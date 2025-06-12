https://ukraina.ru/20250612/vsu-razrushayut-grazhdanskuyu-infrastrukturu-zaporozhskoy-oblasti---gubernator-1063857917.html

ВСУ разрушают гражданскую инфраструктуру Запорожской области - губернатор

ВСУ разрушают гражданскую инфраструктуру Запорожской области - губернатор - 12.06.2025 Украина.ру

ВСУ разрушают гражданскую инфраструктуру Запорожской области - губернатор

Украинская армия наносит удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Об этом 12 июня сообщил официальный телеграм-канал губернатора Запорожской области, секретаря реготделения партии "Единая Россия" Евгения Балицкого

2025-06-12T00:40

2025-06-12T00:40

2025-06-12T00:40

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"Противник совершает попытки ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области. ПВО работает, сбиты БПЛА ударного типа над Акимовкой, Мелитополем, Токмаком", - сказано в публикации.В ней также содержится просьба к жителям области сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем ПВО.Накануне вечером стало известно, что ПВО России отбивает массированную атаку БПЛА ВСУ на Херсонскую область – Сальдо Также сообщалось, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, есть раненые

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запорожская область, мелитополь, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украинская армия, всу, бпла, мирные жители, инфраструктура, пво