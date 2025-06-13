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Не очень терпеливый Трамп разочаровался и в Украине и в России

Не очень терпеливый Трамп разочаровался и в Украине и в России - 13.06.2025 Украина.ру

Не очень терпеливый Трамп разочаровался и в Украине и в России

Трамп заявил, что разочаровался в России и Украине и что "очень близок" к отказу от посредничества в урегулировании российско-украинского конфликта

2025-06-13T04:43

2025-06-13T04:43

2025-06-13T04:43

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Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании и Россией, и Украиной из-за эскалации конфликта между ними.Об этом он сказал в ответ на вопрос, как близок он к тому, чтобы "отступить" от процесса урегулирования между Украиной и Россией."Я очень близок к этой ситуации. Я очень разочарован в России, но я также разочарован в Украине, потому что, я думаю, можно было бы заключить сделки", — сказал он.Власти США уже неоднократно предупреждали, что могут прекратить посреднические усилия в урегулировании конфликта на Украине, если не увидят прогресса. В начале июня, после второго раунда прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, посол США в Турции Том Баррак заявил: "Сейчас терпение президента Трампа подошло к концу, его нельзя назвать очень терпеливым человеком".

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новости, украина, россия, москва, дональд трамп, владимир мединский, рустем умеров