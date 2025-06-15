https://ukraina.ru/20250615/kak-rossiyskie-sapery-podorvali-most-pod-nosom-u-snayperov-vsu-1063892139.html

Как российские саперы подорвали мост под носом у снайперов ВСУ

Как российские саперы подорвали мост под носом у снайперов ВСУ - 15.06.2025 Украина.ру

Как российские саперы подорвали мост под носом у снайперов ВСУ

Командир саперного батальона Александр Клейносов в интервью Украине.ру раскрыл детали рискованной операции по уничтожению стратегического объекта

2025-06-15T06:15

2025-06-15T06:15

2025-06-15T06:15

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В условиях современного боевого противостояния, когда каждый шаг на передовой фиксируется дронами-разведчиками, российские саперы продолжают демонстрировать чудеса смекалки и отваги. Командир саперного батальона с позывным "Песок" в эксклюзивном интервью Украине.ру рассказал о нестандартной операции по подрыву стратегического моста, которая могла бы стать сюжетом для военного блокбастера."Хорошо сказать "'выполняем" [задачи]. А как это выполнить? А каждый раз по-разному. В этом и заключается, в том числе, конечно, особенности нашей работы – придумать, как перехитрить противника", — начал свой рассказ офицер.Ситуация на участке фронта складывалась критическая. Противник сосредоточил силы для наступления на другом берегу реки, единственной переправой оставался мост. Российские резервы еще не подошли. "Значит, надо взрывать", — констатировал командир.Вместо традиционного минирования саперами было принято смелое решение. Они нашли КамАЗ, загрузили взрывчаткой. Водитель доехал на грузовике до моста, выдернул чеку и спрыгнул на ходу. Командир ехал на "Ниве" сзади, он подобрал бойца. Операция проходила в кромешной темноте.Мощный взрыв разрушил переправу. "Мы еле успели выскочить... В радиоперехватах было, что противник был очень раздосадован, у них как раз на утро было назначено наступление", — сказал Клейносов.Разрушенный мост охраняли снайперы противника. По словам командира, успех операции обеспечили три фактора: смекалка, скорость и наглость. Если бы саперов отправили минировать мост, снайперы точно бы их расстреляли. На вопрос о наградах командир отвечает скромно: "Да не в наградах дело. Люди наши остались живы и задачу мы выполнили, и противника на нашем участке остановили, не дали ему перейти в наступление. Вот и всё".

https://ukraina.ru/20250221/1061239600.html

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сво, новости, камаз (завод), украина