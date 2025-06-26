ВСУ зарываются в землю под ударами дронов: военный эксперт рассказал о боях в Сумской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Сумская область — не сплошной лес, как многие думают, а открытая местность, где российские войска ведут бои с применением дронов, что серьезно осложняет действия ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Основные боевые действия разворачиваются на открытой территории, где украинские силы вынуждены спешно строить полевые укрепления.
"Там нет множества поселений. Южнее Теткино вообще поля открытые. Там негде спрятаться, поэтому ВСУ приходится выстраивать полевые фортификации на ходу и зарываться где только можно", — пояснил Зимовский.
Эксперт отметил, что из-за обилия мелких речушек техника с трудом продвигается, и бои ведутся в основном пехотой с активным использованием БПЛА. Российские войска методично продвигаются вперед, но темп наступления остается невысоким из-за сложного рельефа.
Буферная зона, по словам Зимовского, — не стратегическая цель, а четко обозначенная боевая задача. "Это условное обозначение, чтобы войска понимали, зачем они заходят на территорию Украины", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО в материале Александра Чаленко: "Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет" на сайте Украина.ру.
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