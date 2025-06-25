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Украинский военнослужащий помогал дезертирам сбежать в Молдавию

Украинский военнослужащий помогал дезертирам сбежать в Молдавию - 25.06.2025 Украина.ру

Украинский военнослужащий помогал дезертирам сбежать в Молдавию

До восьми лет лишения свободы грозит украинскому военнослужащему, помогавшему дезертировавшим из ВСУ соотечественникам сбежать в Молдавию. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины.

2025-06-25T17:36

2025-06-25T17:36

2025-06-25T17:36

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"С Днем защитника Украины! Сотрудники ГБР при содействии Госпогранслужбы задержали военнослужащего, который пытался наладить схему незаконной переправки в Молдавию военнослужащих, которые самовольно покинули части", - сказано в официальном сообщении.Следователи выяснили, что в апреле 2025 года фигурант решил сбежать за границу и обратился к чиновнику пограничной службы с предложением предоставить информацию о графиках дежурств нарядов и помочь ему в переправке через реку Днестр на резиновой лодке. За помощь он предложил $2,5 тыс."В случае удачного побега обещал привести еще клиентов — военных, находящихся в статусе СЗЧ (самовольно оставивших воинские части,- прим. Ред.). Однако пограничник сообщил о противоправном предложении правоохранителям", - рассказали в ГБР.Украинского военнослужащего-взяткодателя задержали 18 июня во время передачи средств. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона постсоветской республики.Ранее в Евросоюзе приняли к реализации специальную программу для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Активнейшее участие в ней принимают Украины и Молдавия, между которыми действует безвизовый режим. Руководство обеих постсоветских республик добивается членства в ЕС и НАТО.

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