Главные новости к этому часу
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушения в жилых районах Тель-Авива от ракетной атаки Ирана
🟦 Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что для властей ФРГ защита Литвы равносильна защите Германии.
🟦 Израиль принял решение воздержаться от дальнейших ударов по Ирану после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его израильского коллеги Беньямина Нетаньяху.
🟦 Погиб командующий иранской разведывательной службой "Басидж" генерал Мохаммад Таки Юсефванд, сообщили в КСИР.
🟦 Депутаты ГД РФ приняли законопроект, предоставляющий лицам без гражданства возможность служить по контракту в вооруженных силах Российской Федерации.
🟦 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке финансовых средств и имущества лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям.
🟦 Путин подписал закон о создании в России национального многофункционального сервиса. Платформа объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление госуслуг.
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