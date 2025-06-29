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Российские удары по военным целям на Украине: утро 29 июня
Российские удары по военным целям на Украине: утро 29 июня - 29.06.2025 Украина.ру
Российские удары по военным целям на Украине: утро 29 июня
С вечера субботы 28 июня по утро воскресенья 29 июня российская армия наносила удары по военным целям на Украине. Об этом сообщал тг канал Украина.ру.
2025-06-29T10:42
2025-06-29T10:42
2025-06-29T10:42
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В восьмом часу субботы украинские мониторинговые каналы сообщили о 50 "Геранях" в небе над Украиной.Вечером субботы взрывы звучали в Днепропетровской и Киевской областях.Украинские ТГ-каналы сообщали о взрывах в Полтавской области – "Герани" атаковали объекты противника.Сообщалось об ударах "Гераней" в Черкасской области, Днепропетровске и Харькове.Взрывы звучали в Новомосковске Днепропетровской области — "Герани" поражали объекты противника.Противник сообщал о взрывах в Полтавской области.Украинские мониторинговые каналы сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков в Мурманской области.Ближе к полуночи субботы украинские тг-каналы сообщили о взрывах в Черкасской, Киевской и Полтавской областях."Герани" нанесли удары по объектам противника в Киевской, Одесской и Николаевской областях.Противник сообщал о взрывах в Полтавской области.Кроме того, взрывы раздавались в Киевской области.Украинские каналы сообщили о взлёте бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома в Энгельсе Саратовской области.Местные украинские тг-каналы сообщали о взрывах в Днепропетровской области.Украинские каналы сообщили об ударах "Гераней" по объектам в городской черте Винницы.Они также сообщили о взрывах в Волынской области.ВС РФ поразили объекты противника в Кривом Роге и Одесской области.Взрывы раздавались в районе Полтавы.В начале второго часа ночи сообщалось, что в небе над Украиной не менее 140 "Гераней", при этом не переставали прибывать всё новые группы.Ракетный удар пришёлся по целям в Николаеве.Взрывы раздавались в Полтавской и Тернопольской областях, а также в Запорожской области.Во втором часу ночи стало известно, что ВС РФ поражают цели в районе Львова.Взрывы раздавались в Кривом Роге и Николаевской области."Герани" поражали цели в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.Снова удары зафиксированы по целям в Черкасской области.Взрывы раздавались в Черкасской области и оккупированном Запорожье.Ракетный удар был нанесён по целям в Харькове.Затем снова взрывы раздавались в Николаеве.Под беспрерывными ударами "Гераней" и ракет ночью находился Кременчуг."Герани" также активно работали по Львову.Затем были отмечены новые взрывы в Николаеве, в Полтавской и Черкасской областях.Не прекращались удары по Кременчугу.Многочисленная серия взрывов была слышна в Полтаве.Ночью сообщалось о непрекращающихся ударах по целям в Кременчуге, Львове, Николаеве и Полтаве.Удары по предприятию в Кременчуге подтвердили местные власти. В городе зафиксированы пожар и перебои со светом.Ещё два "Кинжала" прилетели по целям в Кременчуге.Взрывы снова раздавались в Полтаве.Не прекращались атаки "Гераней" по Львову.Затем отмечены вновь удары по целям в Полтаве и Кременчуге.ВС РФ снова поразили цели в Кременчуге, Львове и Черкасской области.ВС РФ поразили цели в Ивано-Франковской области.Снова отмечались взрывы в Ивано-Франковской области.ВС РФ снова поражали цели во Львове.Под ударом были объекты противника в Львовской и Харьковской областях.Вновь отмечен ракетный удар по Львовской области.Кременчуг заволокло дымом после нескольких часов непрерывных комбинированных ударов.Сообщалось об отключениях света во Львове.Баллистические ракеты прилетели по целям в оккупированной части Запорожской области.Ночью и до утра не прекращались удары по Львовской области.Об ударах по критичной инфраструктуре сообщили власти Львовской области.ВКС РФ наносили удары управляемыми авиабомбами по целям в оккупированном Запорожье.О прилётах по критичной инфраструктуре сообщали полтавские ТГ-каналы.Утром 29 июня взрывы снова прогремели в районе оккупированного Запорожья.В Конотопе Сумской области снова гремели взрывы — вражеские объекты добивали "Герани".Утром 29 июня "Герани" атаковали ВСУ в Черниговской области — там снова гремели взрывы.В Николаеве сообщили о разрушениях в результате ночных ударов по городу — без пострадавших.Новые взрывы в Конотопе: над городом "Герани" и работало ПВО.О "чувствительном уроне" после ночного удара написали украинские мониторинговые тг-каналы.О прилётах по критичной инфраструктуре сообщали полтавские тг-каналы."Герани" атаковали ВСУ в Черниговской области — там снова гремели взрывы.Утром власти Полтавы сообщили, что после ночных ударов ВС РФ по объектам ВСУ в городе пострадавших нет.Также утром во Львове власти сообщили, что нет пострадавших или повреждённых гражданских построек в результате ночной атакиВо Львовской области очевидцы зафиксировали пролёт нескольких крылатых ракет и пожар на месте нанесённого удара.В городе Смела Черкасской области ночью было уничтожено одно из зданий Технологического колледжа.В результатах ночного удара по целям на Украине в 18 населённых пунктах Кременчужского и Полтавского районов Полтавской области нарушено электроснабжение. В Дрогобычском районе Львовской области поражён объект промышленной инфраструктуры, сообщили местные власти. На объекте масштабный пожар, часть Дрогобыча без электричества.Также в воскресенье утром стало известно, что ночью ВСУ не досчитались ещё одного F-16 с пилотом.Утром 29 июня "Герани" снова атаковали цели в Конотопе — в городе зафиксированы два взрываСледите за новостями на сайте Украина.ру
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Новости, Львов, Россия, Кременчуг, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВКС, F-16, ПВО, СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ВСУ, БПЛА, Герань
Российские удары по военным целям на Украине: утро 29 июня
С вечера субботы 28 июня по утро воскресенья 29 июня российская армия наносила удары по военным целям на Украине. Об этом сообщал тг канал Украина.ру.
В восьмом часу субботы украинские мониторинговые каналы сообщили о 50 "Геранях" в небе над Украиной.
Вечером субботы взрывы звучали в Днепропетровской и Киевской областях.
Украинские ТГ-каналы сообщали о взрывах в Полтавской области – "Герани" атаковали объекты противника.
Сообщалось об ударах "Гераней" в Черкасской области, Днепропетровске и Харькове.
Взрывы звучали в Новомосковске Днепропетровской области — "Герани" поражали объекты противника.
Противник сообщал о взрывах в Полтавской области.
Украинские мониторинговые каналы сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков в Мурманской области.
Ближе к полуночи субботы украинские тг-каналы сообщили о взрывах в Черкасской, Киевской и Полтавской областях.
"Герани" нанесли удары по объектам противника в Киевской, Одесской и Николаевской областях.
Противник сообщал о взрывах в Полтавской области.
Кроме того, взрывы раздавались в Киевской области.
Украинские каналы сообщили о взлёте бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома в Энгельсе Саратовской области.
Местные украинские тг-каналы сообщали о взрывах в Днепропетровской области.
Украинские каналы сообщили об ударах "Гераней" по объектам в городской черте Винницы.
Они также сообщили о взрывах в Волынской области.
ВС РФ поразили объекты противника в Кривом Роге и Одесской области.
Взрывы раздавались в районе Полтавы.
В начале второго часа ночи сообщалось, что в небе над Украиной не менее 140 "Гераней", при этом не переставали прибывать всё новые группы.
Ракетный удар пришёлся по целям в Николаеве.
Взрывы раздавались в Полтавской и Тернопольской областях, а также в Запорожской области.
Во втором часу ночи стало известно, что ВС РФ поражают цели в районе Львова.
Взрывы раздавались в Кривом Роге и Николаевской области.
"Герани" поражали цели в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
Снова удары зафиксированы по целям в Черкасской области.
Взрывы раздавались в Черкасской области и оккупированном Запорожье.
Ракетный удар был нанесён по целям в Харькове.
Затем снова взрывы раздавались в Николаеве.
Под беспрерывными ударами "Гераней" и ракет ночью находился Кременчуг.
"Герани" также активно работали по Львову.
Затем были отмечены новые взрывы в Николаеве, в Полтавской и Черкасской областях.
Не прекращались удары по Кременчугу.
Многочисленная серия взрывов была слышна в Полтаве.
Ночью сообщалось о непрекращающихся ударах по целям в Кременчуге, Львове, Николаеве и Полтаве.
Удары по предприятию в Кременчуге подтвердили местные власти. В городе зафиксированы пожар и перебои со светом.
Ещё два "Кинжала" прилетели по целям в Кременчуге.
Взрывы снова раздавались в Полтаве.
Не прекращались атаки "Гераней" по Львову.
Затем отмечены вновь удары по целям в Полтаве и Кременчуге.
ВС РФ снова поразили цели в Кременчуге, Львове и Черкасской области.
ВС РФ поразили цели в Ивано-Франковской области.
Снова отмечались взрывы в Ивано-Франковской области.
ВС РФ снова поражали цели во Львове.
Под ударом были объекты противника в Львовской и Харьковской областях.
Вновь отмечен ракетный удар по Львовской области.
Кременчуг заволокло дымом после нескольких часов непрерывных комбинированных ударов.
Сообщалось об отключениях света во Львове.
Баллистические ракеты прилетели по целям в оккупированной части Запорожской области.
Ночью и до утра не прекращались удары по Львовской области.
Об ударах по критичной инфраструктуре сообщили власти Львовской области.
ВКС РФ наносили удары управляемыми авиабомбами по целям в оккупированном Запорожье.
О прилётах по критичной инфраструктуре сообщали полтавские ТГ-каналы.
Утром 29 июня взрывы снова прогремели в районе оккупированного Запорожья.
В Конотопе Сумской области снова гремели взрывы — вражеские объекты добивали "Герани".
Утром 29 июня "Герани" атаковали ВСУ в Черниговской области — там снова гремели взрывы.
В Николаеве сообщили о разрушениях в результате ночных ударов по городу — без пострадавших.
Новые взрывы в Конотопе: над городом "Герани" и работало ПВО.
О "чувствительном уроне" после ночного удара написали украинские мониторинговые тг-каналы.
О прилётах по критичной инфраструктуре сообщали полтавские тг-каналы.
"Герани" атаковали ВСУ в Черниговской области — там снова гремели взрывы.
Утром власти Полтавы сообщили, что после ночных ударов ВС РФ по объектам ВСУ в городе пострадавших нет.
Также утром во Львове власти сообщили, что нет пострадавших или повреждённых гражданских построек в результате ночной атаки
Во Львовской области очевидцы зафиксировали пролёт нескольких крылатых ракет и пожар на месте нанесённого удара.
В городе Смела Черкасской области ночью было уничтожено одно из зданий Технологического колледжа.
В результатах ночного удара по целям на Украине в 18 населённых пунктах Кременчужского и Полтавского районов Полтавской области нарушено электроснабжение. В Дрогобычском районе Львовской области поражён объект промышленной инфраструктуры, сообщили местные власти. На объекте масштабный пожар, часть Дрогобыча без электричества.
Также в воскресенье утром стало известно, что ночью ВСУ не досчитались ещё одного F-16 с пилотом.
Утром 29 июня "Герани" снова атаковали цели в Конотопе — в городе зафиксированы два взрыва
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