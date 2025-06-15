После СВО перед саперами предстоят такие же задачи, как в Пальмире - подполковник Клейносов - 15.06.2025 Украина.ру
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После СВО перед саперами предстоят такие же задачи, как в Пальмире - подполковник Клейносов
После СВО перед саперами предстоят такие же задачи, как в Пальмире - подполковник Клейносов - 15.06.2025 Украина.ру
После СВО перед саперами предстоят такие же задачи, как в Пальмире - подполковник Клейносов
Саперы в зоне СВО сталкиваются с моральной дилеммой: установленные ими мины после продвижения войск остаются угрозой для местных жителей. Об этом в интервью Украине.ру рассказал командир саперного батальона, подполковник Александр Клейносов.
2025-06-15T06:00
2025-06-15T06:00
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Российские войска продвигаются в зоне СВО, а позади остаются минные поля. На них могут подрываться гражданские лица. "Но, во-первых, мы обозначаем, что поле заминировано. То есть предупреждаем. Но это не всегда помогает. Я сколько по полям хожу всякое видел. У надписи "Заминировано" крестьянин корову выпасает. Я его предупреждаю, говорю: "Тут же вывеска "Мины". Зачем вы сюда идете?". "Мне надо корову пасти". Я говорю: "Вы сейчас пасете корову, а свою жизнь потеряете", - сказал он. Батальон Клейносова активно занимается очисткой тыловых территорий от своих и чужих мин, работает по обращениям местных жителей."Мы разминируем все это... Нельзя, чтобы наши или украинские крестьяне на минах подрывались. Нет, нельзя", - сказал он. После СВО саперам предстоит выполнить колоссальную работу. Приблизительно такую, как в сирийской Пальмире.
https://ukraina.ru/20250423/voennye-sapery-prochesali-45-naselnnykh-punktov-kurskogo-prigranichya--khinshteyn-1062716065.html
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украина, новости, сво
Украина, Новости, СВО

После СВО перед саперами предстоят такие же задачи, как в Пальмире - подполковник Клейносов

06:00 15.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРазминирование Селидово в ДНР 91-м инженерно-саперным полком группировки войск "Центр"
Разминирование Селидово в ДНР 91-м инженерно-саперным полком группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Саперы в зоне СВО сталкиваются с моральной дилеммой: установленные ими мины после продвижения войск остаются угрозой для местных жителей. Об этом в интервью Украине.ру рассказал командир саперного батальона, подполковник Александр Клейносов.
Российские войска продвигаются в зоне СВО, а позади остаются минные поля. На них могут подрываться гражданские лица.
"Но, во-первых, мы обозначаем, что поле заминировано. То есть предупреждаем. Но это не всегда помогает. Я сколько по полям хожу всякое видел. У надписи "Заминировано" крестьянин корову выпасает. Я его предупреждаю, говорю: "Тут же вывеска "Мины". Зачем вы сюда идете?". "Мне надо корову пасти". Я говорю: "Вы сейчас пасете корову, а свою жизнь потеряете", - сказал он.
Батальон Клейносова активно занимается очисткой тыловых территорий от своих и чужих мин, работает по обращениям местных жителей.
"Мы разминируем все это... Нельзя, чтобы наши или украинские крестьяне на минах подрывались. Нет, нельзя", - сказал он.
После СВО саперам предстоит выполнить колоссальную работу. Приблизительно такую, как в сирийской Пальмире.
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
23 апреля, 17:32
Военные саперы прочесали 45 населённых пунктов курского приграничья – ХинштейнВоенные саперы отработали в 45 населённых пунктах курского приграничья, работы ведутся еще в 28. Об этом 23 апреля сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
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