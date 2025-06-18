Режим воздушной опасности ввели ночью в нескольких регионах РФ - 18.06.2025 Украина.ру
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Режим воздушной опасности ввели ночью в нескольких регионах РФ
Режим воздушной опасности ввели ночью в нескольких регионах РФ - 18.06.2025 Украина.ру
Режим воздушной опасности ввели ночью в нескольких регионах РФ
Режим воздушной опасности ввели ночью на всей территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов
2025-06-18T07:44
2025-06-18T07:54
новости
россия
донецк
вооруженные силы украины
росавиация
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Также на территории Тульской области объявлялась угроза атаки БПЛА, информировал губернатор области Дмитрий Миляев.Местные телеграм-каналы писали о работе ПВО над Тулой – отражалась атака украинских БПЛА.Кроме того, опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области, сообщает Оперштаб региона.В Росавиации информировали о приостановке приема и выпуска воздушных судов в аэропорту Жуковском, позже аэропорт возобновил работу.Следите за новостями на сайте Украина.ру.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Обстрел ВСУ не помешал жителю Донецка отметить день рождения на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донецк, вооруженные силы украины, росавиация
Новости, Россия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Росавиация

Режим воздушной опасности ввели ночью в нескольких регионах РФ

07:44 18.06.2025 (обновлено: 07:54 18.06.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Режим воздушной опасности ввели ночью на всей территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов
Также на территории Тульской области объявлялась угроза атаки БПЛА, информировал губернатор области Дмитрий Миляев.
Местные телеграм-каналы писали о работе ПВО над Тулой – отражалась атака украинских БПЛА.
Кроме того, опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области, сообщает Оперштаб региона.
В Росавиации информировали о приостановке приема и выпуска воздушных судов в аэропорту Жуковском, позже аэропорт возобновил работу.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале Обстрел ВСУ не помешал жителю Донецка отметить день рождения на сайте Украина.ру.
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