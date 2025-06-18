"Константиновка — ключ к Славянску": эксперт о целях летней кампании в Донбассе
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Взятие Константиновки позволит российским войскам пересечь украинскую линию обороны "Авдеевка-Славянск" и создать серьезные проблемы для группировки ВСУ, вынудив ее сконцентрироваться на меньшем пространстве. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Александр Зимовский
Несмотря на это, обратил внимание собеседник издания, последующий штурм Славянска и Краматорска будет крайне сложным из-за городской застройки, где украинские силы демонстрируют эффективную оборону.
"Константиновка — не шверпункт, но это ближайший город по направлению к Славянску. Если мы его освободим, мы окончательно развалим линию "Авдеевка-Славянск" и создадим серьезные трудности для украинской группировки", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что сжатие участка фронта повысит уязвимость ВСУ, но городские бои в Славянско-Краматорской агломерации останутся тяжелым испытанием:
"Это городская и промышленная застройка, в которой ВСУ умеют сражаться. Выжимать их оттуда будет трудно", — добавил Зимовский.
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