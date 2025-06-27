https://ukraina.ru/20250627/krakh-dollara-i-novyy-mirovoy-poryadok-politolog-o-tom-kak-blizhnevostochnyy-krizis-izmenit-pravila-1064329986.html

Крах доллара и новый мировой порядок: Политолог о том, как ближневосточный кризис изменит правила игры

Крах доллара и новый мировой порядок: Политолог о том, как ближневосточный кризис изменит правила игры - 27.06.2025 Украина.ру

Крах доллара и новый мировой порядок: Политолог о том, как ближневосточный кризис изменит правила игры

Эскалация на Ближнем Востоке ускоряет процессы деглобализации и переформатирования международных отношений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий

2025-06-27T03:15

2025-06-27T03:15

2025-06-27T03:15

новости

ближний восток

америка

иран

дмитрий дробницкий

дональд трамп

биньямин нетаньяху

финансы

доллар

конфликт

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Он подчеркивает, что "Ближний Восток всегда был узлом противоречий, а сейчас все эти противоречия зашевелились. И быстро их разрешить не получится".Особое внимание Дробницкий уделяет экономике: "Настоящее влияние Америки состоит именно в долларе и международной торговой системе".Эксперт прогнозирует долгосрочные последствия: "Этот кризис ускорит создание альтернативных финансовых систем. Китай и Россия уже давно к этому шли, но теперь процесс получит дополнительный импульс". При этом политолог предупреждает, что переходный период будет крайне нестабильным для всех участников.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ближневосточного конфликта — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250624/tramp-prigrozil-izrailyu-yadernoe-fiasko-ssha-ili-kak-ne-zametit-slona-1064229663.html

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новости, ближний восток, америка, иран, дмитрий дробницкий, дональд трамп, биньямин нетаньяху, финансы, доллар, конфликт, война, главные новости