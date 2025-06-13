В Израиле началась мобилизация - 13.06.2025 Украина.ру
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В Израиле началась мобилизация
В Израиле началась мобилизация - 13.06.2025 Украина.ру
В Израиле началась мобилизация
Начальник Генштаба Израиля Эяль Замир объявил о начале мобилизации в стране, о которой он сообщил в своем обращении
2025-06-13T11:16
2025-06-13T11:16
новости
израиль
тегеран
иран
дональд трамп
генштаб
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"Мы не обещаем вам только успехов. Ответ не будет похож на все, что мы видели. Мы готовы к обороне", — заявил высокопоставленный израильский военнослужащий.Предполагается, что будут призваны около 10 тысяч резервистов.Подробнее о новом витке израильско-иранского конфликта и атаке Тель-Авива на объекты Тегерана, начавшейся утром 13 июня - в статье "Превентивная агрессия. Израиль атаковал Иран и Дональда Трампа"
израиль
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новости, израиль, тегеран , иран, дональд трамп, генштаб
Новости, Израиль, Тегеран , Иран, Дональд Трамп, Генштаб

В Израиле началась мобилизация

11:16 13.06.2025
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВиды Израиля
Виды Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Начальник Генштаба Израиля Эяль Замир объявил о начале мобилизации в стране, о которой он сообщил в своем обращении
"Мы не обещаем вам только успехов. Ответ не будет похож на все, что мы видели. Мы готовы к обороне", — заявил высокопоставленный израильский военнослужащий.
Предполагается, что будут призваны около 10 тысяч резервистов.
Подробнее о новом витке израильско-иранского конфликта и атаке Тель-Авива на объекты Тегерана, начавшейся утром 13 июня - в статье "Превентивная агрессия. Израиль атаковал Иран и Дональда Трампа"
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