https://ukraina.ru/20250619/ekspert-tramp-prodolzhit-pryatatsya-za-spinoy-netanyakhu-kak-ranshe-pryatalsya-za-spinoy-maska-1064037217.html

Эксперт: Трамп продолжит прятаться за спиной Нетаньяху, как раньше прятался за спиной Маска

Эксперт: Трамп продолжит прятаться за спиной Нетаньяху, как раньше прятался за спиной Маска - 19.06.2025 Украина.ру

Эксперт: Трамп продолжит прятаться за спиной Нетаньяху, как раньше прятался за спиной Маска

Дональд Трамп предпочтёт не вмешиваться напрямую в войну на Ближнем Востоке, стараясь продолжить действовать руками Израиля. Такое мнение высказал 19 июня изданию Украина.ру российский политолог Павел Святенков.

2025-06-19T12:50

2025-06-19T12:50

2025-06-19T14:19

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"Я думаю, Трамп будет прятаться за спиной [премьер Израиля Беньямина] Нетаньяху, то есть будет всячески поощрять самого Нетаньяху на удары по Ирану", - сказал Святенков.Он оговорился, что Трамп может и сам присоединиться к военным действиям против Ирана, потому что в распоряжении США имеется более совершенное оружие, чем у Израиля. Однако этот исход политолог оценил как менее вероятный. Цена такого шага окажется слишком высокой: триллионы долларов на войну, жизни американских военных, погребенная под тратами на боевые действия социально-промышленная идея Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой", в этот лозунг фактически укладывается вся политическая программа Трампа).Эксперт уточнил, что Трамп хочет быстрой победы в духе Наполеона, но, в отличие от французского императора, военные амбиции его современного американского коллеги будут стоить карьеры и забвения не только ему самому, но и всей его команде, включая "блестяще взлетевших по карьерной лестнице 40-летнего вице-президента США Джея Ди Вэнса и 54-летнего американского госсекретаря Марко Рубио.Поэтому наиболее вероятно, резюмировал Святенков, что главной идеей Вашингтона станет не война с Ираном и свержение верховного лидера Республики Али Хаменеи, а в дестабилизации этого режима по примеру Ирака периода окончания первой иракской войны.Напомним, в ночь на 13 июня Тель-Авив начал масштабную операцию "Нация львов" против Тегерана. Удары были нанесены по ядерным объектам и военным базам на иранской территории, а также по расположению личного состава иранской армии. Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана, заявив, что тайная военно-ядерная программа Ирана якобы приблизилась к точке невозврата. В результате погибли не только иранские генералы, но и видные физики-ядерщики.Тегеран, отрицающий наличие военной компоненты у своего атомного проекта, ответил Израилю атакой беспилотников, и хотя многие из них были перехвачены в том числе силами США, Великобритании и Иордании, ряд БПЛА все же достигли цели. Позже Иран развернул ответную операцию против Израиля под названием "Суровое наказание".

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Сергей Зуев

эксклюзив, израиль, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, илон маск, украина.ру, бпла, беспилотники, ракетный удар, геополитика, безопасность, международные отношения, ближний восток