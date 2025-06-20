https://ukraina.ru/20250620/nochnaya-okhota-spetsnaza-akhmat-voennyy-obozrevatel-raskryl-detali-razgroma-vsu-pod-kupyanskom-1064066324.html

Ночная охота спецназа "Ахмат": военный обозреватель раскрыл детали разгрома ВСУ под Купянском

Ночная охота спецназа "Ахмат": военный обозреватель раскрыл детали разгрома ВСУ под Купянском - 20.06.2025 Украина.ру

Ночная охота спецназа "Ахмат": военный обозреватель раскрыл детали разгрома ВСУ под Купянском

Операторы БПЛА из группы "БАТИ" 204-го полка спецназа "Ахмат" в темное время суток засекли перемещения противника и нанесли точные удары с помощью FPV-дронов. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2025-06-20T04:15

2025-06-20T04:15

2025-06-20T04:15

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"Противоборствующая сторона, по-видимому, рассчитывала на снижение активности наших наблюдателей в тёмное время суток — и просчиталась. В ночное небо быстро были подняты FPV-дроны полка. Операторы чётко отработали по целям", — заявил Алехин.Слаженные действия бойцов привели к серьезным потерям в рядах ВСУ, что подтверждает эффективность российской тактики ночных операций.Как отметил обозреватель, группа "БАТИ" действовала оперативно: дроны были подняты в небо сразу после обнаружения целей, что позволило упредить действия противника.Алехин подчеркнул, что подобные операции становятся все более частыми и наносят значительный урон живой силе и технике ВСУ, особенно на Купянском направлении.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250619/1064028334.html

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