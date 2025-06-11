https://ukraina.ru/20250611/bit-nelzya-dogovoritsya-kak-rossii-otvetit-na-terakty-ukrainy-1063844790.html

Бить нельзя договориться. Как России ответить на теракты Украины?

Бить нельзя договориться. Как России ответить на теракты Украины? - 11.06.2025 Украина.ру

Бить нельзя договориться. Как России ответить на теракты Украины?

Российские войска наносят удары по военным объектам Украины. Ранее украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за ряд терактов на территории РФ. В то же время продолжается переговорный процесс, Москва готова выполнить все взятые на себя обязательства

2025-06-11T15:45

2025-06-11T15:45

2025-06-11T15:45

эксклюзив

владимир зеленский

юрий кнутов

владимир мединский

следственный комитет

ржд

вооруженные силы украины

украина

киев

россия

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Россия отвечает на украинские теракты, совершенные в начале июня в Брянской, Воронежской и Курской областях. Ударами возмездия поражены конструкторские бюро, ремонтные базы и производственные предприятия Украины, как сообщили в Минобороны России. 10 июня российские войска били высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам в Киеве: предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности.Причем несмотря на украинские теракты, российская сторона выполняет договоренности, заключенные с украинской делегацией на переговорах в Стамбуле 2 июня. Так, накануне был совершен обмен военнопленными, российских военнослужащих вернули домой. И далее Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Подрывы мостов и операция "Паутина"31 мая в Брянской области обрушился железнодорожный мост. В этот момент по нему проходил пассажирский поезд Москва - Климово. Семь человек погибли, сотни пострадали. На следующий день в Курской области сошел с путей грузовой поезд. Пострадали сотрудники РЖД. А 5 июня в Воронежской области неизвестные подорвали ж/д-полотно перед прохождением поезда. Никто не пострадал.Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин назвал подрывы терактами. По его словам, во всех случаях подрывы были произведены с помощью блока питания украинского происхождения, что подтверждает причастность к ним украинских спецслужб. Ущерб от терактов в Курской и Брянской областях превысил 1 млрд рублей.1 июня украинские дроны атаковали пять военных аэродромов в России, на которых базировались стратегические бомбардировщики. Украинские СМИ сообщили, что операция под кодовым названием "Паутина" готовилась около полутора лет сотрудниками СБУ. На территорию России доставили беспилотники с взрывчаткой, замаскировали под хозпостройки, в какой-то момент были произведены дистанционные пуски.Ответ РоссииРоссийские войска нанесли удары по военным объектам в Луцке и Тернополе. В Ровенской области был атакован аэродром ВСУ в районе села Дубно. На аэродроме базировались самолеты тактической авиации ВСУ, по данным СМИ оттуда взлетали украинские самолеты с дальнобойными ракетами."Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам", - подчеркнули в Минобороны России.Кроме того, был нанесен удар по предприятиям ВПК Украины, цехам сборки беспилотников и складам ВСУ.В центральной части Украины удары фиксировали по объектам в Киеве, Виннице, Житомире, Белой Церкви, Чернигове и Черкассах. В Одессе и Николаеве повреждена портовая инфрастуктура. Попадания также фиксировались в Миргороде, Полтаве, Кривом Роге, Днепропетровске, Павлограде, Харькове.По подсчетам автора телеграм-канала "Рыбарь", наибольшее количество ударов воздушно-космические и ракетные войска РФ наносили 1,6 и 9 июня.Бить или договариваться?Удары по военным объектам Украины наносили ракетами "Кинжал" и "Искандер", крылатыми ракетами Х-101, морскими "Калибрами" и беспилотниками "Герань", подчеркнул в интервью "Украине.ру" военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов."Зеленский выступил с истеричным обращением к НАТО, чтобы страны альянса вмешались на стороне Украины в конфликт. При этом генштаб ВСУ утверждает, что все ракеты были сбиты. Это звучит курьезно с учетом того, что телеграм-каналы показывают пораженные украинские объекты. Это говорит о том, что руководство Украины находится в растерянности и не координирует действия между Зеленским, минобороны и Генштабом. Это серьезный симптом, на который обращают внимание даже зарубежные эксперты", - сказал Кнутов.Россия сдержанно отвечает на украинские провокации, российские власти избегают радикальных действие из-за открытого переговорного процесса, считает эксперт. По его мнению, Москва рассчитывает на нормализацию отношений между двумя странами и намерена не допустить третью мировую войну."Поэтому мы сдержанно отвечаем на провокационный удар, который был сделан Зеленским при поддержке Лондона, Берлина и Парижа. Но терпению может закончиться, и много будет зависеть от позиции США", - сказал он.Причем среди экспертов бытует мнение о том, что если Россия ответит слишком радикально, это может сорвать переговорный процесс. На это, как предполагается, и рассчитывают истинные организаторы терактов в России, которых, в отсутствии имен и фамилий, называют британскими спецслужбами.Например, Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, считает, что подрывы в Брянской и Курской областях накануне переговоров в Стамбуле не были совпадением."На фоне переговоров эти подрывы звучат как угроза: мы будем отвечать на ваши военные успехи такими актами. А во-вторых, это может быть очевидным желанием сорвать переговоры или спровоцировать Россию на резкие ответные действия, которые тоже приведут к срыву переговоров. Допустим, мы долбанем "Орешником" по бункеру Зеленского", - сказал он в интервью Украине.ру.Желание россиян ударить куда-нибудь по Украине "Орешником" в ответ упомянул глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. В интервью RT он так и сказал: после террористических атак Киева граждане России требуют ударить "Орешником" по Киеву и Львову. После этого, по его словам, было тяжело ехать на второй раунд переговоров.А украинский народ и даже представители украинских властей сами понимают, что можно было бы договориться с Россией на приемлемых условиях. Главная проблема, подчеркнул Мединский, заключается в том, что "те, кто считают себя акционерами и хозяевами Украины, просто не разрешают менеджменту Украины достигнуть договоренностей, выгодных для Украины".Председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов сомневается, что Россия пойдет на какие-то прямые удары возмездия. По его мнению, ответный, пробный удар будет асимметричным и "будет осуществлен в виде такой же филигранной, многоходовой, разведывательно-диверсионной операции". Об этом он заявил в интервью Украине.ру."Но никогда целями наших атак не станет гражданская инфраструктура. Мы работаем только по военным или смежным целям, а также по энергетике или иной по критически важной инфраструктуре Украины. А вот противник делает наоборот", - подчеркнул он.По мнению эксперта, украинское ПВО уже перегружено российскими беспилотниками. Украинские расчеты ПВО, предполагает он, сталкиваются с неравномерностью поставок западного вооружения, расходников для противоракетных комплексов. И в ближайшее месяцы, считает он, для противника хороших новостей не будет.

https://ukraina.ru/20250605/polkovnik-timur-syrtlanov-ob-otvete-rossii-na-terakty-my-budem-koshmarit-ukrainu-v-techenie-nedeli--1063668992.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, владимир зеленский, юрий кнутов, владимир мединский, следственный комитет, ржд, вооруженные силы украины, украина, киев, россия