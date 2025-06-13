https://ukraina.ru/20250613/v-izraile-nachalas-mobilizatsiya-1063875119.html

В Израиле началась мобилизация

В Израиле началась мобилизация - 13.06.2025 Украина.ру

В Израиле началась мобилизация

Начальник Генштаба Израиля Эяль Замир объявил о начале мобилизации в стране, о которой он сообщил в своем обращении

2025-06-13T11:16

2025-06-13T11:16

2025-06-13T11:16

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"Мы не обещаем вам только успехов. Ответ не будет похож на все, что мы видели. Мы готовы к обороне", — заявил высокопоставленный израильский военнослужащий.Предполагается, что будут призваны около 10 тысяч резервистов.Подробнее о новом витке израильско-иранского конфликта и атаке Тель-Авива на объекты Тегерана, начавшейся утром 13 июня - в статье "Превентивная агрессия. Израиль атаковал Иран и Дональда Трампа"

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новости, израиль, тегеран , иран, дональд трамп, генштаб