ВСУ атаковали мирных жителей ЛНР - 24.06.2025 Украина.ру
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ВСУ атаковали мирных жителей ЛНР
ВСУ атаковали мирных жителей ЛНР - 24.06.2025 Украина.ру
ВСУ атаковали мирных жителей ЛНР
Мирные жители Луганской Народной республики подверглись очередным атакам украинской армии. Об этом сообщает правительство ЛНР.
2025-06-24T17:20
2025-06-24T17:20
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вооруженные силы украины
всу
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"В Сватово от ударов БПЛА ранены трое мирных жителей", - сказано в официальном сообщении.По информации правительства народной республики, около 15.20 дрон ВСУ сбросил боеприпас на бригаду дорожников: ранения получил водитель экскаватора. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией."Спустя полчаса еще один БПЛА атаковал легковой автомобиль. Ранения получила супружеская пара: в больнице с минно-взрывными травмами мужчина и женщина 1978 года рождения", - рассказали в правительстве ЛНР.Ранее в новостях: Вододобывающий объект поврежден в ЛНР в результате атаки ВСУ Тем временем Российские военные завершили процесс освобождения ЛНР
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новости, луганская народная республика, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новые регионы, мирные жители
Новости, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Новые регионы, мирные жители

ВСУ атаковали мирных жителей ЛНР

17:20 24.06.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУ
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Мирные жители Луганской Народной республики подверглись очередным атакам украинской армии. Об этом сообщает правительство ЛНР.
"В Сватово от ударов БПЛА ранены трое мирных жителей", - сказано в официальном сообщении.
По информации правительства народной республики, около 15.20 дрон ВСУ сбросил боеприпас на бригаду дорожников: ранения получил водитель экскаватора. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией.
"Спустя полчаса еще один БПЛА атаковал легковой автомобиль. Ранения получила супружеская пара: в больнице с минно-взрывными травмами мужчина и женщина 1978 года рождения", - рассказали в правительстве ЛНР.
Ранее в новостях: Вододобывающий объект поврежден в ЛНР в результате атаки ВСУ
Тем временем Российские военные завершили процесс освобождения ЛНР
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