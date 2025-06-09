https://ukraina.ru/20250609/podpolkovnik-fsb-khrapach-rasskazal-kak-uznat-diversanta-1063717180.html

Подполковник ФСБ Храпач рассказал, как "узнать" диверсанта

Подполковник ФСБ Храпач рассказал, как "узнать" диверсанта - 09.06.2025 Украина.ру

Подполковник ФСБ Храпач рассказал, как "узнать" диверсанта

Чаще всего диверсанты сами себя выдают - необычным поведением, странной одеждой или еще чем-то. Чтобы заметить это, нужно внимательно смотреть и не постесняться обратиться в соответствующие органы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач

2025-06-09T04:30

2025-06-09T04:30

2025-06-09T04:30

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Он добавил, что не мешало бы и государству отреагировать на очевидно нарастающую опасность диверсий увеличением количества сотрудников правоохранительных органов. Потому что те, кто стоят на страже безопасности сейчас могут просто не успевать реагировать на все, что подозрительное."Таким образом, я бы не стал, образно говоря, кидать камни в сотрудников правоохранительных органов. Проще всего перевести ответственность на них и обвинить, что "вы не досмотрели". Тут скорее вопрос к их командирам - они должны перераспределять силы и средства для того, чтобы можно было эффективнее бороться с диверсантами", - отметил собеседник издания.Полный текст интервью Украина коварно использует наследие СССР. Сергей Храпач о том, почему в России продолжаются диверсии читайте на сайте Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. Позже на ж/д были и другие подрывы - в Воронежском и Белгородском регионах, к счастью не приведшие к столь плачевным результатам.В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Утром 6 июня СМИ запестрели заголовками о первом раунде возмездия: минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины.

https://ukraina.ru/20250606/eto-esche-ne-vozmezdie-pochemu-pyatnichnye-udary-po-energetike-lish-proverka-na-nervy-1063696806.html

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новости, россия, курская область, москва, сергей храпач, фсб