https://ukraina.ru/20250630/ne-tolko-villa-no-i-parkovka-stalo-izvestno-chto-esche-skryvala-zamnachalnika-voennogo-sanatoriya-1064474283.html

Не только вилла, но и парковка: стало известно, что еще скрывала замначальника военного санатория

Не только вилла, но и парковка: стало известно, что еще скрывала замначальника военного санатория - 30.06.2025 Украина.ру

Не только вилла, но и парковка: стало известно, что еще скрывала замначальника военного санатория

Суд Санкт-Петербурга обратил в доход государства квартиру, земельный участок и парковочное место в Турции, принадлежащие бывшему заместителю начальника Сакского военного клинического санатория имени Пирогова Минобороны РФ Елене Шараповой. Об этом 30 июня сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева

2025-06-30T15:57

2025-06-30T15:57

2025-06-30T15:57

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В своем Телеграм-канале Лебедева написала, что уазанное имущество, как установила прокуратура, было приобретено на неподтвержденные доходы. С ответчиков, Шараповой и её сына, трудоустроенного в указанный санаторий, была также взыскана госпошлина в размере 6 тыс. рублей.Ранее пресс-служба судов проинформировала: проверка установила, что Шарапова в 2020–2023 гг. предоставляла неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, чтобы скрыть наличие у себя недвижимости в Турции. Прокуратура попросила суд обратить имущество ответчиков, приобретенное на неподтвержденные доходы, в доход РФ. Сумма иска составляла более 18,5 млн рублей.Между тем столица Галиции на этой неделе стала примером сочетания показной борьбы с "русским следом" и коррупционных скандалов. Подробности происходящего на Украине — в публикации Облавы на русские книги, бункеры для богатых и волонтеры-аферисты: что происходит во Львове.

https://ukraina.ru/20250630/na-ukraine-zadumalis-o-likvidatsii-nedavno-sozdannogo-ministerstva-natsionalnogo-edinstva-1064472241.html

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