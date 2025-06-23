https://ukraina.ru/20250623/izrail-bet-po-obektam-voennoy-infrastruktury-v-iranskom-gorode-kermanshakh-1064170963.html

Израиль бьет по объектам военной инфраструктуры в иранском городе Керманшах

Израиль бьет по объектам военной инфраструктуры в иранском городе Керманшах - 23.06.2025 Украина.ру

Израиль бьет по объектам военной инфраструктуры в иранском городе Керманшах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале сообщила, что ВВС страны наносят удары по объектам военной инфраструктуры в иранском городе Керманшах

2025-06-23T08:23

2025-06-23T08:23

2025-06-23T08:23

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Несколькими часами ранее армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана, ведется их перехват.А накануне вечером 20 истребителей ВВС Израиля сбросили 30 боеприпасов на военные цели в Тегеране и на западе Ирана.Подробнее о конфликте - в материале Почему Иран уверенно идёт на смертельную опасность и какова роль Трампа в этой войне — Керимов на сайте Украина.ру.

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новости, израиль, иран, тегеран , дональд трамп, ввс