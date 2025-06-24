https://ukraina.ru/20250624/glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1064238428.html

Главные новости к этому часу

Главные новости к этому часу - 24.06.2025 Украина.ру

Главные новости к этому часу

🟦 Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что для властей ФРГ защита Литвы равносильна защите Германии. Украина.ру, 24.06.2025

2025-06-24T17:36

2025-06-24T17:36

2025-06-24T17:36

германия

россия

сша

владимир путин

фридрих мерц

дональд трамп

госдума

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063927916_87:0:1138:591_1920x0_80_0_0_f8945676c96c3ef89d28365d67b8039a.jpg

🟦 Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что для властей ФРГ защита Литвы равносильна защите Германии. 🟦 Израиль принял решение воздержаться от дальнейших ударов по Ирану после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его израильского коллеги Беньямина Нетаньяху.🟦 Погиб командующий иранской разведывательной службой "Басидж" генерал Мохаммад Таки Юсефванд, сообщили в КСИР.🟦 Депутаты ГД РФ приняли законопроект, предоставляющий лицам без гражданства возможность служить по контракту в вооруженных силах Российской Федерации.🟦 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке финансовых средств и имущества лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям.🟦 Путин подписал закон о создании в России национального многофункционального сервиса. Платформа объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление госуслуг.Другие события дня: Теперь пакеты на "кассе" платные: Киеву пообещали американское оружие в обход США.

германия

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

германия, россия, сша, владимир путин, фридрих мерц, дональд трамп, госдума, новости