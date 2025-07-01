На Поклонной горе почтили память ветеранов боевых действий - 01.07.2025 Украина.ру
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На Поклонной горе почтили память ветеранов боевых действий
На Поклонной горе почтили память ветеранов боевых действий - 01.07.2025 Украина.ру
На Поклонной горе почтили память ветеранов боевых действий
Во вторник, 1 июля, в парке на Поклонной горе состоялось торжественное мероприятие ко Дню ветеранов боевых действий. Организаторы - Общероссийская организация "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Московское городское отделение "Союз десантников" и Региональная общественная организация "Общество инвалидов войны в Афганистане "Московский Дом солдатского сердца"
2025-07-01T17:01
2025-07-01T17:13
новости
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ветераны
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У памятника воинам-интернационалистам собрались бойцы, отстаивавшие честь Советского Союза, а потом и России, начиная с 1945 года и по сей день. Ветераны боевых действий, выполнявшие служебные и боевые задачи в Афганистане, на Северном Кавказе, Египте, Сирии, Анголе, Таджикистане, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Приднестровье и Украине почтили память своих боевых товарищей."История этого праздника неразрывно связана с историей нашего государства. Начиная с 1945 года, в мире произошло более 50 войн и локальных конфликтов, где нашим военнослужащим приходилось отстаивать государственные интересы с оружием в руках. К сожалению, сегодня только пять войн и локальных конфликтов официально признаны государством, а ветераны, участвовавшие в них, являются участниками боевых действий. Пора уже всех ветеранов уравнять в правах, а также на федеральном уровне утвердить 1 июля - Днем ветеранов боевых действий", - отметил председатель Президиума Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Герой России Сергей Липовой."1 июля для всех ветеранов боевых действий является значимым событием, признанием их статуса и данью памяти погибшим воинам. Уверен, что общими усилиям мы добьемся, чтобы этот народный праздник стал официальным в календаре памятных дат. Это очень важно для сохранения памяти о подвиге наших воинов и военно-патриотического воспитания молодежи, для тех, кто сейчас служит в рядах Вооруженных сил РФ, участвует в специальной военной операции и кому только предстоит защищать нашу страну", - добавил председатель Совета по патриотическому воспитанию Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Герой России Александр Головашкин.Поздравил ветеранов и депутат Государственной Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия- За правду" Сергей Миронов, отметив, что его коллеги уже внесли на рассмотрение законопроект, который делает социальную защиту ветеранов реальной."Наши дорогие ветераны в разное время, в разных странах мира защищали нашу Родину, выполняли ее приказы. Мы в долгу перед нашими ветеранами. &lt;...&gt; Льготы должны быть одинаковы для всех, и наш законопроект ликвидирует эту несправедливость. А мы всегда будем помнить тех, кто погиб защищая Родину, оставаясь верным присяге. Спасибо вам", - сказал Миронов.Ранее в Госдуме обсудили нужды российских военных и их семей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, афганистан, северный кавказ, сергей миронов, офицеры россии, госдума, украина, ветераны
Новости, Россия, Афганистан, Северный Кавказ, Сергей Миронов, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, Госдума, Украина, ветераны

На Поклонной горе почтили память ветеранов боевых действий

17:01 01.07.2025 (обновлено: 17:13 01.07.2025)
 
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Во вторник, 1 июля, в парке на Поклонной горе состоялось торжественное мероприятие ко Дню ветеранов боевых действий. Организаторы - Общероссийская организация "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Московское городское отделение "Союз десантников" и Региональная общественная организация "Общество инвалидов войны в Афганистане "Московский Дом солдатского сердца"
У памятника воинам-интернационалистам собрались бойцы, отстаивавшие честь Советского Союза, а потом и России, начиная с 1945 года и по сей день. Ветераны боевых действий, выполнявшие служебные и боевые задачи в Афганистане, на Северном Кавказе, Египте, Сирии, Анголе, Таджикистане, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Приднестровье и Украине почтили память своих боевых товарищей.
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"История этого праздника неразрывно связана с историей нашего государства. Начиная с 1945 года, в мире произошло более 50 войн и локальных конфликтов, где нашим военнослужащим приходилось отстаивать государственные интересы с оружием в руках. К сожалению, сегодня только пять войн и локальных конфликтов официально признаны государством, а ветераны, участвовавшие в них, являются участниками боевых действий. Пора уже всех ветеранов уравнять в правах, а также на федеральном уровне утвердить 1 июля - Днем ветеранов боевых действий", - отметил председатель Президиума Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Герой России Сергей Липовой.
"1 июля для всех ветеранов боевых действий является значимым событием, признанием их статуса и данью памяти погибшим воинам. Уверен, что общими усилиям мы добьемся, чтобы этот народный праздник стал официальным в календаре памятных дат. Это очень важно для сохранения памяти о подвиге наших воинов и военно-патриотического воспитания молодежи, для тех, кто сейчас служит в рядах Вооруженных сил РФ, участвует в специальной военной операции и кому только предстоит защищать нашу страну", - добавил председатель Совета по патриотическому воспитанию Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Герой России Александр Головашкин.
Поздравил ветеранов и депутат Государственной Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия- За правду" Сергей Миронов, отметив, что его коллеги уже внесли на рассмотрение законопроект, который делает социальную защиту ветеранов реальной.
"Наши дорогие ветераны в разное время, в разных странах мира защищали нашу Родину, выполняли ее приказы. Мы в долгу перед нашими ветеранами. <...> Льготы должны быть одинаковы для всех, и наш законопроект ликвидирует эту несправедливость. А мы всегда будем помнить тех, кто погиб защищая Родину, оставаясь верным присяге. Спасибо вам", - сказал Миронов.
Ранее в Госдуме обсудили нужды российских военных и их семей.
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