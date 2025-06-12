Украина попытается политизировать вопрос погибших, но Запад уже разобрался в ситуации — эксперт - 12.06.2025 Украина.ру
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Украина попытается политизировать вопрос погибших, но Запад уже разобрался в ситуации — эксперт
Украина попытается политизировать вопрос погибших, но Запад уже разобрался в ситуации — эксперт - 12.06.2025 Украина.ру
Украина попытается политизировать вопрос погибших, но Запад уже разобрался в ситуации — эксперт
Попытки Украины использовать тему идентификации тел погибших в информационной войне против России вряд ли будут успешными, учитывая изменившееся отношение Запада к Киеву
2025-06-12T04:00
2025-06-12T04:00
новости
украина
россия
киев
владимир мединский
вооруженные силы украины
всу
потери всу
обмен
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Михайлов подчеркнул, что процесс передачи тел погибших является взаимным и должен рассматриваться вне политического контекста. Он обратил внимание на разное отношение к погибшим солдатам в России и на Украине, отметив необходимость человеческого, а не политизированного подхода к этому вопросу."Важно отделять достойное отношение к погибшим от возможных политических манипуляций", — резюмировал генерал, добавив, что этот процесс неизбежно повлияет на украинское общество и его доверие к власти.В субботу, 7 июня, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в соответствии с договоренностями приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет. К месту, где должен был проходить обмен, были доставлены 1212 тел, однако Киев неожиданно изменил график их приема, перенеся на неопределенный срок, а группа переговорщиков вообще не прибыла на место.Позже Мединский заявил, что именно в тот день, в Троицкую родительскую субботу, Украине было бы правильно принять своих павших солдат, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански."День, когда православные молятся за всех умерших, не деля на своих и чужих", — подчеркнул он. Подробнее о реакции России на подобные выходки со стороны Украины — в публикации Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами.Полный текст интервью Александра Михайлова: Киев не забирал тела солдат ВСУ по трем причинам, и дело не только в его цинизме читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250611/1063844197.html
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новости, украина, россия, киев, владимир мединский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, обмен
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, обмен

Украина попытается политизировать вопрос погибших, но Запад уже разобрался в ситуации — эксперт

04:00 12.06.2025
 
© Пресс-служба Владимира Мединского / Перейти в фотобанкРоссия и Украина начали обмен телами погибших солдат
Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
© Пресс-служба Владимира Мединского
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Попытки Украины использовать тему идентификации тел погибших в информационной войне против России вряд ли будут успешными, учитывая изменившееся отношение Запада к Киеву
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
"Мы прекрасно понимаем, что даже Западу уже все ясно с Украиной", — заявил эксперт, комментируя возможные попытки Киева переложить ответственность на Россию.
Михайлов подчеркнул, что процесс передачи тел погибших является взаимным и должен рассматриваться вне политического контекста. Он обратил внимание на разное отношение к погибшим солдатам в России и на Украине, отметив необходимость человеческого, а не политизированного подхода к этому вопросу.
"Важно отделять достойное отношение к погибшим от возможных политических манипуляций", — резюмировал генерал, добавив, что этот процесс неизбежно повлияет на украинское общество и его доверие к власти.
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Вчера, 14:32
Обмен прошел по формуле 1212 на 27, на очереди решение судьбы тяжелораненыхВоенный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц сообщил, что в обмен на 1212 тел боевиков ВСУ украинская сторона передала Москве 27 тел погибших бойцов ВС РФ
В субботу, 7 июня, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в соответствии с договоренностями приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет. К месту, где должен был проходить обмен, были доставлены 1212 тел, однако Киев неожиданно изменил график их приема, перенеся на неопределенный срок, а группа переговорщиков вообще не прибыла на место.
Позже Мединский заявил, что именно в тот день, в Троицкую родительскую субботу, Украине было бы правильно принять своих павших солдат, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански.
"День, когда православные молятся за всех умерших, не деля на своих и чужих", — подчеркнул он. Подробнее о реакции России на подобные выходки со стороны Украины — в публикации Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами.
Полный текст интервью Александра Михайлова: Киев не забирал тела солдат ВСУ по трем причинам, и дело не только в его цинизме читайте на сайте Украина.ру.
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