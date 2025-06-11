Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Группировка российских войск перережет снабжение ВСУ в Покровске - 11.06.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Группировка российских войск перережет снабжение ВСУ в Покровске
Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Группировка российских войск перережет снабжение ВСУ в Покровске - 11.06.2025 Украина.ру
Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Группировка российских войск перережет снабжение ВСУ в Покровске
Что происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2025-06-11T18:32
2025-06-11T18:32
сво
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Основное значение выхода на границы Днепропетровской области, не считая медийно-политических причин, это создание прочного тыла и укрепление левого фланга нашей группировки, которая занимается охватом покровско-мирноградской агломерации с запада.Сейчас бои идут в Удачном и Котлино. Идут они уже не первый месяц. Выход в Днепропетровскую область произошел в районе Орехово. Севернее сейчас идут бои за Муравку, заканчивается освобождение Новониколаевки тоже на границе с Днепропетровской областью и Новосергеевки, которая расположена в километре восточнее.Освобождение этих населенных пунктов позволит нам создать мощный тыл группировки, которая от Удачного и Котлино будет наступать на север к трассе М-30, по которой идет снабжение вояк хунты, засевших в Покровске и Мирнограде.На все направления у ВСУ резервов не хватает. Благодаря широкому фронту наступления нашей армии, они вынуждены их раздергивать. Поэтому все разговоры, которые шли еще весной о том, что готовится крупное контрнаступление ВСУ, в том числе где-то на Сумском направлении, может быть в Брянской области, тихо сошли на нет и их предпочли просто забыть.
https://ukraina.ru/20250610/polkovnik-gennadiy-alkhin-severyane-prolamyvayut-betonnyy-les-pod-kharkovom-a-vsu-brosayut-v-boy-1063815445.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво
СВО

Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Группировка российских войск перережет снабжение ВСУ в Покровске

18:32 11.06.2025
 
© Украина.ру / serafima091999Михаил Онуфриенко. СВО
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Украина.ру / serafima091999
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Основное значение выхода на границы Днепропетровской области, не считая медийно-политических причин, это создание прочного тыла и укрепление левого фланга нашей группировки, которая занимается охватом покровско-мирноградской агломерации с запада.
Сейчас бои идут в Удачном и Котлино. Идут они уже не первый месяц. Выход в Днепропетровскую область произошел в районе Орехово. Севернее сейчас идут бои за Муравку, заканчивается освобождение Новониколаевки тоже на границе с Днепропетровской областью и Новосергеевки, которая расположена в километре восточнее.
Освобождение этих населенных пунктов позволит нам создать мощный тыл группировки, которая от Удачного и Котлино будет наступать на север к трассе М-30, по которой идет снабжение вояк хунты, засевших в Покровске и Мирнограде.
На все направления у ВСУ резервов не хватает. Благодаря широкому фронту наступления нашей армии, они вынуждены их раздергивать. Поэтому все разговоры, которые шли еще весной о том, что готовится крупное контрнаступление ВСУ, в том числе где-то на Сумском направлении, может быть в Брянской области, тихо сошли на нет и их предпочли просто забыть.
СВО
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Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Вчера, 17:26
Полковник Геннадий Алёхин: "Северяне" проламывают бетонный лес под Харьковом, а ВСУ бросают в бой спецназЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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