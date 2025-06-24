https://ukraina.ru/20250624/chem-iranu-vygoden-rezhim-peremiriya-i-chto-izmenit-likvidatsiya-zelenskogo-dlya-ukrainy-i-rossii--ischenko-1064241737.html
Чем Ирану выгоден режим перемирия и что изменит ликвидация Зеленского для Украины и России — Ищенко
Чем Ирану выгоден режим перемирия и что изменит ликвидация Зеленского для Украины и России — Ищенко - 24.06.2025 Украина.ру
Чем Ирану выгоден режим перемирия и что изменит ликвидация Зеленского для Украины и России — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, зачем Владимиру Украина.ру, 24.06.2025
2025-06-24T18:46
2025-06-24T18:46
2025-06-24T18:46
россия
украина
иран
владимир зеленский
трамп и зеленский
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
всу
потери всу
израиль
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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, зачем Владимиру Зеленскому понадобились фантазии с покушением на него со стороны российских спецслужб и какова истинная цель этой истории, для чего украинские элиты толкали страну на противостояние с Россией и почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху развязал войну на Ближнем Востоке. 00:24 – Конфликт между Израилем и Ираном; 19:39 – Почему украинские элиты стремились к войне с Россией; 32:22 – Зачем на Украине озвучивают фейки о подготовке покушения на Зеленского со стороны российских спецслужб; 36:26 – О спекуляциях Украины на трупах боевиков ВСУ, которые передала Россия. *В материале упоминаются Дмитрий Гордон и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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россия, украина, иран, владимир зеленский, трамп и зеленский, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, всу, потери всу, израиль, русофобия, фейк, дезинформация, эксперты, спецслужба, сво, биньямин нетаньяху, видео, видео, дмитрий гордон, василий малюк, сбу, украинские сми
Россия, Украина, Иран, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, Израиль, Русофобия, фейк, дезинформация, эксперты, спецслужба, СВО, Биньямин Нетаньяху, Видео, Дмитрий Гордон, Василий Малюк, СБУ, украинские СМИ
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, зачем Владимиру Зеленскому понадобились фантазии с покушением на него со стороны российских спецслужб и какова истинная цель этой истории, для чего украинские элиты толкали страну на противостояние с Россией и почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху развязал войну на Ближнем Востоке.
00:24 – Конфликт между Израилем и Ираном;
19:39 – Почему украинские элиты стремились к войне с Россией;
32:22 – Зачем на Украине озвучивают фейки о подготовке покушения на Зеленского со стороны российских спецслужб;
36:26 – О спекуляциях Украины на трупах боевиков ВСУ, которые передала Россия.
*В материале упоминаются Дмитрий Гордон и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko