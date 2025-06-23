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КНДР осудила нападение США на ядерные объекты Ирана

КНДР осудила нападение США на ядерные объекты Ирана - 23.06.2025 Украина.ру

КНДР осудила нападение США на ядерные объекты Ирана

Корейская Народно-Демократическая Республика в понедельник 23 июня решительно осудила субботний военный удар США по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает китайское информагентство "Синьхуа" со ссылкой на сообщение официального Центрального телеграфного агентства КНДР "ЦТАК".

2025-06-23T19:16

2025-06-23T19:16

2025-06-23T19:16

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Это нападение "грубо нарушило Устав ООН, предусматривающий уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела в качестве основного принципа, и нормы других международных законов, а также грубо попрало территориальную целостность и интересы безопасности суверенного государства", сказано в сообщении северокорейского агентства.Там также отмечено, что под предлогом так называемого "поддержания мира" и "устранения угрозы", Израиль и США ещё больше обострили напряженность на Среднем Востоке и вызвали серьёзные негативные последствия для глобальной структуры безопасности.Международное сообщество должно единодушно осудить конфронтационные действия США и Израиля, считает официальный Пхеньян.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. После этого США присоединились к израильской военной операции по денуклеаризации Ирана и в ночь на 22 июня нанесли ракетно-бомбовые удары по исламской республике, назвав свою операцию "Полуночный молот".Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет

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