Путин подтвердил президенту ОАЭ готовность России помогать диалогу Ирана с Израилем - 18.06.2025 Украина.ру
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Путин подтвердил президенту ОАЭ готовность России помогать диалогу Ирана с Израилем
Путин подтвердил президенту ОАЭ готовность России помогать диалогу Ирана с Израилем - 18.06.2025 Украина.ру
Путин подтвердил президенту ОАЭ готовность России помогать диалогу Ирана с Израилем
Обмен мнениями о резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке состоялся 18 июня в ходе телефонного разговора президентов России и Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
2025-06-18T14:22
2025-06-18T14:22
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оаэ
иран
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израиль
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Телефонный разговор Владимира Путина с Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном состоялся по инициативе эмиратской стороны."Проведён обмен мнениями в контексте резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. С обеих сторон выражена глубокая озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, чреватой самыми негативными последствиями для всего региона", - сказано в официальном сообщении.В ходе диалога подчёркнут приоритет скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программыПутин подтвердил готовность России оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между сторонами конфликта. Он рассказал о проведённых в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров.В ходе диалога президенты России и ОАЭ выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Они также условились о продолжении личных контактов, сообщила пресс-служба российского лидера.Актуальное интервью на эту тему: Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампании
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новости, россия, оаэ, иран, владимир путин, ближний восток, израиль, война, кремль
Новости, Россия, ОАЭ, Иран, Владимир Путин, Ближний Восток, Израиль, война, Кремль

Путин подтвердил президенту ОАЭ готовность России помогать диалогу Ирана с Израилем

14:22 18.06.2025
 
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Обмен мнениями о резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке состоялся 18 июня в ходе телефонного разговора президентов России и Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор Владимира Путина с Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном состоялся по инициативе эмиратской стороны.
"Проведён обмен мнениями в контексте резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. С обеих сторон выражена глубокая озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, чреватой самыми негативными последствиями для всего региона", - сказано в официальном сообщении.
В ходе диалога подчёркнут приоритет скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы
Путин подтвердил готовность России оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между сторонами конфликта. Он рассказал о проведённых в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров.
В ходе диалога президенты России и ОАЭ выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Они также условились о продолжении личных контактов, сообщила пресс-служба российского лидера.
Актуальное интервью на эту тему: Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампании
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