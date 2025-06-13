Машины вместо солдат: Шкурлатов объяснил, как конфликт стал самоподдерживающейся системой - 13.06.2025 Украина.ру
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Машины вместо солдат: Шкурлатов объяснил, как конфликт стал самоподдерживающейся системой
Машины вместо солдат: Шкурлатов объяснил, как конфликт стал самоподдерживающейся системой - 13.06.2025 Украина.ру
Машины вместо солдат: Шкурлатов объяснил, как конфликт стал самоподдерживающейся системой
Конфликт на Украине примет затяжной характер с постоянной трансформацией методов ведения войны. Об этом заявил председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов в интервью изданию Украина.ру
2025-06-13T03:45
2025-06-13T03:45
новости
украина
киев
днепропетровская область
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"Формат современной войны меняется практически ежемесячно: варьируются средства поражения и противодействия", — отметил эксперт. Он подчеркнул появление так называемой "красной зоны" — пространства, где основные боевые действия ведутся беспилотными системами.По его словам, параллельно будет пересматриваться применение традиционных вооружений и морских стратегий. Эксперт также обратил внимание на глубокую интеграцию войны в экономику."Экономики многих стран встали на военные рельсы. Война врастает в экономическую структуру, эти механизмы работают и приносят прибыль", — отметил собеседник издания.По его мнению, быстрого завершения конфликта ждать не стоит. Подполковник резюмировал, что “противоречия слишком болезненные и слишком туго затянулись в кровавый узел, который развязать невозможно — его можно только решительно разрубить".Ранее политолог, историк Руслан Калинчук в интервью изданию Украина.ру заявил, что Киев будет воевать до 2028 года. По его словам киевский режим будет продолжать боевые действия минимум до этого года, несмотря на истощение ресурсов и внутренние противоречия.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250611/1063832390.html
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новости, украина, киев, днепропетровская область, вс рф, всу, потери всу
Новости, Украина, Киев, Днепропетровская область, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ

Машины вместо солдат: Шкурлатов объяснил, как конфликт стал самоподдерживающейся системой

03:45 13.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Конфликт на Украине примет затяжной характер с постоянной трансформацией методов ведения войны. Об этом заявил председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов в интервью изданию Украина.ру
"Формат современной войны меняется практически ежемесячно: варьируются средства поражения и противодействия", — отметил эксперт. Он подчеркнул появление так называемой "красной зоны" — пространства, где основные боевые действия ведутся беспилотными системами.
"Будет нарастать совершенствование беспилотной компоненты: БПЛА самолетного типа, которые летят в глубину, ударные и разведывательные дроны, "птички" коптерного типа", — заявил Шкурлатов.
По его словам, параллельно будет пересматриваться применение традиционных вооружений и морских стратегий. Эксперт также обратил внимание на глубокую интеграцию войны в экономику.
"Экономики многих стран встали на военные рельсы. Война врастает в экономическую структуру, эти механизмы работают и приносят прибыль", — отметил собеседник издания.
По его мнению, быстрого завершения конфликта ждать не стоит. Подполковник резюмировал, что “противоречия слишком болезненные и слишком туго затянулись в кровавый узел, который развязать невозможно — его можно только решительно разрубить".
Ранее политолог, историк Руслан Калинчук в интервью изданию Украина.ру заявил, что Киев будет воевать до 2028 года. По его словам киевский режим будет продолжать боевые действия минимум до этого года, несмотря на истощение ресурсов и внутренние противоречия.
- РИА Новости, 1920, 11.06.2025
11 июня, 09:32
Кто виноват? На Украине задумались о ее исчезновении Украинский Телеграм-канал "Легитимный" задался вопросом, действительно ли средства ПВО "защищают" жителей Украины. Эта публикация появилась в Сети 11 июня
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум читайте на сайте Украина.ру.
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03:45Машины вместо солдат: Шкурлатов объяснил, как конфликт стал самоподдерживающейся системой
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