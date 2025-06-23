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КНДР осудила нападение США на ядерные объекты Ирана
КНДР осудила нападение США на ядерные объекты Ирана - 23.06.2025 Украина.ру
КНДР осудила нападение США на ядерные объекты Ирана
Корейская Народно-Демократическая Республика в понедельник 23 июня решительно осудила субботний военный удар США по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает китайское информагентство "Синьхуа" со ссылкой на сообщение официального Центрального телеграфного агентства КНДР "ЦТАК".
2025-06-23T19:16
2025-06-23T19:16
2025-06-23T19:16
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Это нападение "грубо нарушило Устав ООН, предусматривающий уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела в качестве основного принципа, и нормы других международных законов, а также грубо попрало территориальную целостность и интересы безопасности суверенного государства", сказано в сообщении северокорейского агентства.Там также отмечено, что под предлогом так называемого "поддержания мира" и "устранения угрозы", Израиль и США ещё больше обострили напряженность на Среднем Востоке и вызвали серьёзные негативные последствия для глобальной структуры безопасности.Международное сообщество должно единодушно осудить конфронтационные действия США и Израиля, считает официальный Пхеньян.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. После этого США присоединились к израильской военной операции по денуклеаризации Ирана и в ночь на 22 июня нанесли ракетно-бомбовые удары по исламской республике, назвав свою операцию "Полуночный молот".Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, иран, сша, израиль, биньямин нетаньяху, оон, война, международные отношения, международное право, международная политика, кндр, внешняя политика
Новости, Иран, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ООН, война, международные отношения, международное право, Международная политика, КНДР, внешняя политика
КНДР осудила нападение США на ядерные объекты Ирана
Корейская Народно-Демократическая Республика в понедельник 23 июня решительно осудила субботний военный удар США по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает китайское информагентство "Синьхуа" со ссылкой на сообщение официального Центрального телеграфного агентства КНДР "ЦТАК".
Это нападение "грубо нарушило Устав ООН, предусматривающий уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела в качестве основного принципа, и нормы других международных законов, а также грубо попрало территориальную целостность и интересы безопасности суверенного государства", сказано в сообщении северокорейского агентства.
Там также отмечено, что под предлогом так называемого "поддержания мира" и "устранения угрозы", Израиль и США ещё больше обострили напряженность на Среднем Востоке и вызвали серьёзные негативные последствия для глобальной структуры безопасности.
Международное сообщество должно единодушно осудить конфронтационные действия США и Израиля, считает официальный Пхеньян.
Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.
В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. После этого США присоединились к израильской военной операции по денуклеаризации Ирана и в ночь на 22 июня нанесли ракетно-бомбовые удары по исламской республике, назвав свою операцию "Полуночный молот".
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет