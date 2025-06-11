https://ukraina.ru/20250611/voennyy-ekspert-mikhail-onufrienko-gruppirovka-rossiyskikh-voysk-pererezhet-snabzhenie-vsu-v-pokrovske-1063853153.html

Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Группировка российских войск перережет снабжение ВСУ в Покровске

Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Группировка российских войск перережет снабжение ВСУ в Покровске - 11.06.2025 Украина.ру

Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Группировка российских войск перережет снабжение ВСУ в Покровске

Что происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2025-06-11T18:32

2025-06-11T18:32

2025-06-11T18:32

сво

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Основное значение выхода на границы Днепропетровской области, не считая медийно-политических причин, это создание прочного тыла и укрепление левого фланга нашей группировки, которая занимается охватом покровско-мирноградской агломерации с запада.Сейчас бои идут в Удачном и Котлино. Идут они уже не первый месяц. Выход в Днепропетровскую область произошел в районе Орехово. Севернее сейчас идут бои за Муравку, заканчивается освобождение Новониколаевки тоже на границе с Днепропетровской областью и Новосергеевки, которая расположена в километре восточнее.Освобождение этих населенных пунктов позволит нам создать мощный тыл группировки, которая от Удачного и Котлино будет наступать на север к трассе М-30, по которой идет снабжение вояк хунты, засевших в Покровске и Мирнограде.На все направления у ВСУ резервов не хватает. Благодаря широкому фронту наступления нашей армии, они вынуждены их раздергивать. Поэтому все разговоры, которые шли еще весной о том, что готовится крупное контрнаступление ВСУ, в том числе где-то на Сумском направлении, может быть в Брянской области, тихо сошли на нет и их предпочли просто забыть.

https://ukraina.ru/20250610/polkovnik-gennadiy-alkhin-severyane-prolamyvayut-betonnyy-les-pod-kharkovom-a-vsu-brosayut-v-boy-1063815445.html

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2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

сво