https://ukraina.ru/20250624/chto-skryvayut-propagandisty-ukrainy-i-chem-seychas-zhivt-ukrainskoe-obschestvo--gasparyan-1064242243.html
Что скрывают пропагандисты Украины и чем сейчас живёт украинское общество — Гаспарян
Что скрывают пропагандисты Украины и чем сейчас живёт украинское общество — Гаспарян - 24.06.2025 Украина.ру
Что скрывают пропагандисты Украины и чем сейчас живёт украинское общество — Гаспарян
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян рассказал, о чём вещает украинская пропаганда и от чего пытаются отвлечь... Украина.ру, 24.06.2025
2025-06-24T19:08
2025-06-24T19:08
2025-06-24T19:08
видео
украина
россия
армен гаспарян
общественная палата
пропаганда
мирные жители
сво
информационная война
информационная безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/18/1064242120_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_83f8150f7e8bd2a03a5358a07796aa96.jpg
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян рассказал, о чём вещает украинская пропаганда и от чего пытаются отвлечь местных жителей. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/18/1064242120_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_d9365e04ff92045dea6b18ab765ad650.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, армен гаспарян, общественная палата, пропаганда, мирные жители, сво, информационная война, информационная безопасность, украинские сми, видео
Видео, Украина, Россия, Армен Гаспарян, общественная палата, пропаганда, мирные жители, СВО, информационная война, информационная безопасность, украинские СМИ