Главные новости к этому часу - 24.06.2025 Украина.ру
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Главные новости к этому часу
Главные новости к этому часу - 24.06.2025 Украина.ру
Главные новости к этому часу
🟦 Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что для властей ФРГ защита Литвы равносильна защите Германии. Украина.ру, 24.06.2025
2025-06-24T17:36
2025-06-24T17:36
германия
россия
сша
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фридрих мерц
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госдума
новости
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🟦 Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что для властей ФРГ защита Литвы равносильна защите Германии. 🟦 Израиль принял решение воздержаться от дальнейших ударов по Ирану после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его израильского коллеги Беньямина Нетаньяху.🟦 Погиб командующий иранской разведывательной службой "Басидж" генерал Мохаммад Таки Юсефванд, сообщили в КСИР.🟦 Депутаты ГД РФ приняли законопроект, предоставляющий лицам без гражданства возможность служить по контракту в вооруженных силах Российской Федерации.🟦 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке финансовых средств и имущества лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям.🟦 Путин подписал закон о создании в России национального многофункционального сервиса. Платформа объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление госуслуг.Другие события дня: Теперь пакеты на "кассе" платные: Киеву пообещали американское оружие в обход США.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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германия, россия, сша, владимир путин, фридрих мерц, дональд трамп, госдума, новости
Германия, Россия, США, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Госдума, Новости

Главные новости к этому часу

17:36 24.06.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушения в жилых районах Тель-Авива от ракетной атаки Ирана
Разрушения в жилых районах Тель-Авива от ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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🟦 Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что для властей ФРГ защита Литвы равносильна защите Германии.
🟦 Израиль принял решение воздержаться от дальнейших ударов по Ирану после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его израильского коллеги Беньямина Нетаньяху.
🟦 Погиб командующий иранской разведывательной службой "Басидж" генерал Мохаммад Таки Юсефванд, сообщили в КСИР.
🟦 Депутаты ГД РФ приняли законопроект, предоставляющий лицам без гражданства возможность служить по контракту в вооруженных силах Российской Федерации.
🟦 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке финансовых средств и имущества лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям.
🟦 Путин подписал закон о создании в России национального многофункционального сервиса. Платформа объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление госуслуг.
Другие события дня: Теперь пакеты на "кассе" платные: Киеву пообещали американское оружие в обход США.
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