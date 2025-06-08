Скажи мне, кто твой друг? Политолог объяснил смену украинской риторики Трампа - 08.06.2025 Украина.ру
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Скажи мне, кто твой друг? Политолог объяснил смену украинской риторики Трампа
Скажи мне, кто твой друг? Политолог объяснил смену украинской риторики Трампа - 08.06.2025 Украина.ру
Скажи мне, кто твой друг? Политолог объяснил смену украинской риторики Трампа
Президент США Дональд Трамп дистанцировался от украинской темы, потому что понимает, что его попытка что-либо предпринять может быть расценена в мире, как намерение прикрыть террориста по принципу "скажи, кто твой друг"
2025-06-08T05:46
2025-06-08T05:46
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Он добавил, что если первые сто дней президентства у нового лидера США еще была возможность сваливать вину за происходящее на Украине на своего предшественника Джо Байдена, то теперь это оправдание уже не работает и наступил период анализа."Я не думаю, что он ушел в тень, играет в гольф и не следит за ситуацией. Он определяется", - резюмировал политолог.Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте издания Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как терактыВ тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
https://ukraina.ru/20250603/poluchit-li-kiev-vozmezdie-eksperty-razoshlis-lish-v-utochnenii-sposoba-1063597012.html
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сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина.ру
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина.ру

Скажи мне, кто твой друг? Политолог объяснил смену украинской риторики Трампа

05:46 08.06.2025
 
© Алексей М/группа "Давай отфотошоплю?"/ВКонтакте
© Алексей М/группа "Давай отфотошоплю?"/ВКонтакте
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Президент США Дональд Трамп дистанцировался от украинской темы, потому что понимает, что его попытка что-либо предпринять может быть расценена в мире, как намерение прикрыть террориста по принципу "скажи, кто твой друг"
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
"Он (Трамп. - Ред.) решил занять позицию наблюдателя. Президент США сейчас не хочет вмешиваться в процесс, потому что потерял нити управления [Владимиром] Зеленским. Он видит, что тот ни с кем не советуется и творит страшные вещи, поэтому Трамп не хочет публично озвучивать свою позицию, чтобы она не была проигнорирована. <...> Нельзя сказать, что ситуация обострилась до предела, но она стала другой. Страна, которую поддерживают США, своими действиями признала себя страной-террористом. И сейчас для Трампа самая большая проблема - определиться с выводами и заявлениями", - отметил эксперт.
Он добавил, что если первые сто дней президентства у нового лидера США еще была возможность сваливать вину за происходящее на Украине на своего предшественника Джо Байдена, то теперь это оправдание уже не работает и наступил период анализа.
"Я не думаю, что он ушел в тень, играет в гольф и не следит за ситуацией. Он определяется", - резюмировал политолог.
Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте издания Украина.ру.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
3 июня, 14:41
Получит ли Киев возмездие? Эксперты разошлись лишь в уточнении способаПрезидент России Владимир Путины был информирован об украинских атаках на российские аэродромы незамедлительно. Соответствующие решения об ответных мерах могут быть приняты только после выводов следствия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
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05:46Скажи мне, кто твой друг? Политолог объяснил смену украинской риторики Трампа
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