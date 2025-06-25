Украинский военнослужащий помогал дезертирам сбежать в Молдавию - 25.06.2025 Украина.ру
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Украинский военнослужащий помогал дезертирам сбежать в Молдавию
Украинский военнослужащий помогал дезертирам сбежать в Молдавию - 25.06.2025 Украина.ру
Украинский военнослужащий помогал дезертирам сбежать в Молдавию
До восьми лет лишения свободы грозит украинскому военнослужащему, помогавшему дезертировавшим из ВСУ соотечественникам сбежать в Молдавию. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины.
2025-06-25T17:36
2025-06-25T17:36
новости
молдавия
украина
гбр
ес
вооруженные силы украины
всу
потери всу
дезертирство
восточное партнерство
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"С Днем защитника Украины! Сотрудники ГБР при содействии Госпогранслужбы задержали военнослужащего, который пытался наладить схему незаконной переправки в Молдавию военнослужащих, которые самовольно покинули части", - сказано в официальном сообщении.Следователи выяснили, что в апреле 2025 года фигурант решил сбежать за границу и обратился к чиновнику пограничной службы с предложением предоставить информацию о графиках дежурств нарядов и помочь ему в переправке через реку Днестр на резиновой лодке. За помощь он предложил $2,5 тыс."В случае удачного побега обещал привести еще клиентов — военных, находящихся в статусе СЗЧ (самовольно оставивших воинские части,- прим. Ред.). Однако пограничник сообщил о противоправном предложении правоохранителям", - рассказали в ГБР.Украинского военнослужащего-взяткодателя задержали 18 июня во время передачи средств. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона постсоветской республики.Ранее в Евросоюзе приняли к реализации специальную программу для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Активнейшее участие в ней принимают Украины и Молдавия, между которыми действует безвизовый режим. Руководство обеих постсоветских республик добивается членства в ЕС и НАТО.
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новости, молдавия, украина, гбр, ес, вооруженные силы украины, всу, потери всу, дезертирство , восточное партнерство, евроинтеграция, безвизовый режим, снг, постсоветское пространство, бывший ссср, сво, мигранты, приднестровье
Новости, Молдавия, Украина, ГБР, ЕС, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, дезертирство , Восточное партнерство, евроинтеграция, безвизовый режим, СНГ, постсоветское пространство, бывший СССР, СВО, мигранты, Приднестровье

Украинский военнослужащий помогал дезертирам сбежать в Молдавию

17:36 25.06.2025
 
© ГБР Украины
© ГБР Украины
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До восьми лет лишения свободы грозит украинскому военнослужащему, помогавшему дезертировавшим из ВСУ соотечественникам сбежать в Молдавию. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины.
"С Днем защитника Украины! Сотрудники ГБР при содействии Госпогранслужбы задержали военнослужащего, который пытался наладить схему незаконной переправки в Молдавию военнослужащих, которые самовольно покинули части", - сказано в официальном сообщении.
Следователи выяснили, что в апреле 2025 года фигурант решил сбежать за границу и обратился к чиновнику пограничной службы с предложением предоставить информацию о графиках дежурств нарядов и помочь ему в переправке через реку Днестр на резиновой лодке. За помощь он предложил $2,5 тыс.
"В случае удачного побега обещал привести еще клиентов — военных, находящихся в статусе СЗЧ (самовольно оставивших воинские части,- прим. Ред.). Однако пограничник сообщил о противоправном предложении правоохранителям", - рассказали в ГБР.
Украинского военнослужащего-взяткодателя задержали 18 июня во время передачи средств. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона постсоветской республики.
Ранее в Евросоюзе приняли к реализации специальную программу для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Активнейшее участие в ней принимают Украины и Молдавия, между которыми действует безвизовый режим. Руководство обеих постсоветских республик добивается членства в ЕС и НАТО.
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Заголовок открываемого материала
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