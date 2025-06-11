Онуфриенко: Удары по инфраструктуре Украины — не ответ, а часть плана - 11.06.2025 Украина.ру
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Онуфриенко: Удары по инфраструктуре Украины — не ответ, а часть плана
Онуфриенко: Удары по инфраструктуре Украины — не ответ, а часть плана - 11.06.2025 Украина.ру
Онуфриенко: Удары по инфраструктуре Украины — не ответ, а часть плана
Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины нельзя рассматривать как прямой ответ на атаки по стратегической авиации России. Это часть общей плановой операции, а не реакция на действия противника. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-06-11T03:30
2025-06-11T03:30
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По его словам, такие удары наносились еженощно, и даже увеличение интенсивности не обязательно означает ответный шаг.Эксперт подчеркнул, что реагирование на каждый ход противника может отвлекать силы и ресурсы от главной задачи."Отвечать чем-то на что-то бессмысленно, если это не соответствует планам командования, которые реализуются в настоящий момент. А отвлечение сил, внимания на какие-то другие второстепенные участки ради создания медийного эффекта — в этом преуспевает как раз наш противник", — заявил Онуфриенко.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Выход ВС России в Днепропетровскую область обеспечит с фланга наступление на Покровск читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250610/rossiya-ne-ostavlyaet-ataki-bez-otveta-perekhvat-bpla-i-tochechnye-udary-po-obektam-ukrainy-1063805583.html
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новости, украина, россия, харьков, удары, ракетные удары по украине, вс рф
Новости, Украина, Россия, Харьков, удары, ракетные удары по Украине, ВС РФ

Онуфриенко: Удары по инфраструктуре Украины — не ответ, а часть плана

03:30 11.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины нельзя рассматривать как прямой ответ на атаки по стратегической авиации России. Это часть общей плановой операции, а не реакция на действия противника. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
По его словам, такие удары наносились еженощно, и даже увеличение интенсивности не обязательно означает ответный шаг.
"Такие же удары мы наносили еженощно. Может быть, увеличение интенсивности можно интерпретировать как ответный удар. Но ответный удар — это не то, что предпринимают разумные военачальники. В масштабных войнах идет плановая работа, уничтожаются выявленные цели", — отметил собеседник издания.
Эксперт подчеркнул, что реагирование на каждый ход противника может отвлекать силы и ресурсы от главной задачи.
"Отвечать чем-то на что-то бессмысленно, если это не соответствует планам командования, которые реализуются в настоящий момент. А отвлечение сил, внимания на какие-то другие второстепенные участки ради создания медийного эффекта — в этом преуспевает как раз наш противник", — заявил Онуфриенко.
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Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Выход ВС России в Днепропетровскую область обеспечит с фланга наступление на Покровск читайте на сайте Украина.ру.
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