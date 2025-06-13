Перед невозможным выбором: эксперт о дилемме украинского командования на Донбассе - 13.06.2025 Украина.ру
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Перед невозможным выбором: эксперт о дилемме украинского командования на Донбассе
Перед невозможным выбором: эксперт о дилемме украинского командования на Донбассе - 13.06.2025 Украина.ру
Перед невозможным выбором: эксперт о дилемме украинского командования на Донбассе
Российские войска, выйдя на новые рубежи южнее Орехово в Днепропетровской области, создали угрозу ключевым коммуникациям между Красноармейском и Павлоградом. Это ставит командование ВСУ перед сложным выбором: защищать донбасские города или перебрасывать силы к стратегически важному промышленному центру
2025-06-13T04:15
2025-06-13T04:15
новости
павлоград
днепропетровская область
константиновка
вооруженные силы украины
вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков. По его словам, наиболее уязвимым участком стали населенные пункты Межевая и Славянка.Носков отметил, что ситуация может развиваться по двум сценариям. "Как результат наших успехов на Константиновском направлении, часть резервов может перейти в наступление юго-западнее Красноармейска, — заявил он. — Противник будет вынужден выбирать между защитой Красноармейска и защитой череды населенных пунктов от Константиновки до Славянска".Особое внимание эксперт уделил значению Павлограда."Павлоград им терять очень не хочется, — подчеркнул Носков. — Это важный центр для оборонной промышленности Украины. Приближение фронта даже на 20 километров выведет его из производственного цикла".По мнению собеседника издания, летняя кампания ВС РФ направлена на то, чтобы заставлять противника выбирать между направлениями. Это ключевое отличие от прошлого года, когда у российской армии было 3-4 разрозненных наступательных направления, отметил он.“Сейчас боевые действия перерастают в общий стратегический замысел", — резюмировал Носков.О происходящем на фронте и своих предположениях в интервью изданию Украина.ру говорил также председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов. Подробнее об этом — в публикации На подступах к Запорожью: Шкурлатов о значении прорыва в Днепропетровской области.Полный текст интервью Владимира Носкова: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, павлоград, днепропетровская область, константиновка, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Павлоград, Днепропетровская область, Константиновка, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Перед невозможным выбором: эксперт о дилемме украинского командования на Донбассе

04:15 13.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские войска, выйдя на новые рубежи южнее Орехово в Днепропетровской области, создали угрозу ключевым коммуникациям между Красноармейском и Павлоградом. Это ставит командование ВСУ перед сложным выбором: защищать донбасские города или перебрасывать силы к стратегически важному промышленному центру
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков. По его словам, наиболее уязвимым участком стали населенные пункты Межевая и Славянка.
"Это ключевые коммуникации, которые ещё работают для Красноармейска, — пояснил эксперт. — Между Красноармейском и Павлоградом не так много населённых пунктов с капитальной застройкой, которую можно конвертировать в оборонительные рубежи".
Носков отметил, что ситуация может развиваться по двум сценариям. "Как результат наших успехов на Константиновском направлении, часть резервов может перейти в наступление юго-западнее Красноармейска, — заявил он. — Противник будет вынужден выбирать между защитой Красноармейска и защитой череды населенных пунктов от Константиновки до Славянска".
Особое внимание эксперт уделил значению Павлограда.
"Павлоград им терять очень не хочется, — подчеркнул Носков. — Это важный центр для оборонной промышленности Украины. Приближение фронта даже на 20 километров выведет его из производственного цикла".
По мнению собеседника издания, летняя кампания ВС РФ направлена на то, чтобы заставлять противника выбирать между направлениями. Это ключевое отличие от прошлого года, когда у российской армии было 3-4 разрозненных наступательных направления, отметил он.
“Сейчас боевые действия перерастают в общий стратегический замысел", — резюмировал Носков.
О происходящем на фронте и своих предположениях в интервью изданию Украина.ру говорил также председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов. Подробнее об этом — в публикации На подступах к Запорожью: Шкурлатов о значении прорыва в Днепропетровской области.
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Полный текст интервью Владимира Носкова: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс читайте на сайте Украина.ру.
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