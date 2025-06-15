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Израиль утратил самостоятельность в принятии решений, заявил политолог Ищенко
Израиль утратил самостоятельность в принятии решений, заявил политолог Ищенко - 15.06.2025 Украина.ру
Израиль утратил самостоятельность в принятии решений, заявил политолог Ищенко
Израильско-иранский конфликт проанализировал политолог Ростислав Ищенко в статье "Израильская атака на Иран как фактор геополитики" на сайте Украина.ру
2025-06-15T04:15
2025-06-15T04:15
2025-06-15T04:15
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ростислав ищенко
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Политолог Ростислав Ищенко в своем анализе последних событий на Ближнем Востоке пришел к выводу, что Израиль превратился в инструмент американской политики, утратив самостоятельность в принятии решений."Израиль, в данном случае, служит лишь бессловесным инструментом обострения (можем констатировать серьёзную утрату им международной субъектности и превращения в объект американских манипуляций)", — заявил эксперт.По мнению Ищенко, нынешний конфликт между Израилем и Ираном является частью более масштабной стратегии США по дестабилизации региона и созданию проблем для России и Китая."Развитие данного кризиса покажет нам, как будет действовать администрация Трампа во взаимоотношениях с Россией и Китаем", — отметил аналитик.Эксперт подчеркивает, что с приходом Трампа США начали переговоры со всеми тремя своими основными противниками в Евразии — Россией, Китаем и Ираном. Однако эти переговоры носили скорее формальный характер, так как Вашингтон не был готов идти на реальные уступки."От Китая Трамп добивался масштабных односторонних уступок в финансово-экономических вопросах... России... подсовывали... старый план 'заморозки по линии фронта'... От Ирана Трамп требовал отказаться от любой, в том числе разрешённой мирной (!) ядерной программы", — напомнил Ищенко.Аналитик считает, что такая политика США неизбежно ведет к дальнейшему сближению России, Китая и Ирана, что в конечном итоге может привести к формированию устойчивого антиамериканского блока.
https://ukraina.ru/20250613/izrail-i-ssha-poluchat-silnuyu-poschechinu-tel-aviv-priblizil-mir-k-yadernomu-konfliktu-1063875810.html
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новости, россия, иран, китай, ростислав ищенко, дональд трамп
Израиль утратил самостоятельность в принятии решений, заявил политолог Ищенко
Израильско-иранский конфликт проанализировал политолог Ростислав Ищенко в статье "Израильская атака на Иран как фактор геополитики" на сайте Украина.ру
Политолог Ростислав Ищенко в своем анализе последних событий на Ближнем Востоке пришел к выводу, что Израиль превратился в инструмент американской политики, утратив самостоятельность в принятии решений.
"Израиль, в данном случае, служит лишь бессловесным инструментом обострения (можем констатировать серьёзную утрату им международной субъектности и превращения в объект американских манипуляций)", — заявил эксперт.
По мнению Ищенко, нынешний конфликт между Израилем и Ираном является частью более масштабной стратегии США по дестабилизации региона и созданию проблем для России и Китая.
"Развитие данного кризиса покажет нам, как будет действовать администрация Трампа во взаимоотношениях с Россией и Китаем", — отметил аналитик.
Эксперт подчеркивает, что с приходом Трампа США начали переговоры со всеми тремя своими основными противниками в Евразии — Россией, Китаем и Ираном. Однако эти переговоры носили скорее формальный характер, так как Вашингтон не был готов идти на реальные уступки.
"От Китая Трамп добивался масштабных односторонних уступок в финансово-экономических вопросах... России... подсовывали... старый план 'заморозки по линии фронта'... От Ирана Трамп требовал отказаться от любой, в том числе разрешённой мирной (!) ядерной программы", — напомнил Ищенко.
Аналитик считает, что такая политика США неизбежно ведет к дальнейшему сближению России, Китая и Ирана, что в конечном итоге может привести к формированию устойчивого антиамериканского блока.