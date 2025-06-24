https://ukraina.ru/20250624/chem-iranu-vygoden-rezhim-peremiriya-i-chto-izmenit-likvidatsiya-zelenskogo-dlya-ukrainy-i-rossii--ischenko-1064241737.html

Чем Ирану выгоден режим перемирия и что изменит ликвидация Зеленского для Украины и России — Ищенко

Чем Ирану выгоден режим перемирия и что изменит ликвидация Зеленского для Украины и России — Ищенко - 24.06.2025 Украина.ру

Чем Ирану выгоден режим перемирия и что изменит ликвидация Зеленского для Украины и России — Ищенко

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, зачем Владимиру Украина.ру, 24.06.2025

2025-06-24T18:46

2025-06-24T18:46

2025-06-24T18:46

россия

украина

иран

владимир зеленский

трамп и зеленский

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

всу

потери всу

израиль

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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, зачем Владимиру Зеленскому понадобились фантазии с покушением на него со стороны российских спецслужб и какова истинная цель этой истории, для чего украинские элиты толкали страну на противостояние с Россией и почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху развязал войну на Ближнем Востоке. 00:24 – Конфликт между Израилем и Ираном; 19:39 – Почему украинские элиты стремились к войне с Россией; 32:22 – Зачем на Украине озвучивают фейки о подготовке покушения на Зеленского со стороны российских спецслужб; 36:26 – О спекуляциях Украины на трупах боевиков ВСУ, которые передала Россия. *В материале упоминаются Дмитрий Гордон и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

россия

украина

иран

израиль

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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