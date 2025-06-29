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Сенат США рассмотрит законопроект об антироссийских санкциях в начале июля

Сенат США рассмотрит законопроект об антироссийских санкциях в начале июля - 29.06.2025 Украина.ру

Сенат США рассмотрит законопроект об антироссийских санкциях в начале июля

Новый пакет антироссийских санкций может быть рассмотрен парламентом США после 7 июля. Об этом в воскресном интервью телекомпании АВС заявил сенатор Линдси Грэм*.

2025-06-29T16:44

2025-06-29T16:44

2025-06-29T16:44

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"На следующий день после июльского перерыва мы намерены провести законопроект", - сказал Линдси Грэм*.По словам сенатора, законопроект о новом пакете антироссийских санкций обсуждался им накануне с однопартийцем - президентом Дональдом Трампом во время игры в гольф.* внесен в российский перечень террористов и экстремистовТем временем Песков рассказал, чем завлечь Россию за стол переговоров и оценил 18-й пакет санкций ЕС

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, линдси грэм, дональд трамп, антироссийские санкции, внешняя политика, международные отношения, международная политика