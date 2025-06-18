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Режим воздушной опасности ввели ночью в нескольких регионах РФ

Режим воздушной опасности ввели ночью в нескольких регионах РФ - 18.06.2025 Украина.ру

Режим воздушной опасности ввели ночью в нескольких регионах РФ

Режим воздушной опасности ввели ночью на всей территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов

2025-06-18T07:44

2025-06-18T07:44

2025-06-18T07:54

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Также на территории Тульской области объявлялась угроза атаки БПЛА, информировал губернатор области Дмитрий Миляев.Местные телеграм-каналы писали о работе ПВО над Тулой – отражалась атака украинских БПЛА.Кроме того, опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области, сообщает Оперштаб региона.В Росавиации информировали о приостановке приема и выпуска воздушных судов в аэропорту Жуковском, позже аэропорт возобновил работу.Следите за новостями на сайте Украина.ру.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Обстрел ВСУ не помешал жителю Донецка отметить день рождения на сайте Украина.ру.

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новости, россия, донецк, вооруженные силы украины, росавиация