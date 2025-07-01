https://ukraina.ru/20250701/na-poklonnoy-gore-pochtili-pamyat-veteranov-boevykh-deystviy-1064531177.html

На Поклонной горе почтили память ветеранов боевых действий

На Поклонной горе почтили память ветеранов боевых действий - 01.07.2025 Украина.ру

На Поклонной горе почтили память ветеранов боевых действий

Во вторник, 1 июля, в парке на Поклонной горе состоялось торжественное мероприятие ко Дню ветеранов боевых действий. Организаторы - Общероссийская организация "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Московское городское отделение "Союз десантников" и Региональная общественная организация "Общество инвалидов войны в Афганистане "Московский Дом солдатского сердца"

2025-07-01T17:01

2025-07-01T17:01

2025-07-01T17:13

новости

россия

афганистан

северный кавказ

сергей миронов

офицеры россии

госдума

украина

ветераны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/01/1064527742_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_d97865c46dfe89b6403be8aaa90d8151.jpg

У памятника воинам-интернационалистам собрались бойцы, отстаивавшие честь Советского Союза, а потом и России, начиная с 1945 года и по сей день. Ветераны боевых действий, выполнявшие служебные и боевые задачи в Афганистане, на Северном Кавказе, Египте, Сирии, Анголе, Таджикистане, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Приднестровье и Украине почтили память своих боевых товарищей."История этого праздника неразрывно связана с историей нашего государства. Начиная с 1945 года, в мире произошло более 50 войн и локальных конфликтов, где нашим военнослужащим приходилось отстаивать государственные интересы с оружием в руках. К сожалению, сегодня только пять войн и локальных конфликтов официально признаны государством, а ветераны, участвовавшие в них, являются участниками боевых действий. Пора уже всех ветеранов уравнять в правах, а также на федеральном уровне утвердить 1 июля - Днем ветеранов боевых действий", - отметил председатель Президиума Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Герой России Сергей Липовой."1 июля для всех ветеранов боевых действий является значимым событием, признанием их статуса и данью памяти погибшим воинам. Уверен, что общими усилиям мы добьемся, чтобы этот народный праздник стал официальным в календаре памятных дат. Это очень важно для сохранения памяти о подвиге наших воинов и военно-патриотического воспитания молодежи, для тех, кто сейчас служит в рядах Вооруженных сил РФ, участвует в специальной военной операции и кому только предстоит защищать нашу страну", - добавил председатель Совета по патриотическому воспитанию Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Герой России Александр Головашкин.Поздравил ветеранов и депутат Государственной Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия- За правду" Сергей Миронов, отметив, что его коллеги уже внесли на рассмотрение законопроект, который делает социальную защиту ветеранов реальной."Наши дорогие ветераны в разное время, в разных странах мира защищали нашу Родину, выполняли ее приказы. Мы в долгу перед нашими ветеранами. <...> Льготы должны быть одинаковы для всех, и наш законопроект ликвидирует эту несправедливость. А мы всегда будем помнить тех, кто погиб защищая Родину, оставаясь верным присяге. Спасибо вам", - сказал Миронов.Ранее в Госдуме обсудили нужды российских военных и их семей.

https://ukraina.ru/20250402/1062238356.html

россия

афганистан

северный кавказ

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, афганистан, северный кавказ, сергей миронов, офицеры россии, госдума, украина, ветераны