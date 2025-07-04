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Трамп остался недоволен разговором с Путиным

Трамп остался недоволен разговором с Путиным - 04.07.2025 Украина.ру

Трамп остался недоволен разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп в четверг высказался о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным

2025-07-04T08:25

2025-07-04T08:25

2025-07-04T08:25

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"Это был довольно долгий звонок. Мы говорили о многом, включая Иран, и мы также говорили о, как вы знаете, войне с Украиной, я этим недоволен... Нет, я не добился никакого прогресса с ним сегодня", - заявил Трамп журналистам.Помощник президента РФ Юрий Ушаков в свою очередь рассказал, что разговор начался с того, что Трамп проинформировал Путина об успешном прохождении в конгрессе США ключевого законопроекта администрации, касающегося реформ в налоговой, иммиграционной и эмиграционной сферах. Путин поздравил американского коллегу с достижением и с наступающим Днем независимости США.Лидеры обсудили культурное сотрудничество: Путин рассказал о предложении российских бизнесменов обмениваться кинопродукцией, пропагандирующей традиционные ценности. Трамп поддержал эту идею.Основная часть разговора была посвящена международной повестке. Особое внимание было уделено ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. Российская сторона подчеркнула важность политико-дипломатического урегулирования всех конфликтов, и было условлено продолжить контакты на уровне внешнеполитических и оборонных ведомств.Обсуждалась и украинская проблематика. Трамп поднял вопрос о прекращении боевых действий на Украине, а Путин подтвердил приверженность России политико-дипломатическому решению конфликта. Он проинформировал Трампа о ходе реализации гуманитарных договоренностей, достигнутых в Стамбуле в рамках прямых контактов между Россией и Украиной. Как подчеркнул Ушаков, Путин ясно заявил, что Россия не отступится от своих целей, в первую очередь – от устранения первопричин конфликта, приведших к нынешней конфронтации.Стороны также выразили заинтересованность в реализации ряда двусторонних экономических проектов – в энергетике и исследовании космоса.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дональд трамп, сша, украина, владимир путин, юрий ушаков