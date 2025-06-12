Украина попытается политизировать вопрос погибших, но Запад уже разобрался в ситуации — эксперт
© Пресс-служба Владимира Мединского / Перейти в фотобанкРоссия и Украина начали обмен телами погибших солдат
© Пресс-служба Владимира Мединского
Попытки Украины использовать тему идентификации тел погибших в информационной войне против России вряд ли будут успешными, учитывая изменившееся отношение Запада к Киеву
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
"Мы прекрасно понимаем, что даже Западу уже все ясно с Украиной", — заявил эксперт, комментируя возможные попытки Киева переложить ответственность на Россию.
"Важно отделять достойное отношение к погибшим от возможных политических манипуляций", — резюмировал генерал, добавив, что этот процесс неизбежно повлияет на украинское общество и его доверие к власти.
В субботу, 7 июня, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в соответствии с договоренностями приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет. К месту, где должен был проходить обмен, были доставлены 1212 тел, однако Киев неожиданно изменил график их приема, перенеся на неопределенный срок, а группа переговорщиков вообще не прибыла на место.
Позже Мединский заявил, что именно в тот день, в Троицкую родительскую субботу, Украине было бы правильно принять своих павших солдат, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански.
"День, когда православные молятся за всех умерших, не деля на своих и чужих", — подчеркнул он. Подробнее о реакции России на подобные выходки со стороны Украины — в публикации Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами.
Полный текст интервью Александра Михайлова: Киев не забирал тела солдат ВСУ по трем причинам, и дело не только в его цинизме читайте на сайте Украина.ру.
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