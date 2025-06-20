Ночная охота спецназа "Ахмат": военный обозреватель раскрыл детали разгрома ВСУ под Купянском - 20.06.2025 Украина.ру
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Ночная охота спецназа "Ахмат": военный обозреватель раскрыл детали разгрома ВСУ под Купянском
Ночная охота спецназа "Ахмат": военный обозреватель раскрыл детали разгрома ВСУ под Купянском - 20.06.2025 Украина.ру
Ночная охота спецназа "Ахмат": военный обозреватель раскрыл детали разгрома ВСУ под Купянском
Операторы БПЛА из группы "БАТИ" 204-го полка спецназа "Ахмат" в темное время суток засекли перемещения противника и нанесли точные удары с помощью FPV-дронов. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-06-20T04:15
2025-06-20T04:15
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"Противоборствующая сторона, по-видимому, рассчитывала на снижение активности наших наблюдателей в тёмное время суток — и просчиталась. В ночное небо быстро были подняты FPV-дроны полка. Операторы чётко отработали по целям", — заявил Алехин.Слаженные действия бойцов привели к серьезным потерям в рядах ВСУ, что подтверждает эффективность российской тактики ночных операций.Как отметил обозреватель, группа "БАТИ" действовала оперативно: дроны были подняты в небо сразу после обнаружения целей, что позволило упредить действия противника.Алехин подчеркнул, что подобные операции становятся все более частыми и наносят значительный урон живой силе и технике ВСУ, особенно на Купянском направлении.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250619/1064028334.html
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изюм
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новости, россия, купянск, изюм, геннадий алехин, купянское направление, харьков, харьковская область, сво, дзен новости сво, спецоперация, дроны, бпла, наступление, потери всу, вс рф, наступление вс рф
Новости, Россия, Купянск, Изюм, Геннадий Алехин, Купянское направление, Харьков, Харьковская область, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, дроны, БПЛА, наступление, потери ВСУ, ВС РФ, наступление ВС РФ

Ночная охота спецназа "Ахмат": военный обозреватель раскрыл детали разгрома ВСУ под Купянском

04:15 20.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета FPV-дронов группы "Аида" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа расчета FPV-дронов группы Аида спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Операторы БПЛА из группы "БАТИ" 204-го полка спецназа "Ахмат" в темное время суток засекли перемещения противника и нанесли точные удары с помощью FPV-дронов. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
"Противоборствующая сторона, по-видимому, рассчитывала на снижение активности наших наблюдателей в тёмное время суток — и просчиталась. В ночное небо быстро были подняты FPV-дроны полка. Операторы чётко отработали по целям", — заявил Алехин.
Слаженные действия бойцов привели к серьезным потерям в рядах ВСУ, что подтверждает эффективность российской тактики ночных операций.
Как отметил обозреватель, группа "БАТИ" действовала оперативно: дроны были подняты в небо сразу после обнаружения целей, что позволило упредить действия противника.
Алехин подчеркнул, что подобные операции становятся все более частыми и наносят значительный урон живой силе и технике ВСУ, особенно на Купянском направлении.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.
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