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Армия России освободила Новоукраинку

Армия России освободила Новоукраинку - 29.06.2025 Украина.ру

Армия России освободила Новоукраинку

Подразделения российской войсковой группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2025-06-29T12:20

2025-06-29T12:20

2025-06-29T12:20

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"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии Украины. События происходили в районах населенных пунктов Удачное, Луначарское, Дачное, Новоторецкое, Муравка, Красноармейск, Петровского, Димитров и Разино (ДНР)."Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Казак", 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - отметили в Минобороны РФ.Там также сообщили об успехах российской армии на других участках СВО.Актуальное интервью на эту тему: Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето

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