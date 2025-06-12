https://ukraina.ru/20250612/ukraina-popytaetsya-politizirovat-vopros-pogibshikh-no-zapad-uzhe-razobralsya-v-situatsii--ekspert-1063850425.html

Украина попытается политизировать вопрос погибших, но Запад уже разобрался в ситуации — эксперт

Украина попытается политизировать вопрос погибших, но Запад уже разобрался в ситуации — эксперт - 12.06.2025 Украина.ру

Украина попытается политизировать вопрос погибших, но Запад уже разобрался в ситуации — эксперт

Попытки Украины использовать тему идентификации тел погибших в информационной войне против России вряд ли будут успешными, учитывая изменившееся отношение Запада к Киеву

2025-06-12T04:00

2025-06-12T04:00

2025-06-12T04:00

новости

украина

россия

киев

владимир мединский

вооруженные силы украины

всу

потери всу

обмен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0b/1063845910_0:264:1064:863_1920x0_80_0_0_f35b0b889b361b3c84c9fb60be9fab11.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Михайлов подчеркнул, что процесс передачи тел погибших является взаимным и должен рассматриваться вне политического контекста. Он обратил внимание на разное отношение к погибшим солдатам в России и на Украине, отметив необходимость человеческого, а не политизированного подхода к этому вопросу."Важно отделять достойное отношение к погибшим от возможных политических манипуляций", — резюмировал генерал, добавив, что этот процесс неизбежно повлияет на украинское общество и его доверие к власти.В субботу, 7 июня, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в соответствии с договоренностями приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет. К месту, где должен был проходить обмен, были доставлены 1212 тел, однако Киев неожиданно изменил график их приема, перенеся на неопределенный срок, а группа переговорщиков вообще не прибыла на место.Позже Мединский заявил, что именно в тот день, в Троицкую родительскую субботу, Украине было бы правильно принять своих павших солдат, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански."День, когда православные молятся за всех умерших, не деля на своих и чужих", — подчеркнул он. Подробнее о реакции России на подобные выходки со стороны Украины — в публикации Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами.Полный текст интервью Александра Михайлова: Киев не забирал тела солдат ВСУ по трем причинам, и дело не только в его цинизме читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250611/1063844197.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, владимир мединский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, обмен