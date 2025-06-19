Эксперт: Трамп продолжит прятаться за спиной Нетаньяху, как раньше прятался за спиной Маска - 19.06.2025 Украина.ру
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Эксперт: Трамп продолжит прятаться за спиной Нетаньяху, как раньше прятался за спиной Маска
Эксперт: Трамп продолжит прятаться за спиной Нетаньяху, как раньше прятался за спиной Маска - 19.06.2025 Украина.ру
Эксперт: Трамп продолжит прятаться за спиной Нетаньяху, как раньше прятался за спиной Маска
Дональд Трамп предпочтёт не вмешиваться напрямую в войну на Ближнем Востоке, стараясь продолжить действовать руками Израиля. Такое мнение высказал 19 июня изданию Украина.ру российский политолог Павел Святенков.
2025-06-19T12:50
2025-06-19T14:19
эксклюзив
израиль
иран
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
илон маск
украина.ру
бпла
беспилотники
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"Я думаю, Трамп будет прятаться за спиной [премьер Израиля Беньямина] Нетаньяху, то есть будет всячески поощрять самого Нетаньяху на удары по Ирану", - сказал Святенков.Он оговорился, что Трамп может и сам присоединиться к военным действиям против Ирана, потому что в распоряжении США имеется более совершенное оружие, чем у Израиля. Однако этот исход политолог оценил как менее вероятный. Цена такого шага окажется слишком высокой: триллионы долларов на войну, жизни американских военных, погребенная под тратами на боевые действия социально-промышленная идея Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой", в этот лозунг фактически укладывается вся политическая программа Трампа).Эксперт уточнил, что Трамп хочет быстрой победы в духе Наполеона, но, в отличие от французского императора, военные амбиции его современного американского коллеги будут стоить карьеры и забвения не только ему самому, но и всей его команде, включая "блестяще взлетевших по карьерной лестнице 40-летнего вице-президента США Джея Ди Вэнса и 54-летнего американского госсекретаря Марко Рубио.Поэтому наиболее вероятно, резюмировал Святенков, что главной идеей Вашингтона станет не война с Ираном и свержение верховного лидера Республики Али Хаменеи, а в дестабилизации этого режима по примеру Ирака периода окончания первой иракской войны.Напомним, в ночь на 13 июня Тель-Авив начал масштабную операцию "Нация львов" против Тегерана. Удары были нанесены по ядерным объектам и военным базам на иранской территории, а также по расположению личного состава иранской армии. Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана, заявив, что тайная военно-ядерная программа Ирана якобы приблизилась к точке невозврата. В результате погибли не только иранские генералы, но и видные физики-ядерщики.Тегеран, отрицающий наличие военной компоненты у своего атомного проекта, ответил Израилю атакой беспилотников, и хотя многие из них были перехвачены в том числе силами США, Великобритании и Иордании, ряд БПЛА все же достигли цели. Позже Иран развернул ответную операцию против Израиля под названием "Суровое наказание".
израиль
иран
сша
ближний восток
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эксклюзив, израиль, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, илон маск, украина.ру, бпла, беспилотники, ракетный удар, геополитика, безопасность, международные отношения, ближний восток
Эксклюзив, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Илон Маск, Украина.ру, БПЛА, беспилотники, ракетный удар, геополитика, безопасность, международные отношения, Ближний Восток

Эксперт: Трамп продолжит прятаться за спиной Нетаньяху, как раньше прятался за спиной Маска

12:50 19.06.2025 (обновлено: 14:19 19.06.2025)
 
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Сергей Зуев
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Дональд Трамп предпочтёт не вмешиваться напрямую в войну на Ближнем Востоке, стараясь продолжить действовать руками Израиля. Такое мнение высказал 19 июня изданию Украина.ру российский политолог Павел Святенков.
"Я думаю, Трамп будет прятаться за спиной [премьер Израиля Беньямина] Нетаньяху, то есть будет всячески поощрять самого Нетаньяху на удары по Ирану", - сказал Святенков.
"Трамп использует его (Нетаньяху - ред.) в ближневосточных, иранских делах, в том же формате, в каком он использовал [миллиардера] Илона Маска в делах внутриамериканских. То есть в роли такого агрессивного, плохого парня, который делает всю работу, но и на которого валятся все шишки. <...> В роли чистильщика, можно так сказать", - считает политолог.
Он оговорился, что Трамп может и сам присоединиться к военным действиям против Ирана, потому что в распоряжении США имеется более совершенное оружие, чем у Израиля. Однако этот исход политолог оценил как менее вероятный. Цена такого шага окажется слишком высокой: триллионы долларов на войну, жизни американских военных, погребенная под тратами на боевые действия социально-промышленная идея Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой", в этот лозунг фактически укладывается вся политическая программа Трампа).
Эксперт уточнил, что Трамп хочет быстрой победы в духе Наполеона, но, в отличие от французского императора, военные амбиции его современного американского коллеги будут стоить карьеры и забвения не только ему самому, но и всей его команде, включая "блестяще взлетевших по карьерной лестнице 40-летнего вице-президента США Джея Ди Вэнса и 54-летнего американского госсекретаря Марко Рубио.
Поэтому наиболее вероятно, резюмировал Святенков, что главной идеей Вашингтона станет не война с Ираном и свержение верховного лидера Республики Али Хаменеи, а в дестабилизации этого режима по примеру Ирака периода окончания первой иракской войны.
Напомним, в ночь на 13 июня Тель-Авив начал масштабную операцию "Нация львов" против Тегерана. Удары были нанесены по ядерным объектам и военным базам на иранской территории, а также по расположению личного состава иранской армии. Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана, заявив, что тайная военно-ядерная программа Ирана якобы приблизилась к точке невозврата. В результате погибли не только иранские генералы, но и видные физики-ядерщики.
Тегеран, отрицающий наличие военной компоненты у своего атомного проекта, ответил Израилю атакой беспилотников, и хотя многие из них были перехвачены в том числе силами США, Великобритании и Иордании, ряд БПЛА все же достигли цели. Позже Иран развернул ответную операцию против Израиля под названием "Суровое наказание".
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ЭксклюзивИзраильИранСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуИлон МаскУкраина.руБПЛАбеспилотникиракетный ударгеополитикабезопасностьмеждународные отношенияБлижний Восток
 
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