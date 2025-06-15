https://ukraina.ru/20250615/ssha-gotovyat-globalnuyu-konfrontatsiyu-schitaet-ischenko-1063891025.html

США готовят глобальную конфронтацию, считает Ищенко

США готовят глобальную конфронтацию, считает Ищенко - 15.06.2025 Украина.ру

США готовят глобальную конфронтацию, считает Ищенко

Для Украины у нас всего уже достаточно, но в мире пока ещё много желающих повоевать с кем-нибудь за интересы США, заявил политолог Ростислав Ищенко

2025-06-15T05:15

2025-06-15T05:15

2025-06-15T05:15

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Ростислав Ищенко представил масштабный анализ текущей геополитической ситуации в статье "Израильская атака на Иран как фактор геополитики", опубликованной на сайте Украина.ру. Ищенко предполагает, что действия США на разных направлениях складываются в единую картину подготовки к глобальной конфронтации."США переступают последнюю 'красную линию', начиная прямую агрессию своих союзников, против российско-китайско-иранского блока", — заявил политолог.Эксперт выделил три основных фронта этой гибридной войны:"Блокаду наземных и морских связей Китая с Европой... В плане рынков сбыта Китай оказывается в полной зависимости от США", — объяснил Ищенко стратегическую цель Вашингтона.Политолог обратил внимание на двойственную позицию США, которые формально осуждают действия своих союзников, но продолжают их поддерживать."Вроде как с внешнеполитической точки зрения... гневаться на США не за что — Вашингтон же якобы за переговоры и против войны", — отметил аналитик.В заключение Ищенко подчеркнул, что российское руководство полностью осознает эти угрозы, о чем свидетельствует недавнее заявление Владимира Путина о необходимости наращивания военного производства."Для Украины у нас всего уже достаточно, но в мире пока ещё много желающих повоевать с кем-нибудь за интересы США", — резюмировал эксперт.

https://ukraina.ru/20250613/izrail-i-ssha-poluchat-silnuyu-poschechinu-tel-aviv-priblizil-mir-k-yadernomu-konfliktu-1063875810.html

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