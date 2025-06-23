Израиль бьет по объектам военной инфраструктуры в иранском городе Керманшах - 23.06.2025 Украина.ру
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Израиль бьет по объектам военной инфраструктуры в иранском городе Керманшах
Израиль бьет по объектам военной инфраструктуры в иранском городе Керманшах - 23.06.2025 Украина.ру
Израиль бьет по объектам военной инфраструктуры в иранском городе Керманшах
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале сообщила, что ВВС страны наносят удары по объектам военной инфраструктуры в иранском городе Керманшах
2025-06-23T08:23
2025-06-23T08:23
новости
израиль
иран
тегеран
дональд трамп
ввс
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Несколькими часами ранее армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана, ведется их перехват.А накануне вечером 20 истребителей ВВС Израиля сбросили 30 боеприпасов на военные цели в Тегеране и на западе Ирана.Подробнее о конфликте - в материале Почему Иран уверенно идёт на смертельную опасность и какова роль Трампа в этой войне — Керимов на сайте Украина.ру.
израиль
иран
тегеран
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, израиль, иран, тегеран , дональд трамп, ввс
Новости, Израиль, Иран, Тегеран , Дональд Трамп, ВВС

Израиль бьет по объектам военной инфраструктуры в иранском городе Керманшах

08:23 23.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосол Израиля вызван в МИД России
Посол Израиля вызван в МИД России - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале сообщила, что ВВС страны наносят удары по объектам военной инфраструктуры в иранском городе Керманшах
Несколькими часами ранее армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана, ведется их перехват.
А накануне вечером 20 истребителей ВВС Израиля сбросили 30 боеприпасов на военные цели в Тегеране и на западе Ирана.
Подробнее о конфликте - в материале Почему Иран уверенно идёт на смертельную опасность и какова роль Трампа в этой войне — Керимов на сайте Украина.ру.
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