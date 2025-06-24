Что скрывают пропагандисты Украины и чем сейчас живёт украинское общество — Гаспарян - 24.06.2025 Украина.ру
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Что скрывают пропагандисты Украины и чем сейчас живёт украинское общество — Гаспарян
Что скрывают пропагандисты Украины и чем сейчас живёт украинское общество — Гаспарян - 24.06.2025 Украина.ру
Что скрывают пропагандисты Украины и чем сейчас живёт украинское общество — Гаспарян
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян рассказал, о чём вещает украинская пропаганда и от чего пытаются отвлечь... Украина.ру, 24.06.2025
2025-06-24T19:08
2025-06-24T19:08
видео
украина
россия
армен гаспарян
общественная палата
пропаганда
мирные жители
сво
информационная война
информационная безопасность
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян рассказал, о чём вещает украинская пропаганда и от чего пытаются отвлечь местных жителей. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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видео, украина, россия, армен гаспарян, общественная палата, пропаганда, мирные жители, сво, информационная война, информационная безопасность, украинские сми, видео
Видео, Украина, Россия, Армен Гаспарян, общественная палата, пропаганда, мирные жители, СВО, информационная война, информационная безопасность, украинские СМИ

Что скрывают пропагандисты Украины и чем сейчас живёт украинское общество — Гаспарян

19:08 24.06.2025
 
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян рассказал, о чём вещает украинская пропаганда и от чего пытаются отвлечь местных жителей.
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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