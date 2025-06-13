https://ukraina.ru/20250613/mashiny-vmesto-soldat-shkurlatov-obyasnil-kak-konflikt-stal-samopodderzhivayuscheysya-sistemoy-1063866731.html

Машины вместо солдат: Шкурлатов объяснил, как конфликт стал самоподдерживающейся системой

Машины вместо солдат: Шкурлатов объяснил, как конфликт стал самоподдерживающейся системой - 13.06.2025 Украина.ру

Машины вместо солдат: Шкурлатов объяснил, как конфликт стал самоподдерживающейся системой

Конфликт на Украине примет затяжной характер с постоянной трансформацией методов ведения войны. Об этом заявил председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов в интервью изданию Украина.ру

2025-06-13T03:45

2025-06-13T03:45

2025-06-13T03:45

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"Формат современной войны меняется практически ежемесячно: варьируются средства поражения и противодействия", — отметил эксперт. Он подчеркнул появление так называемой "красной зоны" — пространства, где основные боевые действия ведутся беспилотными системами.По его словам, параллельно будет пересматриваться применение традиционных вооружений и морских стратегий. Эксперт также обратил внимание на глубокую интеграцию войны в экономику."Экономики многих стран встали на военные рельсы. Война врастает в экономическую структуру, эти механизмы работают и приносят прибыль", — отметил собеседник издания.По его мнению, быстрого завершения конфликта ждать не стоит. Подполковник резюмировал, что “противоречия слишком болезненные и слишком туго затянулись в кровавый узел, который развязать невозможно — его можно только решительно разрубить".Ранее политолог, историк Руслан Калинчук в интервью изданию Украина.ру заявил, что Киев будет воевать до 2028 года. По его словам киевский режим будет продолжать боевые действия минимум до этого года, несмотря на истощение ресурсов и внутренние противоречия.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250611/1063832390.html

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новости, украина, киев, днепропетровская область, вс рф, всу, потери всу