоши все те, кто издевался над нами на Украине, когда мы переезжали в Россию?Сейчас судебный иск Богдана о создании препятствий для въезда в РФ подан в Мещанский районный суд Москвы. Однако, учитывая, что еще до подачи иска адвокат подал свыше 170 жалоб, заявлений, ходатайств, запросов, адресованных во всевозможные органы — от Генпрокуратуры до Администрации Президента — и отовсюду приходили стандартизированные ответы об отсутствии механизмов пересмотра решения о запрете на въезд, надежд на суд мало."Президент Владимир Путин, — говорит Богдан, — разрешил гражданам Украины въезжать в Россию даже по истекшим внутренним паспортам, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что эти меры будут способствовать "переселению" тех людей, которые "хотят связать свою жизнь" с Россией. Мария Захарова говорила о том, что Москва не будет "отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных, духовных связей", и создавать украинцам препятствия для въезда в РФ, в том числе отменять безвизовый режим. По ее словам, возможность свободно приезжать и находиться в России крайне важна для многочисленных украинских беженцев. Однако в жизни происходит иначе. Я всегда относился и отношусь с большим уважением к тем, кто стоит на защите нашего государства, оберегая граждан в это непростое время. Глупо сомневаться в важности и целесообразности их работы. Но одно я точно знаю: за каждым решением стоит человеческая судьба. Ни в одной работе нельзя избежать ошибок, но отсутствие механизма исправления этих ошибок ломает человеческие жизни".О проблемах беженцев из Украины, которые хотят связать свою жизнь с Россией, но не могут из-за сложной ситуации с единственным пропускным пунктом в аэропорту Шереметьево — в материале "Шереметьевские судьбы. Почему СВО — это гражданская война, у людей два дома, и оба для них закрыты".
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Запрет на 50 лет. Московский журналист после командировки не прошел "фильтрацию" в Шереметьево

07:39 05.07.2025
 
Елена, Богдан и Игорь Сащенко
Елена, Богдан и Игорь Сащенко
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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Богдан Сащенко, московский режиссер, оператор-постановщик и автор множества детских патриотических фильмов родом из Луганска, поехал со съемочной группой в Баку, а, вернувшись в Москву, не прошел "фильтрацию" как гражданин Украины из-за "вербовочной уязвимости".
"В июле 2024 года я возвращался в Москву из рабочей командировки со своей съемочной группой телеканала Fashion TV, и должен был обязательно пройти дополнительную проверку, к которой я относился с пониманием".
Режиссер и оператор-постановщик Богдан Сащенко совершенно не переживал по этому поводу, поскольку ему нечего было скрывать, последние 10 лет он жил в Москве. 29 июля 2024 года рейс Баку – Москва приземлился в Шереметьево без опозданий. На паспортном контроле пограничник сразу же отвел Богдана в специальную зону, где навскидку находились несколько десятков человек. Он заполнил необходимые бумаги и его пригласили в специальную комнату сделать фотографии в анфас и профиль, а также снять отпечатки пальцев. Далее — многочасовое ожидание.
"Каждое объявление фамилий по громкой связи отражалось во мне уверенностью, что сейчас назовут и мою, — говорит Богдан, — но, как оказалось позже, ее не прозвучало. Я не мог поверить в происходящее. Сотрудник пограничной службы произнес универсальную и видимо часто применимую фразу: "Вам отказано во въезде в Российскую Федерацию, так как Вы представляете угрозу государственной безопасности".
Богдан стоял в аэропорту Шереметьево, сжимая в кулаке билет домой — но "дома" для не него больше не существовало. Второй раз в жизни.
"Я родилась в Омске, муж и сын — в Луганске, — рассказывает мать Богдана Елена Сащенко. — Я сама прожила в Луганске 18 лет, у нас там квартира осталась. К нынешней Украине мы не имеем никакого отношения. Мой первый муж — морской офицер — служил на крейсере "Слава", который потом станет крейсером "Москва". Вся наша семья воспитана Советским Союзом, русский и украинский народы для нас — это один народ".
В 2013-2014 годах семья жила в Киеве, выступала на Антимайдане, сама Елена участвовала в акциях "Матери против войны" под Верховной Радой. Ее мужа Игоря угрожали сдать в СБУ (по всей Украине тогда висели билборды — сдай "сепара" и получи денежное вознаграждение). Богдану тогда было 15-16 лет, он заканчивал школу. Когда Майдан победил и от семьи отвернулись все знакомые и соседи, Сащенко переехали в Россию. Несколько лет подряд их неоднократно приглашали в эфиры передачи "Время покажет" на Первом канале, где они рассказывали о событиях на Украине, предостерегали россиян от того, что можно потерять свою страну.
Богдан в эфире Первого канала
Богдан в эфире Первого канала
Богдан в эфире Первого канала
"Вся наша семья категорически не поддерживала государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году, — подтверждает слова матери Богдан. — Мы были активными участниками противостояния с незаконными действиями самопровозглашенной власти, и после преследования радикалов, осенью 2014 года, мы покинули Украину навсегда и переехали в Москву".
В Луганске, еще ребенком, с 7 до 15 лет, Богдан был ведущим детского телеканала, где работал Родион Мирошник, поэтому в России захотел найти себя в профессиональной журналистике. В 2017 году он получил диплом бакалавра МИТРО (Медиа институт Останкино), в 2020-м окончил магистратуру в МГИМО по международной журналистике, а в 2023-м получил диплом аспиранта РГГУ, где с 2021 года был официально трудоустроен преподавателем на кафедре Журналистики.
Параллельно Богдан работал на телеканале Fashion TV. Сначала простым оператором, затем режиссером-постановщиком, руководил большим продакшеном, получал грамоты от муниципальных и государственных органов. У себя в Косино-Ухтомском районе Москвы открыл бесплатную студию журналистики для детей Planeta-TV, где дети учились делать контент для телеканалов Москвы и области. Мать Елена помогала ему, взяв на себя администраторскую функцию.
Грамота от "Единой России"
Грамота от Единой России
Грамота от "Единой России"
"Я снимал видеоролики и фильмы, в том числе в поддержку СВО, участвовал в благотворительных мероприятиях в поддержку ЛНР, вел общественные районные мероприятия в качестве ведущего. Вся моя деятельность была направлена на воспитание в духе патриотизма среди молодежи".
За последние годы Богдан Сащенко успел написать сценарии для видеороликов агитбригады им. Руслановой, в которых известные артисты и певцы выступают для раненых солдат в госпиталях Москвы, был автором медиаработ на ТВ и в соцсетях Университета МИТРО ТВ Останкино, где демонстрировал свои авторские стихи в поддержку политики России, работал режиссером-постановщиком и автором видео-роликов совместно с партией "Единая Россия" ("Диалог с Легендой", "Что такое фашизм", "Великий Народ Победитель"), его патриотические фильмы, в том числе о встречах студентов с ветеранами Великой Отечественной войны, получили награды на всероссийских кинофестивалях (например, "9 мая", "Ветераны", "Герои моей страны"), совместно со священнослужителями РПЦ и прихожанами снял патриотический видеоролик в поддержку воинов СВО, который набрал 2 млн просмотров, стал автором фильма, посвященного 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Кадр из одного из роликов Богдана Сащенко
Кадр из одного из роликов Богдана Сащенко
Кадр из одного из роликов Богдана Сащенко
В сентябре 2024 года он должен был приступить к работе со студентами в Московском Международном Университете в должности преподавателя международной журналистики. Однако сложилось иначе.
"Для меня это не просто страна. Это моя семья, это место, где я нашел друзей, учился, строил карьеру, где остались мои близкие, — признается Богдан. — Но теперь я “угроза”, и дорога в Россию для меня закрыта".
Как уже было сказано, семья Сащенко попала в Россию в 2014 году. Тогда путь к гражданству был только один, на общих основаниях — через квоту, РВП и т.д. К 2023 году все члены семьи получили вид на жительство в России, мать Елена уже с паспортом, поскольку была прописана в Луганской области. Богдан там прописан не был, поэтому его получение гражданства слегка затянулось. Кроме того, как он утверждает, было очень много работы и общественной нагрузки, вид на жительство совершенно не мешал всем этим заниматься. Тем не менее, в 2024 году он все-таки нашел время съездить в Луганск и получить справку, что он там по факту жил. 19 июля он отдал все необходимые документы в районный МФЦ и через 5 дней должен был получить российский паспорт. Но телеканал отправил его в командировку в Баку, и он договорился, что заберет документы после возвращения.
Справка о проживании в Луганске была нужна для подачи на получение гражданства
Справка о проживании в Луганске была нужна для подачи на получение гражданства
Справка о проживании в Луганске была нужна для подачи на получение гражданства
"Я все время настаивала, чтобы он не тянул с получением гражданства, но было очень много работы, и никто не думал, что это может стать проблемой, — говорит мать. — ВНЖ ведь есть, в России живем 10 лет, нас тут 9 человек родственников, моя сестра с племянниками еще, все на одной улице. Мы даже предположить не могли, что эта поездка может так закончиться. Мы не читали все эти чаты "отказников" и просто не знали, что такое может быть. Спросите случайного человека на улице, в курсе ли он, как въезжают сейчас в Россию граждане Украины? Почти никто не ответит".
Билеты Богдан оформлял на украинский загранпаспорт, потому что другого еще не было. На всякий случай он спросил своего директора — все ли будет нормально? А директор ответил, что он сотрудник СМИ, на этот паспорт есть аккредитация, поэтому успокойся, все будет хорошо. В конце концов, ты же едешь не сам, а с другими сотрудниками телеканала, есть редакционное задание, есть приглашение с азербайджанской стороны. Чего бояться? Но при вылете из Внуково Богдан, чтобы перестраховаться, спросил у пограничников, все ли у него будет в порядке при возвращении. Те ответили: конечно, никаких проблем, это же командировка. Снимали, кстати, большой проект по сотрудничеству России и Азербайджана в культуре и туризме.
29 июля 2024 года на "фильтрации" в Шереметьево Богдан спокойно отдал свой телефон и его куда-то унесли. Пока смотрели телефон, он ответил на вопросы по анкете. Через время к нему подошел человек и сказал, что телефон заблокировался — разблокируй.
"Богдан пытается его разблокировать, сначала через распознавание лица, затем через пароль — ничего не получается. Он взял телефон у кого-то в аэропорту, позвонил мне, — рассказывает мать Елена, — позвонил своей девушке, мы позвонили в техподдержку, ничего не выходит. Не знаю, что там случилось при проверке, может быть сбился пароль. Богдан просит, чтобы подошел какой-нибудь айтишник и помог, а ему уже угрожают, что, если телефон не будет разблокирован, то его отправят обратно в Баку. Айтишника вызывают, но у него тоже ничего не получается".
В итоге — депортация без объяснений и запрет на въезд.
"Я отказывался верить до последнего, умолял назвать хотя бы причину, но в ответ — тишина, — вздыхает Богдан — Следующие несколько недель была тяжелейшая депрессия. Но самое главное, я так и не смог понять, как человека, любящего Россию всем сердцем, могли посчитать угрозой для безопасности страны?"
На многочисленные запросы в МВД пришли ответы о том, что никаких ограничений на въезд нет. Семья нашла адвоката и в ответ на его обращение пограничный отряд предложил Богдану попробовать осуществить повторный въезд в РФ после окончания СВО. Однако УФСБ по Москве и МО в официальном письме сообщило, что въезд закрыт на 50 лет. В справке о причинах депортации почему-то написано "гражданка", а не "гражданин", не указано, что у Богдана ВНЖ в России и готовый, но не полученный паспорт, зато указано, что он закончил университет в 2014 году, хотя ему тогда было 16 лет и получал высшее образовании он потом в России. Так же написано, что он самозанятый в сфере видеосъемки и монтажа, хотя он официально работает на телевидении.
Также в справке описаны причины запрета на въезд:
1. Не оформил гражданство в связи с нежеланием.
2. Не оформил гражданство, потому что не хотел идти в армию.
3. Выявлена вербовочная уязвимость из-за наличия недвижимости на территории Украины.
4. Высказал критику в адрес руководства Украины, но не захотел говорить такое на камеру из-за боязни радикально настроенных граждан Украины.
5. Не поддерживает проведение СВО.
Справка о причинах отказа
Справка о причинах отказа
Справка о причинах отказа
Справка (окончание)
Справка (окончание)
Справка (окончание)
Мать с удивлением смотрит на эти причины и не понимает их источник. Возможно, случилась бюрократическая ошибка, кто-то не досмотрел или заполнил документ по данным другого человека. Учитывая фактологические ошибки и обращение "гражданка" такое не исключено. Не понятно, что в случае Богдана означает нежелание получать гражданство, если у него было ВНЖ, а документы на гражданство он подал и их приняли?
Предположение о боязни попасть в армию Елена отмела как бессмысленное. Дело в том, что у Богдана с 2020 года диагностирована демиелинизирующая патология центральной нервной системы. Это рассеянный склероз, подтвержденный МРТ-диагностикой.
Медицинское заключение
Медицинское заключение
Медицинское заключение
Это заболевание требует регулярного наблюдения у невролога, специализированного лечения и постоянного контроля динамики с использованием MPT-мониторинга, что делает службу в армии невозможной. То есть, даже, если бы Богдан категорически не хотел служить, гражданство не стало бы проблемой. Сейчас Елена находится в Баку с сыном, потому что у него на нервной почве обострение болезни и требуется поддержка. Получить ту медицинскую помощь, которую Богдан получал в России, а Азербайджане он не может.
Медицинское заключение по результатам МРТ
Медицинское заключение по результатам МРТ
Медицинское заключение по результатам МРТ
"Вербовочная уязвимость из-за какой недвижимости на Украине? — комментирует Елена третий пункт. — У нас в Луганске квартира. Луганск — это Украина?"
Указанная в четвертом пункте боязнь радикально настроенных граждан Украины (из-за чего Богдан, как написано, отказался критиковать украинские власти на камеру) тоже выглядит странно, учитывая, что семья выступала с критикой Украины на Первом канале.
"А как он снимал сюжеты о российских военных в госпиталях? — Елена удивлена, что Богдан, оказывается, противник СВО. — А как он снимал обращения детей к российским солдатам? Он приходит на фильтрацию в Шереметьево и заявляет, что не поддерживает СВО? Это же абсурд".
Богдан Сащенко в России
Богдан Сащенко в России
Богдан Сащенко в России
В конце справки написано, что перечисленные пункты могут свидетельствовать о лояльном отношении к политике неофашизма на Украине и вербовочной уязвимости в связи с радикальными взглядами.
А почему к человеку с радикальными взглядами и лояльным отношением к неофашизму 10 лет не было никаких вопросов ни в университетах, ни на телевидении? Каким образом такому человеку подписывали благодарственные грамоты депутаты и чиновники от "Единой России"? Как ему позволили работать с детьми в сфере патриотического воспитания? Иначе как ошибкой произошедшее не назовешь.
"Мы обращались в соответствующие органы, с нами говорили и даже согласились с тем, что ошибка не исключена, — подтверждает предположение мать Елена. — Но дело в том, что не существует процедуры оспаривания. Нет законных средств для исправления ошибки. Представляете, как сейчас хлопают в ладоши все те, кто издевался над нами на Украине, когда мы переезжали в Россию?
Елена, Богдан и Игорь Сащенко
Елена, Богдан и Игорь Сащенко
Елена, Богдан и Игорь Сащенко
Сейчас судебный иск Богдана о создании препятствий для въезда в РФ подан в Мещанский районный суд Москвы. Однако, учитывая, что еще до подачи иска адвокат подал свыше 170 жалоб, заявлений, ходатайств, запросов, адресованных во всевозможные органы — от Генпрокуратуры до Администрации Президента — и отовсюду приходили стандартизированные ответы об отсутствии механизмов пересмотра решения о запрете на въезд, надежд на суд мало.
"Президент Владимир Путин, — говорит Богдан, — разрешил гражданам Украины въезжать в Россию даже по истекшим внутренним паспортам, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что эти меры будут способствовать "переселению" тех людей, которые "хотят связать свою жизнь" с Россией. Мария Захарова говорила о том, что Москва не будет "отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных, духовных связей", и создавать украинцам препятствия для въезда в РФ, в том числе отменять безвизовый режим. По ее словам, возможность свободно приезжать и находиться в России крайне важна для многочисленных украинских беженцев. Однако в жизни происходит иначе. Я всегда относился и отношусь с большим уважением к тем, кто стоит на защите нашего государства, оберегая граждан в это непростое время. Глупо сомневаться в важности и целесообразности их работы. Но одно я точно знаю: за каждым решением стоит человеческая судьба. Ни в одной работе нельзя избежать ошибок, но отсутствие механизма исправления этих ошибок ломает человеческие жизни".
О проблемах беженцев из Украины, которые хотят связать свою жизнь с Россией, но не могут из-за сложной ситуации с единственным пропускным пунктом в аэропорту Шереметьево — в материале "Шереметьевские судьбы. Почему СВО — это гражданская война, у людей два дома, и оба для них закрыты".
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