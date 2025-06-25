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ПВО России сбили 18 украинских БПЛА над пятью областями

ПВО России сбили 18 украинских БПЛА над пятью областями - 25.06.2025 Украина.ру

ПВО России сбили 18 украинских БПЛА над пятью областями

Российскими дежурными средствами ПВО в период с 17.00 до 20.00 мск перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом вечером 25 июня сообщило Минобороны РФ.

2025-06-25T20:28

2025-06-25T20:28

2025-06-25T20:28

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Семь украинских БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, четыре БПЛА – над территорией Ульяновской области, три – над территорией Воронежской области и по два – над территориями Курской и Саратовской областей, сказано в официальном сообщении.Ранее в новостях: Российская ПВО уничтожила 10 украинских дронов с 15 до 17 часов мск, сообщило Минобороны Об использовании БПЛА в ходе СВО эксперт рассказал в интервью Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами

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