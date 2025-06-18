"Константиновка — ключ к Славянску": эксперт о целях летней кампании в Донбассе - 18.06.2025 Украина.ру
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"Константиновка — ключ к Славянску": эксперт о целях летней кампании в Донбассе
"Константиновка — ключ к Славянску": эксперт о целях летней кампании в Донбассе - 18.06.2025 Украина.ру
"Константиновка — ключ к Славянску": эксперт о целях летней кампании в Донбассе
Взятие Константиновки позволит российским войскам пересечь украинскую линию обороны "Авдеевка-Славянск" и создать серьезные проблемы для группировки ВСУ, вынудив ее сконцентрироваться на меньшем пространстве. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Александр Зимовский
2025-06-18T19:15
2025-06-18T19:15
новости
славянск
донбасс
константиновка
вооруженные силы украины
вс рф
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Несмотря на это, обратил внимание собеседник издания, последующий штурм Славянска и Краматорска будет крайне сложным из-за городской застройки, где украинские силы демонстрируют эффективную оборону.Он подчеркнул, что сжатие участка фронта повысит уязвимость ВСУ, но городские бои в Славянско-Краматорской агломерации останутся тяжелым испытанием:"Это городская и промышленная застройка, в которой ВСУ умеют сражаться. Выжимать их оттуда будет трудно", — добавил Зимовский.Полный текст интервью Александра Зимовского: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250615/bednyy-rodstvennik-vsu-voennyy-ekspert-obyasnil-gde-protivniku-budet-tyazhelo-derzhat-oboronu-1063901752.html
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донбасс
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новости, славянск, донбасс, константиновка, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Славянск, Донбасс, Константиновка, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

"Константиновка — ключ к Славянску": эксперт о целях летней кампании в Донбассе

19:15 18.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Взятие Константиновки позволит российским войскам пересечь украинскую линию обороны "Авдеевка-Славянск" и создать серьезные проблемы для группировки ВСУ, вынудив ее сконцентрироваться на меньшем пространстве. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Александр Зимовский
Несмотря на это, обратил внимание собеседник издания, последующий штурм Славянска и Краматорска будет крайне сложным из-за городской застройки, где украинские силы демонстрируют эффективную оборону.
"Константиновка — не шверпункт, но это ближайший город по направлению к Славянску. Если мы его освободим, мы окончательно развалим линию "Авдеевка-Славянск" и создадим серьезные трудности для украинской группировки", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что сжатие участка фронта повысит уязвимость ВСУ, но городские бои в Славянско-Краматорской агломерации останутся тяжелым испытанием:
"Это городская и промышленная застройка, в которой ВСУ умеют сражаться. Выжимать их оттуда будет трудно", — добавил Зимовский.
- РИА Новости, 1920, 15.06.2025
15 июня, 20:00
Бедный родственник ВСУ: военный эксперт объяснил, где противнику будет тяжело держать оборонуЗапорожское направление станет бедным родственником для командования ВСУ. Скорее, самое простое объяснение будет самым верным: у противника нет резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Владимир Носков.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один читайте на сайте Украина.ру.
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