Крах доллара и новый мировой порядок: Политолог о том, как ближневосточный кризис изменит правила игры
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Эскалация на Ближнем Востоке ускоряет процессы деглобализации и переформатирования международных отношений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
"В мире идет процесс деглобализации, когда все страны пытаются поймать что-то в этой мутной воде", — отмечает эксперт.
Он подчеркивает, что "Ближний Восток всегда был узлом противоречий, а сейчас все эти противоречия зашевелились. И быстро их разрешить не получится".
Особое внимание Дробницкий уделяет экономике: "Настоящее влияние Америки состоит именно в долларе и международной торговой системе".
Эксперт прогнозирует долгосрочные последствия: "Этот кризис ускорит создание альтернативных финансовых систем. Китай и Россия уже давно к этому шли, но теперь процесс получит дополнительный импульс".
При этом политолог предупреждает, что переходный период будет крайне нестабильным для всех участников.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты ближневосточного конфликта — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару" на сайте Украина.ру.
24 июня, 15:06Трамп пригрозил Израилю: ядерное фиаско США, или чем кончится ранение льва?После того, как объявленное накануне президентом США Дональдом Трампом перемирие между Ираном и Израилем было нарушено, он призвал Тель-Авив "не сбрасывать бомбы" на Тегеран и "сейчас же" вернуть своих пилотов. Соответствующее сообщение он оставил в своих соцсетях
Подписывайся на