https://ukraina.ru/20250623/zachem-odnoy-natsii-dva-gosudarstva-ischenko-o-plemeni-velikikh-ukrov-i-o-tom-kak-poyavilis-ukraintsy-1064172863.html
Зачем одной нации два государства? Ищенко о племени "великих укров" и о том, как появились украинцы
Зачем одной нации два государства? Ищенко о племени "великих укров" и о том, как появились украинцы - 23.06.2025 Украина.ру
Зачем одной нации два государства? Ищенко о племени "великих укров" и о том, как появились украинцы
Кто и почему заставлял Петра Порошенко*, а сейчас Владимира Зеленского создавать мононацию, превращая Украину в аналог Польши? Руководство — русскоязычное; на украинском говорят только на камеру, но законы направлены против их же родного языка
2025-06-23T09:24
2025-06-23T09:24
2025-06-23T09:24
видео
украина
польша
ростислав ищенко
петр порошенко
владимир зеленский
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Для чего размывают идентичность жителей Украины, которые теперь в большинстве своём не знают ни западноевропейской культуры, ни русской? Эту тему в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко. * В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, польша, ростислав ищенко, петр порошенко, владимир зеленский, видео
Видео, Украина, Польша, Ростислав Ищенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
Зачем одной нации два государства? Ищенко о племени "великих укров" и о том, как появились украинцы
Кто и почему заставлял Петра Порошенко*, а сейчас Владимира Зеленского создавать мононацию, превращая Украину в аналог Польши? Руководство — русскоязычное; на украинском говорят только на камеру, но законы направлены против их же родного языка
Для чего размывают идентичность жителей Украины, которые теперь в большинстве своём не знают ни западноевропейской культуры, ни русской?
Эту тему в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко.
* В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.