https://ukraina.ru/20250624/vsu-atakovali-mirnykh-zhiteley-lnr-1064237325.html

ВСУ атаковали мирных жителей ЛНР

ВСУ атаковали мирных жителей ЛНР - 24.06.2025 Украина.ру

ВСУ атаковали мирных жителей ЛНР

Мирные жители Луганской Народной республики подверглись очередным атакам украинской армии. Об этом сообщает правительство ЛНР.

2025-06-24T17:20

2025-06-24T17:20

2025-06-24T17:20

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"В Сватово от ударов БПЛА ранены трое мирных жителей", - сказано в официальном сообщении.По информации правительства народной республики, около 15.20 дрон ВСУ сбросил боеприпас на бригаду дорожников: ранения получил водитель экскаватора. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией."Спустя полчаса еще один БПЛА атаковал легковой автомобиль. Ранения получила супружеская пара: в больнице с минно-взрывными травмами мужчина и женщина 1978 года рождения", - рассказали в правительстве ЛНР.Ранее в новостях: Вододобывающий объект поврежден в ЛНР в результате атаки ВСУ Тем временем Российские военные завершили процесс освобождения ЛНР

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новости, луганская народная республика, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новые регионы, мирные жители