https://ukraina.ru/20250626/vsu-zaryvayutsya-v-zemlyu-pod-udarami-dronov-voennyy-ekspert-rasskazal-o-boyakh-v-sumskoy-oblasti-1064293025.html

ВСУ зарываются в землю под ударами дронов: военный эксперт рассказал о боях в Сумской области

ВСУ зарываются в землю под ударами дронов: военный эксперт рассказал о боях в Сумской области - 26.06.2025 Украина.ру

ВСУ зарываются в землю под ударами дронов: военный эксперт рассказал о боях в Сумской области

Сумская область — не сплошной лес, как многие думают, а открытая местность, где российские войска ведут бои с применением дронов, что серьезно осложняет действия ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-06-26T05:45

2025-06-26T05:45

2025-06-26T05:45

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Основные боевые действия разворачиваются на открытой территории, где украинские силы вынуждены спешно строить полевые укрепления. Эксперт отметил, что из-за обилия мелких речушек техника с трудом продвигается, и бои ведутся в основном пехотой с активным использованием БПЛА. Российские войска методично продвигаются вперед, но темп наступления остается невысоким из-за сложного рельефа.Буферная зона, по словам Зимовского, — не стратегическая цель, а четко обозначенная боевая задача. "Это условное обозначение, чтобы войска понимали, зачем они заходят на территорию Украины", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО в материале Александра Чаленко: "Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250625/1064272082.html

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