Сценарий Моссада? Поликарпов связал атаки Израиля и Украины на стратегические объекты
© AP / Leo Correa
© AP / Leo Correa
Иран и Израиль могут наносить удары друг по другу только дронами и крылатыми ракетами, но их запасы ограничены. У Израиля нет возможности уничтожить все иранские объекты, а у Тегерана — бесконечного количества ракет. В ближайшие неделю-две интенсивность атак снизится, после чего обеим сторонам придется восполнять арсеналы
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов. По его словам, Израиль рассчитывал на блицкриг — разгромить Иран одним ударом, но переоценил его эффективность.
"Наши удары в начале СВО и украинская операция 'Паутина' показали, что первый удар имеет завышенные ожидания. Потом выясняется, что все донесения нужно делить на четыре и что вынести противника за один раз невозможно", — пояснил эксперт.
"Сценарий этих операций написан одними и теми же специалистами. Это не делается за неделю — подготовка велась заранее. С вероятностью 98% за ударами по нашим “стратегам”, которые были беззащитны из-за договора СНВ-3, стоят разработчики из Моссада", — резюмировал собеседник издания.
В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.
В воскресенье, 1 июня, Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
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