https://ukraina.ru/20250612/na-podstupakh-k-zaporozhyu-shkurlatov-o-znachenii-proryva-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1063849407.html

На подступах к Запорожью: Шкурлатов о значении прорыва в Днепропетровской области

На подступах к Запорожью: Шкурлатов о значении прорыва в Днепропетровской области - 12.06.2025 Украина.ру

На подступах к Запорожью: Шкурлатов о значении прорыва в Днепропетровской области

Российские войска продвигаются в Днепропетровской области, поскольку это направление открывает стратегические возможности для дальнейших операций. Украинские укрепления в регионе оказались слабыми из-за коррупции и спешки при строительстве

2025-06-12T03:30

2025-06-12T03:30

2025-06-12T03:30

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днепропетровская область

запорожье

украина

вс рф

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов.Он отметил, что противник не ожидал боевых действий на этом направлении и возводил укрепления в спешке, что сопровождалось массовыми хищениями средств. По словам эксперта, продвижение через Днепропетровскую область создает угрозу для ключевого военно-промышленного центра Украины — Днепропетровска, а также упрощает подходы к Запорожью.Кроме того, отметил собеседник издания, этот маневр позволяет избежать лобового штурма хорошо укрепленного Славянско-Краматорского района. Подполковник также напомнил о заявлениях российского руководства о возможном расширении списка регионов, если Киев продолжит отказываться от переговоров.“Вспомните, что заявили руководители нашего государства, высшее командование Вооруженных сил Украине: не хотите говорить о четырех регионах сейчас, через какое-то время их будет больше. Возможно, в недалеком будущем в этот список войдет и Днепропетровская область. Хотя, повторюсь, пока это отдаленная перспектива”, — заключил Шкурлатов.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250611/1063832390.html

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новости, днепропетровская область, запорожье, украина, вс рф