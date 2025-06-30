Не только вилла, но и парковка: стало известно, что еще скрывала замначальника военного санатория
© Сакский военный клинический санаторий им. Пирогова
© Сакский военный клинический санаторий им. Пирогова
Суд Санкт-Петербурга обратил в доход государства квартиру, земельный участок и парковочное место в Турции, принадлежащие бывшему заместителю начальника Сакского военного клинического санатория имени Пирогова Минобороны РФ Елене Шараповой. Об этом 30 июня сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева
В своем Телеграм-канале Лебедева написала, что уазанное имущество, как установила прокуратура, было приобретено на неподтвержденные доходы. С ответчиков, Шараповой и её сына, трудоустроенного в указанный санаторий, была также взыскана госпошлина в размере 6 тыс. рублей.
"Петроградский районный суд иск рассмотрел и обратил в доход РФ квартиру, земельный участок и парковочное место в закрытом паркинге, находящиеся в провинции Анталья, Турция", — заявила она.
Ранее пресс-служба судов проинформировала: проверка установила, что Шарапова в 2020–2023 гг. предоставляла неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, чтобы скрыть наличие у себя недвижимости в Турции. Прокуратура попросила суд обратить имущество ответчиков, приобретенное на неподтвержденные доходы, в доход РФ. Сумма иска составляла более 18,5 млн рублей.
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