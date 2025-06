https://ukraina.ru/20250625/vooruzhil-na-kradennoe-starmer-nashl-sposob-chtoby-rakety-dlya-ukrainy-oplachivala-rossiya-1064286363.html

Вооружил на краденное: Стармер нашёл способ, чтобы ракеты для Украины оплачивала Россия

Великобритания пошла на беспрецедентный шаг в поддержке Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об очередном пакете военной помощи Украине, но особенность его в том, что оплачен он будет за счёт процентов от замороженных активов РФ. Как подчеркивает газета The Guardian, это станет первым случаем, когда королевство профинансирует поставки оружия ВСУ за счёт средств, имеющих прямое отношение к России.Лондон потратит на 350 современных ракет ПВО для Киева £70 млн (около $95,4 млн). Речь идёт о ASRAAM класса "воздух—воздух", которые всего за 3 месяца британские специалисты модернизировали для наземного запуска - тем самым сократив дальность поражения целей с 25 км до 16 км - с мобильных платформ Raven, коих у ВСУ сейчас 8, ещё 5 – в пути, так что, в скором времени таковых в распоряжении украинских военных будет 13. К слову, ВС РФ уже имеют опыт уничтожения пусковой установки AIM-132 ASRAAM на базе грузовика SupaCat ВСУ."Мы считаем правильным использовать изъятые российские активы для укрепления противовоздушной обороны Украины. Безопасность Украины жизненно важна для нашей собственной", - заявил Стармер в преддверии открытия саммита НАТО.Поставка этой партии ракет состоится в рамках проекта по оказанию военной помощи Украине на сумму £4,5 млрд ($6,12 млрд). Что касается конкретно боеприпасов, то с начала года Великобритания уже поставила 140 000 единиц.Соединённое Королевство всегда было в первых рядах сторонников Киева в противостоянии с Россией: по объёму предоставленной военной помощи Украине в период с 24 января 2022 года до 30 апреля текущего оно, по сведениям Кильского института мировой экономики, занимает 2-е место с показателем €14,46 млрд ($16,77 млрд).Впереди лишь США с их $74,96 млрд, но это благодаря активной помощи Киеву предыдущей администрацией, нынешний американский лидер Дональд Трамп – сторонник урегулирования за столом переговоров, а не на поле боя и никаких средств на вооружение ВСУ не выделял. По прогнозам, предоставленная при Джо Байдене помощь иссякнет уже летом, т.е. в ближайшие пару месяцев.И хотя газета Kyiv Post писала весной о планах Штатов одобрить закупку Украиной оборонной продукции и услуг на $50 млн, политики Старого света готовятся к сценарию, при котором Белый дом не даст Киеву ничего. И тогда, как сказали европейские чиновники изданию The Washington Post, начнётся "тяжёлая и дорогостоящая битва" за обеспечение Украины оружием. По их мнению, прекращение военной помощи США подорвёт, конечно, шансы Киева на достижение успехов на поле боя, но линия фронта не посыпется – при сохранении нынешних условий ВСУ продержатся ещё год, но ситуация на Украине будет обстоять "скудно"."Они будут сражаться из оборонительной позиции почти всё время. Мы будем наблюдать нехватку средств ПВО, танковых бригад и ракетных запасов, поэтому можно будет увидеть больше нормирования боеприпасов", - добавил источник.Европа, настроенная так же воинственно, как сам Киев, ищет разные способы как бы облегчить положение ВСУ. В частности Великобритания, Франция, Польша, Чехия, Словакия стали налаживать совместное с Украиной производство снарядов, включая строительство новых заводов на её территории. Так, с производственной линии чешского промышленного холдинга Czechoslovak Group будут сходить снаряды разных калибров, в 2025 году планируют выпустить 100 000 единиц, а в следующем – втрое больше. Бельгийская компания KNDS будет производить боеприпасы советских калибров. Немецкая корпорация Rheinmetallи вовсе собирается открыть на Украине третье предприятие, как планируется, оно, начиная с 2026-го, будет выпускать 150 000 артиллерийских снарядов калибром 155 мм ежегодно.Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях", заявил, что западные страны, в том числе Германия, пытаются прикрываться якобы налаживанием собственного военного производства на Украине, на самом деле поставляя туда оружие.По мнению главы Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, власти ФРГ осознают эскалационные последствия спонсирования украинской военной промышленности, но хотят использовать аргумент о производстве оружия с Украиной для торга с Россией, а в случае чего откажутся от этих планов.Но как бы НАТО ни старалась, её усилий явно недостаточно, что признал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте: 5 июня он заявил, что Россия производит за 3 месяца столько же боеприпасов, сколько все страны НАТО за год.А 2 дня назад, 23 июня, Службы внешней разведки России рассказала об обходных путях поставки вооружений на Украину: боеприпасы, произведённые на оборонных предприятиях Сербии, отправляют в государства-члены НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки, а в конечном итоге они попадают Киеву. Эту тему президенты РФ и Сербии – Владимир Путин и Александр Вучич – обсудили ещё в начале мая в Москве на встрече в рамках мероприятий, посвящённых Дню Победы.О том, что на чужой каравай рот не разевай, в Великобритании явно не слышали, а если и слышали, то точно по этому принципу не живут. Они давно позарились за замороженные российские активы и думали, как бы за счёт них покрыть расходы Украины.В декабре 2023 года ещё Дэвид Кэмерон, бывший на тот момент министром иностранных дел королевства, выступая в комитете Палаты общин по европейским делам, высказался за передачу Украине не только процентов, но и самих активов, выразив надежду, что в этом вопросе G7 будет едина и поступит именно так. С этим предложением к "семёрке" обращалась Бельгия, в депозитарии Euroclear которой находится значительная доля заблокированных западными странами средств РФ, но поддержки не нашла.В самой Великобритании, по информации The Times, заморожено около £26 млрд активов ЦБ РФ и ещё около £18 млрд активов частных лиц, включённых в санкционные списки, т.е. в общей сложности £44 млрд (без малого $60 млрд).В марте нынешнего года Лондон передал Киеву £752 млн($970 млн), полученных от доходов от российских активов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что деньги направят на укрепление обороны. Тогда генеральный прокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер предупредил об опасных последствиях этого шага, в числе возможных юридических проблем он назвал нарушение международных соглашений о правах собственности и урон по репутации Лондона как международного финансового центра. Стармер же призвал членов правительства подумать, "можно ли пойти дальше" и рассмотреть возможность изъятия активов, но при этом дал понять, что действовать Великобритания будет только, если так же поступят другие европейские страны, писал Times.Бравурно говорят, но перейти к реальным действиям боятся – Москве есть чем ответить: у неё есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в РФ и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, предупреждал Лавров. А заморозил Банк России ни много ни мало около $500 млрд средства иностранных инвесторов (западные страны заблокировали около $300 млрд российских активов)А что касается военной помощи, то предприятия по производству боеприпасов на территории Украины, которые её европейские соратники и союзники уже строят или только собираются, станут законными целями для ВС РФ, так что долго ли они просуществуют, неизвестно.Читайте также: Западный паралич: почему замороженные российские активы так и не конфисковали?

