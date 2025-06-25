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ПВО России сбили 18 украинских БПЛА над пятью областями
ПВО России сбили 18 украинских БПЛА над пятью областями - 25.06.2025 Украина.ру
ПВО России сбили 18 украинских БПЛА над пятью областями
Российскими дежурными средствами ПВО в период с 17.00 до 20.00 мск перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом вечером 25 июня сообщило Минобороны РФ.
2025-06-25T20:28
2025-06-25T20:28
2025-06-25T20:28
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Семь украинских БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, четыре БПЛА – над территорией Ульяновской области, три – над территорией Воронежской области и по два – над территориями Курской и Саратовской областей, сказано в официальном сообщении.Ранее в новостях: Российская ПВО уничтожила 10 украинских дронов с 15 до 17 часов мск, сообщило Минобороны Об использовании БПЛА в ходе СВО эксперт рассказал в интервью Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, брянская область, ульяновская область, минобороны, вооруженные силы украины, всу, бпла, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво, пво
Новости, Россия, Брянская область, Ульяновская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ВСУ, БПЛА, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, сводка СВО, ПВО
ПВО России сбили 18 украинских БПЛА над пятью областями
Российскими дежурными средствами ПВО в период с 17.00 до 20.00 мск перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом вечером 25 июня сообщило Минобороны РФ.