На подступах к Запорожью: Шкурлатов о значении прорыва в Днепропетровской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Российские войска продвигаются в Днепропетровской области, поскольку это направление открывает стратегические возможности для дальнейших операций. Украинские укрепления в регионе оказались слабыми из-за коррупции и спешки при строительстве
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов.
Он отметил, что противник не ожидал боевых действий на этом направлении и возводил укрепления в спешке, что сопровождалось массовыми хищениями средств. По словам эксперта, продвижение через Днепропетровскую область создает угрозу для ключевого военно-промышленного центра Украины — Днепропетровска, а также упрощает подходы к Запорожью.
“Но это отдаленная перспектива. Днепропетровск — крупный город, и до него сложно и долго идти, если такие задачи будут поставлены. Хотя есть Запорожье, центр российского региона, и вот к нему через Днепропетровскую область можно подойти намного проще”, — пояснил Шкурлатов.
Кроме того, отметил собеседник издания, этот маневр позволяет избежать лобового штурма хорошо укрепленного Славянско-Краматорского района. Подполковник также напомнил о заявлениях российского руководства о возможном расширении списка регионов, если Киев продолжит отказываться от переговоров.
“Вспомните, что заявили руководители нашего государства, высшее командование Вооруженных сил Украине: не хотите говорить о четырех регионах сейчас, через какое-то время их будет больше. Возможно, в недалеком будущем в этот список войдет и Днепропетровская область. Хотя, повторюсь, пока это отдаленная перспектива”, — заключил Шкурлатов.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум читайте на сайте Украина.ру.
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