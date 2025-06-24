https://ukraina.ru/20250624/chto-skryvayut-propagandisty-ukrainy-i-chem-seychas-zhivt-ukrainskoe-obschestvo--gasparyan-1064242243.html

Что скрывают пропагандисты Украины и чем сейчас живёт украинское общество — Гаспарян

Что скрывают пропагандисты Украины и чем сейчас живёт украинское общество — Гаспарян - 24.06.2025 Украина.ру

Что скрывают пропагандисты Украины и чем сейчас живёт украинское общество — Гаспарян

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян рассказал, о чём вещает украинская пропаганда и от чего пытаются отвлечь... Украина.ру, 24.06.2025

2025-06-24T19:08

2025-06-24T19:08

2025-06-24T19:08

видео

украина

россия

армен гаспарян

общественная палата

пропаганда

мирные жители

сво

информационная война

информационная безопасность

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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян рассказал, о чём вещает украинская пропаганда и от чего пытаются отвлечь местных жителей. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

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