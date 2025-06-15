https://ukraina.ru/20250615/kiev-sdelal-fatalnyy-vybor---ischenko-ob-otkaze-ot-stambulskikh-soglasheniy-1063891723.html

Киев сделал фатальный выбор - Ищенко об отказе от Стамбульских соглашений

Киев сделал фатальный выбор - Ищенко об отказе от Стамбульских соглашений - 15.06.2025 Украина.ру

Киев сделал фатальный выбор - Ищенко об отказе от Стамбульских соглашений

Весной 2022 года Украина стояла перед историческим выбором: принять выгодные условия мирного урегулирования или продолжить войну. Политолог Ростислав Ищенко детально разбирает, почему Киев сделал фатальный выбор

2025-06-15T05:45

2025-06-15T05:45

2025-06-15T05:45

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"Достаточно было только внимательно смотреть телевизор, чтобы принять безошибочно правильное решение о реализации Стамбульских соглашений", — отмечает эксперт.Политолог перечислил преимущества, которые получила бы Украина по Стамбульскому варианту:"На фоне тогдашних общественных ожиданий... Киев вполне мог провозгласить подобный мир своей победой", — подчеркивает Ищенко.Особое внимание аналитик уделил военным аспектам соглашения, отмечая, что предусмотренные ограничения ВСУ носили скорее формальный характер:"Армию можно сократить, увеличив численность Нацгвардии... Можно создать парамилитарные структуры... Много что можно сделать".Главной причиной отказа от соглашений Ищенко называет слепую веру украинского руководства в обещания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона:"Киев отказался... потому, что решил, что Джонсон бы просто так не предлагал, видно знает, что коллективный Запад готов быстро победить Россию".

https://ukraina.ru/20250604/1063640761.html

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новости, киев, украина, крым, ростислав ищенко, борис джонсон, вооруженные силы украины, нацгвардия