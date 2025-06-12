"Сами поверили в свою ложь": Шкурлатов о том, как Запад застрял в украинской ловушке - 12.06.2025 Украина.ру
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"Сами поверили в свою ложь": Шкурлатов о том, как Запад застрял в украинской ловушке
"Сами поверили в свою ложь": Шкурлатов о том, как Запад застрял в украинской ловушке - 12.06.2025 Украина.ру
"Сами поверили в свою ложь": Шкурлатов о том, как Запад застрял в украинской ловушке
Заявления генсека НАТО Марка Рютте о рисках прекращения огня на Украине свидетельствуют о стремлении альянса максимально продлить конфликт. Такую оценку в интервью изданию Украина.ру дал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
2025-06-12T04:30
2025-06-12T04:30
новости
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Ранее Рютте заявил, что остановка огня на Украине несет риски для НАТО, потому что это позволит России увеличить количество оружия и возможно напасть на альянс.Эксперт охарактеризовал нового генсека НАТО как "политического флюгера", чья позиция сильно зависит от настроений в Вашингтоне.По словам военного эксперта, западные страны оказались в ловушке собственной пропаганды. Изначально тезис о "русской угрозе" использовался для оправдания экономических трудностей. Затем — для объяснения военных расходов и помощи Украине. А сейчас западные элиты сами поверили в созданный ими образ."Они искренне увязли в этом как в болоте, когда посчитали, что это их война. И теперь не знают, как оттуда вылезти", — констатировал подполковник.Шкурлатов прогнозирует, что поддержка Украины будет продолжаться по схеме "войны до последнего украинца", но как только потребуются жертвы среди граждан самих западных стран, конфликт быстро завершится."Как только дойдет до последнего немца, я думаю, война быстро прекратится, потому что в Германии и дальше на Западе никто умирать за Украину точно не будет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250609/neodnoznachnye-raschety-antirampistov-evropa-tyanet-trampa-na-voynu-pokornostyu-i-strakhom-zelenskogo-1063789836.html
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Новости, Украина, Запад, Россия, Рютте, НАТО

"Сами поверили в свою ложь": Шкурлатов о том, как Запад застрял в украинской ловушке

04:30 12.06.2025
 
© скриншотДональд Трамп в Белом доме 20 марта 2025 года
Дональд Трамп в Белом доме 20 марта 2025 года
© скриншот
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Заявления генсека НАТО Марка Рютте о рисках прекращения огня на Украине свидетельствуют о стремлении альянса максимально продлить конфликт. Такую оценку в интервью изданию Украина.ру дал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
Ранее Рютте заявил, что остановка огня на Украине несет риски для НАТО, потому что это позволит России увеличить количество оружия и возможно напасть на альянс.
Эксперт охарактеризовал нового генсека НАТО как "политического флюгера", чья позиция сильно зависит от настроений в Вашингтоне.
"Этот человек зарекомендовал себя достаточно гибким в негативном смысле. Он как флюгер — вертится то в одну, то в другую сторону", — отметил Шкурлатов.
По словам военного эксперта, западные страны оказались в ловушке собственной пропаганды. Изначально тезис о "русской угрозе" использовался для оправдания экономических трудностей. Затем — для объяснения военных расходов и помощи Украине. А сейчас западные элиты сами поверили в созданный ими образ.
"Они искренне увязли в этом как в болоте, когда посчитали, что это их война. И теперь не знают, как оттуда вылезти", — констатировал подполковник.
Шкурлатов прогнозирует, что поддержка Украины будет продолжаться по схеме "войны до последнего украинца", но как только потребуются жертвы среди граждан самих западных стран, конфликт быстро завершится.
"Как только дойдет до последнего немца, я думаю, война быстро прекратится, потому что в Германии и дальше на Западе никто умирать за Украину точно не будет", — резюмировал собеседник издания.
9 июня, 17:22
Неоднозначные расчеты антирампистов. Европа тянет Трампа на войну покорностью и страхом ЗеленскогоНедавнее бешенство просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского, которое стало реакцией на разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина и толкнуло его на поток брани оскорблений в адрес двух лидеров, вполне объяснимо.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум читайте на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
04:45На грани ядерного ответа: эксперт о том, почему Россия сдержала удар
04:30"Сами поверили в свою ложь": Шкурлатов о том, как Запад застрял в украинской ловушке
04:15Переговоры продолжатся: Иванов объяснил, почему стороны вернутся за стол
04:00Украина попытается политизировать вопрос погибших, но Запад уже разобрался в ситуации — эксперт
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