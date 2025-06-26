ВСУ зарываются в землю под ударами дронов: военный эксперт рассказал о боях в Сумской области - 26.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250626/vsu-zaryvayutsya-v-zemlyu-pod-udarami-dronov-voennyy-ekspert-rasskazal-o-boyakh-v-sumskoy-oblasti-1064293025.html
ВСУ зарываются в землю под ударами дронов: военный эксперт рассказал о боях в Сумской области
ВСУ зарываются в землю под ударами дронов: военный эксперт рассказал о боях в Сумской области - 26.06.2025 Украина.ру
ВСУ зарываются в землю под ударами дронов: военный эксперт рассказал о боях в Сумской области
Сумская область — не сплошной лес, как многие думают, а открытая местность, где российские войска ведут бои с применением дронов, что серьезно осложняет действия ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-06-26T05:45
2025-06-26T05:45
новости
сумская область
теткино
россия
вс рф
всу
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1b/1057733529_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_2cebcdf1b2fb56ee35b4bd6c79b230e7.jpg
Основные боевые действия разворачиваются на открытой территории, где украинские силы вынуждены спешно строить полевые укрепления. Эксперт отметил, что из-за обилия мелких речушек техника с трудом продвигается, и бои ведутся в основном пехотой с активным использованием БПЛА. Российские войска методично продвигаются вперед, но темп наступления остается невысоким из-за сложного рельефа.Буферная зона, по словам Зимовского, — не стратегическая цель, а четко обозначенная боевая задача. "Это условное обозначение, чтобы войска понимали, зачем они заходят на территорию Украины", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО в материале Александра Чаленко: "Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250625/1064272082.html
сумская область
теткино
россия
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1b/1057733529_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0302169a2dadc818a614b2c66f04d22b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сумская область, теткино, россия, вс рф, всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, бпла, дроны, курская область, война, война на украине
Новости, Сумская область, Теткино, Россия, ВС РФ, ВСУ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, БПЛА, дроны, Курская область, война, война на Украине

ВСУ зарываются в землю под ударами дронов: военный эксперт рассказал о боях в Сумской области

05:45 26.06.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Сумская область — не сплошной лес, как многие думают, а открытая местность, где российские войска ведут бои с применением дронов, что серьезно осложняет действия ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Основные боевые действия разворачиваются на открытой территории, где украинские силы вынуждены спешно строить полевые укрепления.
"Там нет множества поселений. Южнее Теткино вообще поля открытые. Там негде спрятаться, поэтому ВСУ приходится выстраивать полевые фортификации на ходу и зарываться где только можно", — пояснил Зимовский.
Эксперт отметил, что из-за обилия мелких речушек техника с трудом продвигается, и бои ведутся в основном пехотой с активным использованием БПЛА. Российские войска методично продвигаются вперед, но темп наступления остается невысоким из-за сложного рельефа.
Буферная зона, по словам Зимовского, — не стратегическая цель, а четко обозначенная боевая задача. "Это условное обозначение, чтобы войска понимали, зачем они заходят на территорию Украины", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО в материале Александра Чаленко: "Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет" на сайте Украина.ру.
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 19:30
Кирилл Копылов: Ирано-израильская война показала, что Трамп ради пиара может передать Украине даже F-35Ожидать, что Украина из-за Израиля перестанет что-то получать – это слишком наивно. Российское военно-политическое руководство таких иллюзий тоже не пытает. Поэтому концентрируется на украинском конфликте, а не на ирано-израильском, считает военный историк и политолог Кирилл Копылов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСумская областьТеткиноРоссияВС РФВСУСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияБПЛАдроныКурская областьвойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:16ВС РФ ночью ударили по регионам Украины
07:04Медвежья дипломатия в ответ на слоновью. Как и когда Россия начала дружить с персами
07:00Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО
06:42Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.
06:25Война с Россией за её деньги. Как Британия обворовала Россию, чтобы вооружить Украину
06:00Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару
05:57Борьба Ермака и Кличко за любовь Трампа. Кто в Киеве апеллирует к президенту США для борьбы с коррупцией
05:45ВСУ зарываются в землю под ударами дронов: военный эксперт рассказал о боях в Сумской области
05:39Ближний Восток начался в Киеве. Украина в международном контексте
05:30Александр Зимовский: Основные события лета — Донбасс, а Сумская область лишь отвлекает ВСУ
05:17Борется с незащищенным населением и доит западных партнеров. Чем занимается Минсоцполитики Украины
05:15Последний гвоздь в гроб украинской ПВО: как война с Ираном добьёт защиту Киева – анализ Павлива
05:00"Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине
04:30Слабость или предательство? Почему Трамп сдал позиции на Ближнем Востоке - анализ Дробницкого
04:00Стальные гробы: почему украинские F-16 обречены без американской поддержки – вердикт эксперта
03:45Трамп повторил провал в Сирии: почему удары по Ирану не работают – версия Дробницкого
03:30Конец военной помощи: как ближневосточный конфликт похоронит поставки оружия Украине – прогноз Павлива
23:30Война на истощение: как Иран использует дроны против Израиля и почему это важно для Украины – Павлив
23:00Разведка США уходит с Украины: как Вашингтон переключится на Ближний Восток – анализ эксперта
22:45Скандальная правда: Кто на самом деле управляет Трампом? Эксперт вскрывает систему лоббирования
Лента новостейМолния