Режим воздушной опасности ввели ночью в нескольких регионах РФ
07:44 18.06.2025 (обновлено: 07:54 18.06.2025)
Режим воздушной опасности ввели ночью на всей территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов
Также на территории Тульской области объявлялась угроза атаки БПЛА, информировал губернатор области Дмитрий Миляев.
Местные телеграм-каналы писали о работе ПВО над Тулой – отражалась атака украинских БПЛА.
Кроме того, опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области, сообщает Оперштаб региона.
В Росавиации информировали о приостановке приема и выпуска воздушных судов в аэропорту Жуковском, позже аэропорт возобновил работу.
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