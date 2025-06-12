На подступах к Запорожью: Шкурлатов о значении прорыва в Днепропетровской области - 12.06.2025 Украина.ру
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На подступах к Запорожью: Шкурлатов о значении прорыва в Днепропетровской области
На подступах к Запорожью: Шкурлатов о значении прорыва в Днепропетровской области - 12.06.2025 Украина.ру
На подступах к Запорожью: Шкурлатов о значении прорыва в Днепропетровской области
Российские войска продвигаются в Днепропетровской области, поскольку это направление открывает стратегические возможности для дальнейших операций. Украинские укрепления в регионе оказались слабыми из-за коррупции и спешки при строительстве
2025-06-12T03:30
2025-06-12T03:30
новости
днепропетровская область
запорожье
украина
вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов.Он отметил, что противник не ожидал боевых действий на этом направлении и возводил укрепления в спешке, что сопровождалось массовыми хищениями средств. По словам эксперта, продвижение через Днепропетровскую область создает угрозу для ключевого военно-промышленного центра Украины — Днепропетровска, а также упрощает подходы к Запорожью.Кроме того, отметил собеседник издания, этот маневр позволяет избежать лобового штурма хорошо укрепленного Славянско-Краматорского района. Подполковник также напомнил о заявлениях российского руководства о возможном расширении списка регионов, если Киев продолжит отказываться от переговоров.“Вспомните, что заявили руководители нашего государства, высшее командование Вооруженных сил Украине: не хотите говорить о четырех регионах сейчас, через какое-то время их будет больше. Возможно, в недалеком будущем в этот список войдет и Днепропетровская область. Хотя, повторюсь, пока это отдаленная перспектива”, — заключил Шкурлатов.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250611/1063832390.html
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новости, днепропетровская область, запорожье, украина, вс рф
Новости, Днепропетровская область, Запорожье, Украина, ВС РФ

На подступах к Запорожью: Шкурлатов о значении прорыва в Днепропетровской области

03:30 12.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские войска продвигаются в Днепропетровской области, поскольку это направление открывает стратегические возможности для дальнейших операций. Украинские укрепления в регионе оказались слабыми из-за коррупции и спешки при строительстве
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов.
Он отметил, что противник не ожидал боевых действий на этом направлении и возводил укрепления в спешке, что сопровождалось массовыми хищениями средств. По словам эксперта, продвижение через Днепропетровскую область создает угрозу для ключевого военно-промышленного центра УкраиныДнепропетровска, а также упрощает подходы к Запорожью.
“Но это отдаленная перспектива. Днепропетровск — крупный город, и до него сложно и долго идти, если такие задачи будут поставлены. Хотя есть Запорожье, центр российского региона, и вот к нему через Днепропетровскую область можно подойти намного проще”, — пояснил Шкурлатов.
Кроме того, отметил собеседник издания, этот маневр позволяет избежать лобового штурма хорошо укрепленного Славянско-Краматорского района. Подполковник также напомнил о заявлениях российского руководства о возможном расширении списка регионов, если Киев продолжит отказываться от переговоров.
“Вспомните, что заявили руководители нашего государства, высшее командование Вооруженных сил Украине: не хотите говорить о четырех регионах сейчас, через какое-то время их будет больше. Возможно, в недалеком будущем в этот список войдет и Днепропетровская область. Хотя, повторюсь, пока это отдаленная перспектива”, — заключил Шкурлатов.
- РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Вчера, 09:32
Кто виноват? На Украине задумались о ее исчезновении Украинский Телеграм-канал "Легитимный" задался вопросом, действительно ли средства ПВО "защищают" жителей Украины. Эта публикация появилась в Сети 11 июня
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум читайте на сайте Украина.ру.
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