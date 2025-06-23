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Зачем одной нации два государства? Ищенко о племени "великих укров" и о том, как появились украинцы

Зачем одной нации два государства? Ищенко о племени "великих укров" и о том, как появились украинцы - 23.06.2025 Украина.ру

Зачем одной нации два государства? Ищенко о племени "великих укров" и о том, как появились украинцы

Кто и почему заставлял Петра Порошенко*, а сейчас Владимира Зеленского создавать мононацию, превращая Украину в аналог Польши? Руководство — русскоязычное; на украинском говорят только на камеру, но законы направлены против их же родного языка

2025-06-23T09:24

2025-06-23T09:24

2025-06-23T09:24

видео

украина

польша

ростислав ищенко

петр порошенко

владимир зеленский

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Для чего размывают идентичность жителей Украины, которые теперь в большинстве своём не знают ни западноевропейской культуры, ни русской? Эту тему в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко. * В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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видео, украина, польша, ростислав ищенко, петр порошенко, владимир зеленский, видео