Крах доллара и новый мировой порядок: Политолог о том, как ближневосточный кризис изменит правила игры - 27.06.2025 Украина.ру
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Крах доллара и новый мировой порядок: Политолог о том, как ближневосточный кризис изменит правила игры
Крах доллара и новый мировой порядок: Политолог о том, как ближневосточный кризис изменит правила игры - 27.06.2025 Украина.ру
Крах доллара и новый мировой порядок: Политолог о том, как ближневосточный кризис изменит правила игры
Эскалация на Ближнем Востоке ускоряет процессы деглобализации и переформатирования международных отношений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2025-06-27T03:15
2025-06-27T03:15
новости
ближний восток
америка
иран
дмитрий дробницкий
дональд трамп
биньямин нетаньяху
финансы
доллар
конфликт
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Он подчеркивает, что "Ближний Восток всегда был узлом противоречий, а сейчас все эти противоречия зашевелились. И быстро их разрешить не получится".Особое внимание Дробницкий уделяет экономике: "Настоящее влияние Америки состоит именно в долларе и международной торговой системе".Эксперт прогнозирует долгосрочные последствия: "Этот кризис ускорит создание альтернативных финансовых систем. Китай и Россия уже давно к этому шли, но теперь процесс получит дополнительный импульс". При этом политолог предупреждает, что переходный период будет крайне нестабильным для всех участников.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ближневосточного конфликта — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250624/tramp-prigrozil-izrailyu-yadernoe-fiasko-ssha-ili-kak-ne-zametit-slona-1064229663.html
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новости, ближний восток, америка, иран, дмитрий дробницкий, дональд трамп, биньямин нетаньяху, финансы, доллар, конфликт, война, главные новости
Новости, Ближний Восток, Америка, Иран, Дмитрий Дробницкий, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, финансы, доллар, конфликт, война, Главные новости

Крах доллара и новый мировой порядок: Политолог о том, как ближневосточный кризис изменит правила игры

03:15 27.06.2025
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Эскалация на Ближнем Востоке ускоряет процессы деглобализации и переформатирования международных отношений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
"В мире идет процесс деглобализации, когда все страны пытаются поймать что-то в этой мутной воде", — отмечает эксперт.
Он подчеркивает, что "Ближний Восток всегда был узлом противоречий, а сейчас все эти противоречия зашевелились. И быстро их разрешить не получится".
Особое внимание Дробницкий уделяет экономике: "Настоящее влияние Америки состоит именно в долларе и международной торговой системе".
Эксперт прогнозирует долгосрочные последствия: "Этот кризис ускорит создание альтернативных финансовых систем. Китай и Россия уже давно к этому шли, но теперь процесс получит дополнительный импульс".
При этом политолог предупреждает, что переходный период будет крайне нестабильным для всех участников.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты ближневосточного конфликта — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару" на сайте Украина.ру.
24 июня, 15:06
Трамп пригрозил Израилю: ядерное фиаско США, или чем кончится ранение льва?После того, как объявленное накануне президентом США Дональдом Трампом перемирие между Ираном и Израилем было нарушено, он призвал Тель-Авив "не сбрасывать бомбы" на Тегеран и "сейчас же" вернуть своих пилотов. Соответствующее сообщение он оставил в своих соцсетях
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