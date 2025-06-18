https://ukraina.ru/20250618/konstantinovka--klyuch-k-slavyansku-ekspert-o-tselyakh-letney-kampanii-v-donbasse-1064008904.html

"Константиновка — ключ к Славянску": эксперт о целях летней кампании в Донбассе

"Константиновка — ключ к Славянску": эксперт о целях летней кампании в Донбассе - 18.06.2025 Украина.ру

"Константиновка — ключ к Славянску": эксперт о целях летней кампании в Донбассе

Взятие Константиновки позволит российским войскам пересечь украинскую линию обороны "Авдеевка-Славянск" и создать серьезные проблемы для группировки ВСУ, вынудив ее сконцентрироваться на меньшем пространстве. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Александр Зимовский

2025-06-18T19:15

2025-06-18T19:15

2025-06-18T19:15

новости

славянск

донбасс

константиновка

вооруженные силы украины

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063288170_0:108:3258:1941_1920x0_80_0_0_5bd4393b16a02b152ee73b319fcf5242.jpg

Несмотря на это, обратил внимание собеседник издания, последующий штурм Славянска и Краматорска будет крайне сложным из-за городской застройки, где украинские силы демонстрируют эффективную оборону.Он подчеркнул, что сжатие участка фронта повысит уязвимость ВСУ, но городские бои в Славянско-Краматорской агломерации останутся тяжелым испытанием:"Это городская и промышленная застройка, в которой ВСУ умеют сражаться. Выжимать их оттуда будет трудно", — добавил Зимовский.Полный текст интервью Александра Зимовского: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250615/bednyy-rodstvennik-vsu-voennyy-ekspert-obyasnil-gde-protivniku-budet-tyazhelo-derzhat-oboronu-1063901752.html

славянск

донбасс

константиновка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, славянск, донбасс, константиновка, вооруженные силы украины, вс рф