https://ukraina.ru/20250615/posle-svo-pered-saperami-predstoyat-takie-zhe-zadachi-kak-v-palmire---podpolkovnik-kleynosov-1063892023.html

После СВО перед саперами предстоят такие же задачи, как в Пальмире - подполковник Клейносов

После СВО перед саперами предстоят такие же задачи, как в Пальмире - подполковник Клейносов - 15.06.2025 Украина.ру

После СВО перед саперами предстоят такие же задачи, как в Пальмире - подполковник Клейносов

Саперы в зоне СВО сталкиваются с моральной дилеммой: установленные ими мины после продвижения войск остаются угрозой для местных жителей. Об этом в интервью Украине.ру рассказал командир саперного батальона, подполковник Александр Клейносов.

2025-06-15T06:00

2025-06-15T06:00

2025-06-15T06:00

украина

новости

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1058988333_0:187:2974:1861_1920x0_80_0_0_3643769c62001af346ff0a03cb241a6e.jpg

Российские войска продвигаются в зоне СВО, а позади остаются минные поля. На них могут подрываться гражданские лица. "Но, во-первых, мы обозначаем, что поле заминировано. То есть предупреждаем. Но это не всегда помогает. Я сколько по полям хожу всякое видел. У надписи "Заминировано" крестьянин корову выпасает. Я его предупреждаю, говорю: "Тут же вывеска "Мины". Зачем вы сюда идете?". "Мне надо корову пасти". Я говорю: "Вы сейчас пасете корову, а свою жизнь потеряете", - сказал он. Батальон Клейносова активно занимается очисткой тыловых территорий от своих и чужих мин, работает по обращениям местных жителей."Мы разминируем все это... Нельзя, чтобы наши или украинские крестьяне на минах подрывались. Нет, нельзя", - сказал он. После СВО саперам предстоит выполнить колоссальную работу. Приблизительно такую, как в сирийской Пальмире.

https://ukraina.ru/20250423/voennye-sapery-prochesali-45-naselnnykh-punktov-kurskogo-prigranichya--khinshteyn-1062716065.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новости, сво