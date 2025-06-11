https://ukraina.ru/20250611/onufrienko-udary-po-infrastrukture-ukrainy--ne-otvet-a-chast-plana-1063827407.html

Онуфриенко: Удары по инфраструктуре Украины — не ответ, а часть плана

Онуфриенко: Удары по инфраструктуре Украины — не ответ, а часть плана - 11.06.2025 Украина.ру

Онуфриенко: Удары по инфраструктуре Украины — не ответ, а часть плана

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины нельзя рассматривать как прямой ответ на атаки по стратегической авиации России. Это часть общей плановой операции, а не реакция на действия противника. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-06-11T03:30

2025-06-11T03:30

2025-06-11T03:30

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По его словам, такие удары наносились еженощно, и даже увеличение интенсивности не обязательно означает ответный шаг.Эксперт подчеркнул, что реагирование на каждый ход противника может отвлекать силы и ресурсы от главной задачи."Отвечать чем-то на что-то бессмысленно, если это не соответствует планам командования, которые реализуются в настоящий момент. А отвлечение сил, внимания на какие-то другие второстепенные участки ради создания медийного эффекта — в этом преуспевает как раз наш противник", — заявил Онуфриенко.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Выход ВС России в Днепропетровскую область обеспечит с фланга наступление на Покровск читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250610/rossiya-ne-ostavlyaet-ataki-bez-otveta-perekhvat-bpla-i-tochechnye-udary-po-obektam-ukrainy-1063805583.html

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новости, украина, россия, харьков, удары, ракетные удары по украине, вс рф