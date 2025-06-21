Сценарий Моссада? Поликарпов связал атаки Израиля и Украины на стратегические объекты - 21.06.2025 Украина.ру
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Сценарий Моссада? Поликарпов связал атаки Израиля и Украины на стратегические объекты
Сценарий Моссада? Поликарпов связал атаки Израиля и Украины на стратегические объекты - 21.06.2025 Украина.ру
Сценарий Моссада? Поликарпов связал атаки Израиля и Украины на стратегические объекты
Иран и Израиль могут наносить удары друг по другу только дронами и крылатыми ракетами, но их запасы ограничены. У Израиля нет возможности уничтожить все иранские объекты, а у Тегерана — бесконечного количества ракет. В ближайшие неделю-две интенсивность атак снизится, после чего обеим сторонам придется восполнять арсеналы
2025-06-21T05:45
2025-06-21T05:45
новости
израиль
иран
украина
атака
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов. По его словам, Израиль рассчитывал на блицкриг — разгромить Иран одним ударом, но переоценил его эффективность.Он отметил, что Израиль, судя по ультиматуму, ожидал, что Иран не ответит после сокрушительного удара, но просчитался. Поликарпов также обратил внимание на схожесть операций Израиля против иранских ПВО и украинских атак на российские стратегические аэродромы."Сценарий этих операций написан одними и теми же специалистами. Это не делается за неделю — подготовка велась заранее. С вероятностью 98% за ударами по нашим “стратегам”, которые были беззащитны из-за договора СНВ-3, стоят разработчики из Моссада", — резюмировал собеседник издания.В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.В воскресенье, 1 июня, Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250616/vesti-peregovory-na-fone-udarov-izrailya-bessmyslenno-zayavili-v-mide-irana-1063917039.html
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новости, израиль, иран, украина, атака
Новости, Израиль, Иран, Украина, атака

Сценарий Моссада? Поликарпов связал атаки Израиля и Украины на стратегические объекты

05:45 21.06.2025
 
© AP / Leo Correa
- РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP / Leo Correa
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Иран и Израиль могут наносить удары друг по другу только дронами и крылатыми ракетами, но их запасы ограничены. У Израиля нет возможности уничтожить все иранские объекты, а у Тегерана — бесконечного количества ракет. В ближайшие неделю-две интенсивность атак снизится, после чего обеим сторонам придется восполнять арсеналы
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов. По его словам, Израиль рассчитывал на блицкриг — разгромить Иран одним ударом, но переоценил его эффективность.
"Наши удары в начале СВО и украинская операция 'Паутина' показали, что первый удар имеет завышенные ожидания. Потом выясняется, что все донесения нужно делить на четыре и что вынести противника за один раз невозможно", — пояснил эксперт.
Он отметил, что Израиль, судя по ультиматуму, ожидал, что Иран не ответит после сокрушительного удара, но просчитался. Поликарпов также обратил внимание на схожесть операций Израиля против иранских ПВО и украинских атак на российские стратегические аэродромы.
"Сценарий этих операций написан одними и теми же специалистами. Это не делается за неделю — подготовка велась заранее. С вероятностью 98% за ударами по нашим “стратегам”, которые были беззащитны из-за договора СНВ-3, стоят разработчики из Моссада", — резюмировал собеседник издания.
В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.
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Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
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