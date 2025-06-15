Как российские саперы подорвали мост под носом у снайперов ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО
Командир саперного батальона Александр Клейносов в интервью Украине.ру раскрыл детали рискованной операции по уничтожению стратегического объекта
В условиях современного боевого противостояния, когда каждый шаг на передовой фиксируется дронами-разведчиками, российские саперы продолжают демонстрировать чудеса смекалки и отваги. Командир саперного батальона с позывным "Песок" в эксклюзивном интервью Украине.ру рассказал о нестандартной операции по подрыву стратегического моста, которая могла бы стать сюжетом для военного блокбастера.
"Хорошо сказать "'выполняем" [задачи]. А как это выполнить? А каждый раз по-разному. В этом и заключается, в том числе, конечно, особенности нашей работы – придумать, как перехитрить противника", — начал свой рассказ офицер.
Ситуация на участке фронта складывалась критическая. Противник сосредоточил силы для наступления на другом берегу реки, единственной переправой оставался мост. Российские резервы еще не подошли.
"Значит, надо взрывать", — констатировал командир.
Вместо традиционного минирования саперами было принято смелое решение. Они нашли КамАЗ, загрузили взрывчаткой. Водитель доехал на грузовике до моста, выдернул чеку и спрыгнул на ходу. Командир ехал на "Ниве" сзади, он подобрал бойца. Операция проходила в кромешной темноте.
Мощный взрыв разрушил переправу.
"Мы еле успели выскочить... В радиоперехватах было, что противник был очень раздосадован, у них как раз на утро было назначено наступление", — сказал Клейносов.
Разрушенный мост охраняли снайперы противника. По словам командира, успех операции обеспечили три фактора: смекалка, скорость и наглость. Если бы саперов отправили минировать мост, снайперы точно бы их расстреляли.
На вопрос о наградах командир отвечает скромно: "Да не в наградах дело. Люди наши остались живы и задачу мы выполнили, и противника на нашем участке остановили, не дали ему перейти в наступление. Вот и всё".
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