Армия России освободила Новоукраинку - 29.06.2025 Украина.ру
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Армия России освободила Новоукраинку
Армия России освободила Новоукраинку - 29.06.2025 Украина.ру
Армия России освободила Новоукраинку
Подразделения российской войсковой группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-06-29T12:20
2025-06-29T12:20
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"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии Украины. События происходили в районах населенных пунктов Удачное, Луначарское, Дачное, Новоторецкое, Муравка, Красноармейск, Петровского, Димитров и Разино (ДНР)."Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Казак", 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - отметили в Минобороны РФ.Там также сообщили об успехах российской армии на других участках СВО.Актуальное интервью на эту тему: Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

Армия России освободила Новоукраинку

12:20 29.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работы экипажа танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работы экипажа танка Т-80БВМ группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Подразделения российской войсковой группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии Украины. События происходили в районах населенных пунктов Удачное, Луначарское, Дачное, Новоторецкое, Муравка, Красноармейск, Петровского, Димитров и Разино (ДНР).
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Казак", 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - отметили в Минобороны РФ.
Там также сообщили об успехах российской армии на других участках СВО.
Актуальное интервью на эту тему: Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето
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