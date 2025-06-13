Не очень терпеливый Трамп разочаровался и в Украине и в России - 13.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250613/ne-ochen-terpelivyy-tramp-razocharovalsya-i-v-ukraine-i-v-rossii-1063872913.html
Не очень терпеливый Трамп разочаровался и в Украине и в России
Не очень терпеливый Трамп разочаровался и в Украине и в России - 13.06.2025 Украина.ру
Не очень терпеливый Трамп разочаровался и в Украине и в России
Трамп заявил, что разочаровался в России и Украине и что "очень близок" к отказу от посредничества в урегулировании российско-украинского конфликта
2025-06-13T04:43
2025-06-13T04:43
новости
украина
россия
москва
дональд трамп
владимир мединский
рустем умеров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/02/1063582895_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_c7b824a8e4517376752849fa24247eea.jpg
Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании и Россией, и Украиной из-за эскалации конфликта между ними.Об этом он сказал в ответ на вопрос, как близок он к тому, чтобы "отступить" от процесса урегулирования между Украиной и Россией."Я очень близок к этой ситуации. Я очень разочарован в России, но я также разочарован в Украине, потому что, я думаю, можно было бы заключить сделки", — сказал он.Власти США уже неоднократно предупреждали, что могут прекратить посреднические усилия в урегулировании конфликта на Украине, если не увидят прогресса. В начале июня, после второго раунда прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, посол США в Турции Том Баррак заявил: "Сейчас терпение президента Трампа подошло к концу, его нельзя назвать очень терпеливым человеком".
украина
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/02/1063582895_0:0:2449:1837_1920x0_80_0_0_90b4ce1a3e3fb34ae10eae3265aec3fc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, москва, дональд трамп, владимир мединский, рустем умеров
Новости, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Мединский, Рустем Умеров

Не очень терпеливый Трамп разочаровался и в Украине и в России

04:43 13.06.2025
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP / Jacquelyn Martin
Читать в
ДзенTelegram
Трамп заявил, что разочаровался в России и Украине и что "очень близок" к отказу от посредничества в урегулировании российско-украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании и Россией, и Украиной из-за эскалации конфликта между ними.
Об этом он сказал в ответ на вопрос, как близок он к тому, чтобы "отступить" от процесса урегулирования между Украиной и Россией.
"Я очень близок к этой ситуации. Я очень разочарован в России, но я также разочарован в Украине, потому что, я думаю, можно было бы заключить сделки", — сказал он.
Власти США уже неоднократно предупреждали, что могут прекратить посреднические усилия в урегулировании конфликта на Украине, если не увидят прогресса. В начале июня, после второго раунда прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, посол США в Турции Том Баррак заявил: "Сейчас терпение президента Трампа подошло к концу, его нельзя назвать очень терпеливым человеком".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияМоскваДональд ТрампВладимир МединскийРустем Умеров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45Забытое контрнаступление: эксперт о несостоявшихся планах украинского командования
04:43Не очень терпеливый Трамп разочаровался и в Украине и в России
04:30Террористы, но собеседники? Пучков объяснил, почему Россия ведет переговоры с Киевом
04:15Перед невозможным выбором: эксперт о дилемме украинского командования на Донбассе
04:00Гамбит Трампа: расчет или нерешительность в украинском вопросе?
03:45Машины вместо солдат: Шкурлатов объяснил, как конфликт стал самоподдерживающейся системой
03:30Финальный аккорд в Москве: Выдрин о том, когда и с кем Россия завершит переговорный процесс
03:19Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться
03:15От Сталина до наших дней: эксперт о "шпиономании" в условиях СВО
20:45Логистический удар: эксперт о том, почему выход к трассе М-30 критически важен для наступления
20:30"Политический труп": Пучков о требованиях Зеленского встретиться с Путиным
20:15Запорожский фронт стал "бедным родственником" для ВСУ: Носков о раскладе военных сил
20:00От Лос-Анджелеса до Донбасса: Иванов о том, как американские волнения ударят по Киеву
19:45Стамбульские переговоры как "танцы с бубном": эксперт о бесперспективности диалога с Киевом
19:30Гангстерский шарм против стрит-панка: эксперт о трех этапах конфликта Трампа и Маска
19:15Война и экономика: почему Россия избегает мобилизации — объяснение Пучкова
18:02Шоры "Веймар+": ЕС придумал, как поддержать Киев, но забыл про себя
17:33Наследники Ландмессера. Мятеж внутри немецкой правящей коалиции
17:28"Исполнил приказ Верховного Главнокомандующего": Путин встретится с бойцом СВО, женившимся по его совету
17:20О конфискации российских активов
Лента новостейМолния