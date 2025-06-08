https://ukraina.ru/20250608/skazhi-mne-kto-tvoy-drug-politolog-obyasnil-smenu-ukrainskoy-ritoriki-trampa-1063680379.html

Скажи мне, кто твой друг? Политолог объяснил смену украинской риторики Трампа

Скажи мне, кто твой друг? Политолог объяснил смену украинской риторики Трампа - 08.06.2025 Украина.ру

Скажи мне, кто твой друг? Политолог объяснил смену украинской риторики Трампа

Президент США Дональд Трамп дистанцировался от украинской темы, потому что понимает, что его попытка что-либо предпринять может быть расценена в мире, как намерение прикрыть террориста по принципу "скажи, кто твой друг"

2025-06-08T05:46

2025-06-08T05:46

2025-06-08T05:46

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дональд трамп

владимир путин

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украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Он добавил, что если первые сто дней президентства у нового лидера США еще была возможность сваливать вину за происходящее на Украине на своего предшественника Джо Байдена, то теперь это оправдание уже не работает и наступил период анализа."Я не думаю, что он ушел в тень, играет в гольф и не следит за ситуацией. Он определяется", - резюмировал политолог.Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте издания Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как терактыВ тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.

https://ukraina.ru/20250603/poluchit-li-kiev-vozmezdie-eksperty-razoshlis-lish-v-utochnenii-sposoba-1063597012.html

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сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина.ру