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День России и распад СССР – что празднуем?

День России и распад СССР – что празднуем? - 11.06.2025 Украина.ру

День России и распад СССР – что празднуем?

В общем случае днём независимости в постсоветских государствах назначался день провозглашения независимости в 1991 году. Есть, конечно, исключения – в Грузии празднуют день создания Грузинской демократической республики в 1918 году, в Белоруссии – день освобождения от фашистских захватчиков… А в России – день принятия Декларации о суверенитете

2025-06-11T16:22

2025-06-11T16:22

2025-06-11T16:22

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Логика в этом есть – Россия из состава СССР формально не выходила. Впрочем, она в этом не одинока – ни одна из постсоветских республик не воспользовалась предусмотренной законодательством процедурой (соответствующий закон был принят 3 апреля 1990 года). Так что республики не выходили из состава СССР. Они отделялись от России.При всей алогичности происходивших тогда событий определённая рациональность всё же присутствовала – все отдавали себе отчёт в том, что СССР – никакой не "союз республик", а историческая форма российского государства.Впрочем, мы забежали вперёд и нам надо вернуться назад – к тому моменту, когда фантазии относительно "союза республик" ещё были. Эти события получили в СМИ название "парада суверенитетов" и имели двойное значение.Первой республикой, провозгласившей свой суверенитет (юридическим смыслом декларации было провозглашение приоритета республиканского законодательства по отношению к союзному), стала 16 ноября 1988 года Эстония. Затем такие же декларации приняли Литва, Латвия, Азербайджан, Грузия…Для всех этих республик декларация о суверенитете была первым шагом на пути к приобретению полной независимости – на первом этапе признаём своё законодательство выше союзного, а потом в соответствии с этим законодательством выходим из состава СССР. Юридический смысл был в том, что тогда процедуры выхода из СССР ещё не было – только декларация в союзной Конституции (после принятия соответствующего закона суверенитет провозгласила только Грузия – скорее просто по инерции).А вот остальные республики (последней стала Киргизия – аж 15 декабря 1990 года) из СССР выходить не собирались, однако местные элиты планировали переучреждение Союза с учётом своих интересов. Декларации о суверенитете создавали основу для переговоров с союзным центром, закладывая таким образом формат нового союза.И вот тут в первых рядах была Россия, которая приняла Декларацию о суверенитете вслед за теми республиками, которые намерений выйти из состава СССР не скрывали. Она оказалась шестой в списке провозгласивших суверенитет республик, в то время как Украина оказалась только десятой.Поразительным образом принятие одного и того же по сути документа в случае с Эстонией означало шаг к развалу СССР, а в случае с РСФСР – декларацию о намерении сохранить СССР. Впоследствии эта декларация была подтверждена в ходе Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года, но реализована она не была.Объективно говоря, провозглашение суверенитета Россией прочность СССР очень сильно подорвало. Прежде всего потому, что дало сигнал остальным республикам – так можно. А во вторую очередь именно потому, что Россия была основой СССР – без неё Союза не было.В основном же этот акт был элементом личной вендетты – Борис Ельцин, избранный 29 мая председателем Верховного Совета РСФСР, воевал с Михаилом Горбачёвым, который изгнал его из руководства СССР и даже попытался не пустить в состав Верховного Совета СССР (кстати, не пустил, Ельцин попал туда благодаря тому, что ему уступил место Алексей Казанник).Однако именно это и доказывает отсутствие "злого умысла" – Ельцина интересовало смещение Горбачёва, а не развал Союза как такового. Разумеется, пользовался он имеющимися рычагами безответственно, но, с другой стороны, у него и рычагов было не так много...Декларация о суверенитете России, конечно, наносила ущерб целостности СССР, но ситуация была по меньшей мере амбивалентной – вред от этого решения компенсировался пользой.Самое же главное – несмотря на всю формальность декларации она поднимала вопрос об интересах России, которые в рамках Союза растворялись в общесоюзных…Сам по себе "парад суверенитетов" страну не разрушал, но тут сыграл свою роль целый комплекс политических факторов.Россия была ядром Союза, но система власти опиралась на партийную вертикаль КПСС. Советская система в той форме, в которой она была задумала Лениным, совершенно нефункциональна. Советская система в сталинском исполнении более напоминала обычную парламентскую демократию, но на примере современной Великобритании мы знаем, что её функциональность тоже, мягко говоря, ограничена – политика страны всё равно определяется элитами, а не т.н. "избирателями".Вот именно по основе советско-партийной системы и были нанесены два последовательных удара.Первый удар состоял в том, что 14 марта 1990 года в Конституцию СССР были внесены изменения, отменявшие 6-ю статью: "руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы (…) является Коммунистическая партия Советского Союза…"Что характерно, инициаторы этой операции ничего плохого в виду не имели.Андрей Дмитриевич Сахаров, от имени которого велась борьба с 6-й статьёй, полагал, что эта норма мешает развитию многопартийности и был, в общем-то, прав. Сама же по себе необходимость многопартийности особых дискуссий вроде бы не вызывает – даже после Октябрьской революции многопартийность сохранялась – вплоть до левоэсеровского мятежа в июле 1918 года.Михаил Сергеевич Горбачёв, поддержавший эту инициативу на пленуме ЦК КПСС, понимая, что таким образом подрывается система управления страной, предложил компенсировать отмену 6-й статьи введением поста президента СССР, что и было сделано.Другое дело, что помимо введения поста президента надо было построить вертикаль власти, на которую он был опирался. А тут у Горбачёва шансов не было – ведь президентская вертикаль должна была встраиваться в обновлённый союз, которого ещё не было, а то, что было заложено декларациями о суверенитете союзных республик существование вертикали союзного президента исключало.Кстати, и Сахаров, и Горбачёв отлично помнили, что до 1977 года СССР как-то обходился без закреплённой в Конституции руководящей и направляющей роли КПСС, потому риски для существования Союза не учитывали…Второй удар – 19 июня 1990 года была учреждена Коммунистическая партия РСФСР.До того действовало решение XIV съезда, на котором Российская коммунистическая партия (большевиков) стала Всесоюзной коммунистической партией (большевиков), в которой российской партийной организации не было. Возобладала точка зрения И.В. Сталина, который считал её сохранение "величайшей опасностью, ибо могло бы привести к федералистскому раздроблению партии. (…) Фактически означало бы существование двух центральных руководящих органов, потому что удельный вес российской части в партии союзного значения сам собою ясен".Вес, кстати, действительно был понятен – по принятой практике в "туземных" партийных комитетах обязательно был секретарь, представляющий славянские народы (русский, украинец или белорус). Забавно, что в этом отношении КПСС копировала имперскую логику, в которой существует русская нация, состоящая из великороссов, малороссов и белорусов… Результатом такой политики стало то, что РСФСР фактически лишилась централизованного лоббирования в системе власти. Отдельные города и регионы были представлены, но вес их был по определению ниже, чем у ЦК национальных компартий. Результат – огромные субсидии в пользу национальных республик при заброшенности собственно российских областей.Логика в этом была – союзный центр забрасывал деньгам национальные окраины с тем, чтобы исключить появление сепаратизма, русским же всё равно деваться некуда. Однако, если быть до конца честным, то это отнюдь не особенность советской системы – точно так же действовали цари, точно так же действуют постсоветские элиты…Но история с созданием КП РСФСР вообще была не про стратегию, а про тактику. Инициатива создания российской компартии родилась в кругах, оппозиционных к руководству КПСС. Горбачёв же, исходя из общебюрократической логики "не можешь предотвратить – возглавь", решил перехватить инициативу. В результате в 1989 году было создано Российское бюро ЦК, а в 1990 – партия.Применение новой партии тут же нашлось, причём вовсе не то, которое напрашивалось. Горбачёв сделал из неё пугало для тогдашних "демократов" – ведь во главе партии стал один из лидеров партийных консерваторов Иван Полозков. Именно на него обрушилось негодование Демплатформы в КПСС и беспартийных демократов, которым пришлось даже отчасти апеллировать к авторитету Горбачёва, который, так же как они, был сторонником перемен…То, что в результате создания КП РСФСР из-под генсека была выбита организационная база, Горбачёва не очень-то беспокоило – с 15 мая он в основном ощущал себя президентом СССР…Итак, события 1990 года целостность СССР, безусловно, подорвали. Цель такая не ставилась – просто ряд политических решений, которые сами по себе были сбалансированными, сложились в конструкцию, которая в СССР не нуждалась. В августе 1991 года оказалось, что президент СССР и генеральный секретарь ЦК КПСС – сферическая сущность в вакууме, которая ни на что не опирается и ни на что не влияет. Вопрос о подписании нового Союзного договора отпал сам по себе, поскольку главным субъектом этого договора Горбачёв видел себя любимого, но более его никто субъектом не видел, что наглядно показала авантюра ГКЧП.Однако в этой грустной в общем-то истории была и позитивная составляющая – впервые за долгое время Россия проявила свою собственную субъектность и заставила говорить о своих собственных интересах. Не об интересах "сала", "Нечерноземья" или, например, Омской области, а именно России. Это был безусловный момент восстановления исторической справедливости после того, как Россию рассматривали как ресурс. А тут появилась возможность привлечь внимание к ней самой.Так что основания для празднования 12 июня есть – как дня восстановления исторической справедливости.P.S.: И отдельно выскажу мысль, с которой многие не согласятся – если Союз не смог вынести восстановления справедливости по отношению к России, так может и Бог с ним? Нет, конечно хотелось бы и Союз сохранить, и Россию уважить, но вообще-то первичной из этих двух сущностей является именно Россия.

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https://ukraina.ru/20250311/1044240786.html

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мнения, ссср, россия, михаил горбачёв, борис ельцин, ленин, кпсс, коммунистическая партия, гкчп, украина, союз, 1990-е, декларация, суверенитет