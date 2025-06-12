https://ukraina.ru/20250612/vsu-razrushayut-grazhdanskuyu-infrastrukturu-zaporozhskoy-oblasti---gubernator-1063857917.html
ВСУ разрушают гражданскую инфраструктуру Запорожской области - губернатор
ВСУ разрушают гражданскую инфраструктуру Запорожской области - губернатор - 12.06.2025 Украина.ру
ВСУ разрушают гражданскую инфраструктуру Запорожской области - губернатор
Украинская армия наносит удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Об этом 12 июня сообщил официальный телеграм-канал губернатора Запорожской области, секретаря реготделения партии "Единая Россия" Евгения Балицкого
2025-06-12T00:40
2025-06-12T00:40
2025-06-12T00:40
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"Противник совершает попытки ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области. ПВО работает, сбиты БПЛА ударного типа над Акимовкой, Мелитополем, Токмаком", - сказано в публикации.В ней также содержится просьба к жителям области сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем ПВО.Накануне вечером стало известно, что ПВО России отбивает массированную атаку БПЛА ВСУ на Херсонскую область – Сальдо Также сообщалось, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, есть раненые
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, запорожская область, мелитополь, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украинская армия, всу, бпла, мирные жители, инфраструктура, пво
Новости, Запорожская область, Мелитополь, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, украинская армия, ВСУ, БПЛА, мирные жители, инфраструктура, ПВО
ВСУ разрушают гражданскую инфраструктуру Запорожской области - губернатор
Украинская армия наносит удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Об этом 12 июня сообщил официальный телеграм-канал губернатора Запорожской области, секретаря реготделения партии "Единая Россия" Евгения Балицкого