https://ukraina.ru/20250611/proekt-anti-rossiya-v-deystvii-istorik-o-tom-pochemu-kiev-ne-ostanovitsya-dazhe-pered-krakhom-strany-1063827078.html

Проект "Анти-Россия" в действии: историк о том, почему Киев не остановится даже перед крахом страны

Проект "Анти-Россия" в действии: историк о том, почему Киев не остановится даже перед крахом страны - 11.06.2025 Украина.ру

Проект "Анти-Россия" в действии: историк о том, почему Киев не остановится даже перед крахом страны

Киевский режим сознательно саботирует мирные переговоры и готов продолжать войну, пока Запад финансирует конфликт. Даже если от Украины останется лишь несколько западных областей, власти будут воевать дальше. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, историк Руслан Калинчук

2025-06-11T03:15

2025-06-11T03:15

2025-06-11T03:15

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По его словам, отказ Украины забирать тела погибших военных — лишь часть стратегии по срыву любых договоренностей. "Вопрос был только в том — когда Украина решит сказать всем “до свидания, мы воюем дальше", — отметил эксперт.Калинчук подчеркнул, что война закончится лишь тогда, когда стороны достигнут своих целей. Он также раскритиковал позицию Владимира Зеленского.Особое внимание эксперт уделил недавним атакам ВСУ на российские аэродромы. Он отметил, что в этой истории прослеживается британский след."Раз они бьют по нашим компонентам ядерной триады, значит, Британия хочет лишить нас паритета с Западом. А как только это произойдёт, они могут ударить по нам ядерным оружием — если будут понимать, что Россия не сможет нанести ответный удар", — предупредил Калинчук.Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, отвечая на вопрос о возможной роли британских спецслужб, подчеркнул их зависимость от американских технологий."У них нет спутниковой разведки. Все данные получаются только с американских спутников. И британцы ничего не делают сами, они всегда запрашивают прямой контакт с Вашингтоном", — заметил Брутер.Об этом — в интервью Владимира Брутера: Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины.Между тем военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру высказал противоположное мнение.По его словам, “последние атаки на российские аэродромы представляют собой сложные многоэтапные операции, которые не под силу украинским силам самостоятельно”. Эксперт убежден, что за этими атаками стоят западные спецслужбы.Подробнее об этом — в интервью Алексея Леонкова: Пока в Киеве хвастаются победой над старыми Ту-95, ВСУ теряют контроль над линией фронта.Ранее сообщалось, что в результате украинской атаки была повреждена российская авиатехника, находившаяся на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. Пострадавших в результате действий Киева нет, некоторые из диверсантов уже задержаны, отчитались в Минобороны 1 июня.Полный текст интервью До свидания, мы воюем дальше. Руслан Калинчук о том, зачем Киев сорвал обмен пленными и телами бойцов ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250602/peregovory-pod-udarom-bespilotnikov-mirovye-smi-o-diversiyakh-vsu-na-territorii-rossii-1063578208.html

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новости, украина, киев, запад, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, россия