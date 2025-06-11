Онуфриенко: Удары по инфраструктуре Украины — не ответ, а часть плана
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины нельзя рассматривать как прямой ответ на атаки по стратегической авиации России. Это часть общей плановой операции, а не реакция на действия противника. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
По его словам, такие удары наносились еженощно, и даже увеличение интенсивности не обязательно означает ответный шаг.
"Такие же удары мы наносили еженощно. Может быть, увеличение интенсивности можно интерпретировать как ответный удар. Но ответный удар — это не то, что предпринимают разумные военачальники. В масштабных войнах идет плановая работа, уничтожаются выявленные цели", — отметил собеседник издания.
Эксперт подчеркнул, что реагирование на каждый ход противника может отвлекать силы и ресурсы от главной задачи.
"Отвечать чем-то на что-то бессмысленно, если это не соответствует планам командования, которые реализуются в настоящий момент. А отвлечение сил, внимания на какие-то другие второстепенные участки ради создания медийного эффекта — в этом преуспевает как раз наш противник", — заявил Онуфриенко.
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Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Выход ВС России в Днепропетровскую область обеспечит с фланга наступление на Покровск читайте на сайте Украина.ру.
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