Сенат США рассмотрит законопроект об антироссийских санкциях в начале июля - 29.06.2025 Украина.ру
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Сенат США рассмотрит законопроект об антироссийских санкциях в начале июля
Сенат США рассмотрит законопроект об антироссийских санкциях в начале июля - 29.06.2025 Украина.ру
Сенат США рассмотрит законопроект об антироссийских санкциях в начале июля
Новый пакет антироссийских санкций может быть рассмотрен парламентом США после 7 июля. Об этом в воскресном интервью телекомпании АВС заявил сенатор Линдси Грэм*.
2025-06-29T16:44
2025-06-29T16:44
новости
сша
россия
линдси грэм
дональд трамп
антироссийские санкции
внешняя политика
международные отношения
международная политика
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"На следующий день после июльского перерыва мы намерены провести законопроект", - сказал Линдси Грэм*.По словам сенатора, законопроект о новом пакете антироссийских санкций обсуждался им накануне с однопартийцем - президентом Дональдом Трампом во время игры в гольф.* внесен в российский перечень террористов и экстремистовТем временем Песков рассказал, чем завлечь Россию за стол переговоров и оценил 18-й пакет санкций ЕС
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новости, сша, россия, линдси грэм, дональд трамп, антироссийские санкции, внешняя политика, международные отношения, международная политика
Новости, США, Россия, Линдси Грэм, Дональд Трамп, антироссийские санкции, внешняя политика, международные отношения, Международная политика

Сенат США рассмотрит законопроект об антироссийских санкциях в начале июля

16:44 29.06.2025
 
Линдси Грэм
Линдси Грэм
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Новый пакет антироссийских санкций может быть рассмотрен парламентом США после 7 июля. Об этом в воскресном интервью телекомпании АВС заявил сенатор Линдси Грэм*.
"На следующий день после июльского перерыва мы намерены провести законопроект", - сказал Линдси Грэм*.
По словам сенатора, законопроект о новом пакете антироссийских санкций обсуждался им накануне с однопартийцем - президентом Дональдом Трампом во время игры в гольф.
* внесен в российский перечень террористов и экстремистов
Тем временем Песков рассказал, чем завлечь Россию за стол переговоров и оценил 18-й пакет санкций ЕС
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