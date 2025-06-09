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Запорожская область полностью обесточена – губернатор
Запорожская область полностью обесточена – губернатор - 09.06.2025 Украина.ру
Запорожская область полностью обесточена – губернатор
Временное отключение электроэнергии зафиксировано на всей территории Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий
2025-06-09T15:34
2025-06-09T15:34
2025-06-09T15:34
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евгений балицкий
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"Временное отключение электроэнергии на всей территории региона", - констатировал губернатор.Он отметил, что восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме."К сожалению, такая ситуация будет повторяться какое-то время, в связи с предыдущими атаками ВСУ на энергетическую систему области", - сообщил Балицкий.Губернатор попросил жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение. Балицкий заверил, что специалисты работают.Также на тему энергетики: Перезапуск ЗАЭС сейчас нецелесообразен - Гросси Накануне стало известно, что Поступает информация, что враг может целиться по Смоленской АЭС
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Запорожская область, Евгений Балицкий, ВСУ, Новые регионы, энергетика, инфраструктура, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия
Запорожская область полностью обесточена – губернатор
Временное отключение электроэнергии зафиксировано на всей территории Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий