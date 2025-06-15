Киев сделал фатальный выбор - Ищенко об отказе от Стамбульских соглашений - 15.06.2025 Украина.ру
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Киев сделал фатальный выбор - Ищенко об отказе от Стамбульских соглашений
Киев сделал фатальный выбор - Ищенко об отказе от Стамбульских соглашений - 15.06.2025 Украина.ру
Киев сделал фатальный выбор - Ищенко об отказе от Стамбульских соглашений
Весной 2022 года Украина стояла перед историческим выбором: принять выгодные условия мирного урегулирования или продолжить войну. Политолог Ростислав Ищенко детально разбирает, почему Киев сделал фатальный выбор
2025-06-15T05:45
2025-06-15T05:45
новости
киев
украина
крым
ростислав ищенко
борис джонсон
вооруженные силы украины
нацгвардия
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"Достаточно было только внимательно смотреть телевизор, чтобы принять безошибочно правильное решение о реализации Стамбульских соглашений", — отмечает эксперт.Политолог перечислил преимущества, которые получила бы Украина по Стамбульскому варианту:"На фоне тогдашних общественных ожиданий... Киев вполне мог провозгласить подобный мир своей победой", — подчеркивает Ищенко.Особое внимание аналитик уделил военным аспектам соглашения, отмечая, что предусмотренные ограничения ВСУ носили скорее формальный характер:"Армию можно сократить, увеличив численность Нацгвардии... Можно создать парамилитарные структуры... Много что можно сделать".Главной причиной отказа от соглашений Ищенко называет слепую веру украинского руководства в обещания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона:"Киев отказался... потому, что решил, что Джонсон бы просто так не предлагал, видно знает, что коллективный Запад готов быстро победить Россию".
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новости, киев, украина, крым, ростислав ищенко, борис джонсон, вооруженные силы украины, нацгвардия
Новости, Киев, Украина, Крым, Ростислав Ищенко, Борис Джонсон, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия

Киев сделал фатальный выбор - Ищенко об отказе от Стамбульских соглашений

05:45 15.06.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Весной 2022 года Украина стояла перед историческим выбором: принять выгодные условия мирного урегулирования или продолжить войну. Политолог Ростислав Ищенко детально разбирает, почему Киев сделал фатальный выбор
"Достаточно было только внимательно смотреть телевизор, чтобы принять безошибочно правильное решение о реализации Стамбульских соглашений", — отмечает эксперт.
Политолог перечислил преимущества, которые получила бы Украина по Стамбульскому варианту:
  • Сохранение контроля над большей частью территорий
  • Отсутствие требований о немедленном признании Крыма российским
  • Возможность представить соглашение как победу
"На фоне тогдашних общественных ожиданий... Киев вполне мог провозгласить подобный мир своей победой", — подчеркивает Ищенко.
Особое внимание аналитик уделил военным аспектам соглашения, отмечая, что предусмотренные ограничения ВСУ носили скорее формальный характер:
"Армию можно сократить, увеличив численность Нацгвардии... Можно создать парамилитарные структуры... Много что можно сделать".
Главной причиной отказа от соглашений Ищенко называет слепую веру украинского руководства в обещания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона:
"Киев отказался... потому, что решил, что Джонсон бы просто так не предлагал, видно знает, что коллективный Запад готов быстро победить Россию".
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